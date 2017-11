Lemarad az áttörésről az Apple

Kihagyja az idei ünnepi szezont az Apple HomePodja, az okoshangszóró a gyártó bejelentése szerint csak jövőre kerül piacra. Az eredeti terv szerint még a karácsonyfák alá szánta termékét az Apple, ami ideális debüt lett volna számára a mind szoftver-, mind pedig hardveroldalon egyre zsúfoltabb okoshangszóró-piacon. A cég CNBC-nek adott nyilatkozata szerint azonban a rajt "jövő év eleljére" csúszik, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is - pontos dátumot egyelőre nem tudni.

A HomePodról az Apple még júniusban rántotta le a leplet, noha már jóval ezelőtt elkezdtek kiszivárogni az információk a termék érkezéséről. Az alapkoncepció itt is ugyanaz, mint a riválisok esetében, a hangszórón ugyanis ott fülel a cég virtuális asszisztense, a Siri, amely az időjárással, a naptárbejegyzésekkel, hírekkel, kapcsolatos kérdésekre válaszol, a HomeKittel pedig az (okos)otthon vezérlése is megoldható. A középpontban természetesen a zenei képességek állnak, ezek ugyancsak vezérelhetők a virtuális segéddel, amely az Apple Music repertoárjából játssza le, a gyártó ígérete szerint kiváló hangminőséggel a kért számokat.

Az eszközben egy nagy kilengésű mélynyomó és hét magassugárzó dolgozik, amelyeket a cég A8 rendszerchipje dirigál. Az eszköz nagy dobása, hogy képes igazodni az adott helység akusztikai tulajdonságaihoz: a beépített mikrofonokkal “körbetapogatózik” és megállapítja nagyjából saját pozícióját a térben, ezt az információt pedig hangzásjavításra veti be. A vokált igyekszik a nyílt tér felé mutató csipogókon kiadni, a hangszerek minden hangszórón szólnak, a háttérvokál és egyéb, szintén háttérhez tartozó hangok viszont a hátrafelé szólnak, hogy a falról visszaverődve töltsék meg a szobát. A rendszer ráadásul az AirPlay 2-nek hála több HomePod között is skálázódik, így ha a hálózatra két ilyen eszközt kötünk és egyszerre szólaltatjuk meg őket, akkor szinkronban maradnak és ráerősítenek egymás hangzására.

Hasonló képességek időközben a konkurencia fegyvertárában is feltűntek, a Google októberben leleplezett új Google Home okoshangszórói is képesek hangzásukkal a szoba karakterisztikáihoz idomulni. Az Apple csúszásával ráadásul a keresőóriás meg is előzi ezzel a képességgel a cupertinói csapatot a piacon, hiába jelentette be az hónapokkal előbb készülékét, hiszen a szóban forgó Google Home Max menetrend szerint, decemberben kerül a boltokba. A HomePod tervezett ára nettó 350 dollár lesz, ez a többszöröse a piacvezető Amazon termékeire jellemző áraknak, ugyanakkor az említett Google Home Max nettó 399 dollárjánál alacsonyabb - igaz, a Google ennél jóval olcsóbb modelleket is kínál.

A késlekedés fájdalmas lehet az Apple-nek, miután tovább növeli lemaradását, amelyen már minden komolyabb rivális rendelkezik termékekkel. Persze valószínű, hogy ez kisebb érvágás, mint ha a cég valamilyen problémával dobná piacra termékét - amelynek javítása most vélhetően eltolja a rajtot - és már a szegmensbe való belépéskor gyenge minőségű, mégis drága termék benyomását tenné a vásárlókra.

Ezzel együtt a karácsonyi szezon kihagyását biztos megérzi a cég, elsősorban azért, mert lecsúszik azokról a vásárlókról, akik most lépnének be a piacra, azaz vennék meg első okoshangszórójukat. Nekik az Apple platformja az ünnepekkor már biztosan kiesik a lehetőségek közül, így kénytelenek lesznek vagy az Amazon nemrég frissített, Alexával szerelt Echo-serege, netán a cég asszisztensét futtató harmadik féltől származó okoshangszórók valamelyike, vagy a Google immár három modellt tartalmazó Home felhozatala közül választani. Utóbbiak ráadásul egy-egy kivétellel szinte mind olcsóbban kínálnak változatosabb szoftveres képességeket mint a HomePod, az Alexa skillek, illetve a Google Assistant appok száma is rohamléptékben növekszik. Előbbi platform hangalapú alkalmazásainak száma már idén februárban átlépte a 10 ezret, júliusban pedig már 15 ezernél járt. A Google egyelőre nem közölt hasonló számokat, ugyanakkor platformján egyre több és jobban használható fejlesztői eszközzel igyekszik egyszerűbbé tenni mind az appok publikálását, mind pedig a releváns szoftverek felfedezését a felhasználók számára.

