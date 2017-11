Kitörne a Spotify a zenestreaming-skatulyából

Felvásárolta a Spotify a hangfelvételekkel és zenei együttműködő platform fejlesztésével foglalkozó svéd Soundtrapet - írja a Soundtrap blogja. A tőzsdére készülő zenestreaming-óriás törekvéseiből úgy látszik, hogy a közvetítések és egyes előadók promóciója mellett az előadóknak a jövőben további szolgáltatásokat is szeretne nyújtani, mint például a zenék előállításához.

A Soundtrapet három évvel ezelőtt alapította négy svéd zenei vállalkozó, hogy "egy elektronikus eszköz segítségével" bárki képes legyen a zenekészítésre vagy a podcast-felvételekre. Ennek a érdekében a szolgáltatás rendelkezik többek közt saját loop hangmintákkal, illetve hangszerek is csatlakoztathatóak a rendszerhez, hasonlóan az Apple GarageBandhez. A startup hamar felismerte, hogy a platform az iskolákban is hasznos lehet, ezért oktatási verzióval is rendelkezik tanárok és diákok számára, amellyel az online együttműködést, nyelvtanulást, podcast- és zenefelvételt gyakorolhatják.

A bejelentés szerint a Soundtrap továbbra is működni fog, és folytatja "a zenekészítés folyamatának megújítását", de a pontos feltételekről, köztük a felvásárlás áráról sem közölt adatokat egyik cég sem. A startup eddig összesen 8,5 millió dolláros befektetésben részesült, a svéd Dagens Industri értesülései szerint egy évvel ezelőtt a befektetés során 24 millió dollár értékű svéd koronára értékelték a befektetők a vállalatot.

Soundtrap

A Spotify-nak idén ez már a harmadik felvásárlása, a gépi tanulásos ajánlórendszert fejlesztő Niland.io, továbbá a blockchain alapú adatkezeléssel foglalkozó Mediachain Labs után. Az iparági hírek szerint a Spotify megpróbálta felvásárolni a gondokkal küzdő SoundCloudot is, de végül nem élt a lehetőséggel. A Soundtrap bekebelezése viszont bizonyítja a TechCrunch szerint, hogy a cég továbbra sem tett le a szolgáltatáskínálat szélesítéséről, amit a közelmúltban a népszerűsítéssel és eseményekkel foglalkozó "előadói szolgáltatások részleg" létrehozása is mutat, vagy éppen a valós idejű streaming adatok szolgáltatása az előadóknak egy különálló mobilappon.

Az eddigi zenei streaming mellett a cég várhatóan más audio műfajokkal is kísérletezni fog, továbbá a felvételek előállításához is szeretne biztosítani eszközöket. A változatos szolgáltatások fontosak lehetnek a tervezett tőzsdére lépéshez, hogy a cég biztosítsa a befektetőket az audio és a zene területén szerzett széleskörű befolyásáról.