Lemaradásaival persze az Apple is tisztában van, ezért a HomePodot, ahogy arra fentebb is kitértünk, a prémium hangzásra hegyezi ki - ugyanakkor ezzel sem tudja már magát sokáig egyértelműen megkülönböztetni a piacon, hiszen versenytársa az említett, igaz valamivel drágább Google Home Max, és az olyan harmadik féltől származó termékek, mint a Sonos One. Utóbbi ugyanazt a kiváló hangzásra vágyó közönséget veszi célba mint az Apple vagy a Google csúcskategóriás termékei, ugyanakkor számottevően olcsóbban, nettó 199 dollárért - ráadásul a virtuális asszisztensek jelenlegi élharcosával, az Alexával a fedélzetén. A termék előnye továbbá, hogy hangszóróival a Sonos már korábban bizonyított, így sok, a hangminőséget fókuszban tartó vásárló számára egyértelmű döntés lehet.

A pakliban ugyanakkor még ott van az is, hogy a Fast Company forrásai szerint akadnak még HomePod funkciók, amelyek bejelentésével az Apple még kivár, ugyanakkor ha a cég meg akarja győzni a vásárlókat, hogy az ünnepek alatt ne köteleződjenek el egy másik platform mellett, jó lesz azokról a következő hetekben lerántania a leplet.

Az ajándékvásárlási rohamok bajnoki övének várományosa így továbbra is az Amazon, amely készülékseregével minden létező igényt lefed, a "mezei" okoshangszóróktól a kicsi és nagyobb kijelzővel szerelt modelleken át a kamerás készülékekig, ha pedig valamilyen rétegpiac mégis kiesne a célkeresztből, oda elviszik Alexát a külső gyártók. Októberben leleplezett termékeivel a magát lassacskán hardvercég szerepébe helyező Google is biztosan tekintélyes mennyiségű csomagolópapír mögött lesz ott - az Apple jövő év elejére várható tűzoltásának sikerével kapcsolatban azonban csak találgatni lehet. Érdekes kérdés még a Cortana helyzete: bár láttunk már a Microsoft asszisztensével dolgozó okoshangszórót, a segéd legnagyobb dobása az Alexával való, korábban bejelentett összebútorozás lenne. Papírforma szerint erre még idén számíthatunk, a cégek ugyanakkor nem sietnek közölni az együttműködés pontos részleteit.

Ez nem okosóra

A nagy tech cégek évek óta foglalkoznak a kérdéssel, hogy mi jön az okostelefon után - nem véletlenül, amelyek arról a hullámról lemaradtak, vagy akár csak rosszul helyezkedtek, kegyetlenül kimaradtak a mobilos forradalomból. A tanulságot akkor minden szervezet leszűrte, a következő hullámról nem szabad lemaradni, így ma már az összes gyártó közelről figyeli a trendeket és igyekszik azonnal megjelenni az új piacokon. Az egyik ilyen a hordható eszközöké volt, amelyről azonban mára egyértelműen kijelenthető, hogy "fals pozitív": ez rétegtermék marad, amely sosem éri el az okostelefonok évi milliárd darabos értékesítéseit.

Ezért is roppant érdekes, hogy az Amazon a radar alatt repülve az Alexával hatalmas sikert aratott - amely talán még a Fire telefonokra nagy tételben fogadó céget is meglepte. De a hangalapú interfészt kínáló okoshangszórókat egyszerűen imádják a vásárlók, és ami még fontosabb, nagyon aktívan használják is. Így igényét érzik annak, hogy a nappali után a hálóba vagy a konyhába is telepítsenek egyet, lefedve a teljes lakást és újabb értékesítéseket generálva. A gyorsan növekvő piacon az Amazon Echo már 15 milliós értékesítést ért el, ami az amerikai piac 75 százalékát jelenti, a Google Home sem szerepel rosszul, a később érkező eszköz 5 milliós darabszámmal 24 százalékos részesedést szerzett - áll a Fortune által idézett kutatásban.

Ahogy sok elektronikai terméknél, várhatóan az okoshangszóróknál is különösen erős lesz a szezonalitás, vagyis a karácsony generálja a legmagasabb értékesítési hullámot, amit jelentős lecsengés követ. Ráadásul talán a 2017-es ünnepi szezon lesz az, amelyben tényleg áttörést ér el ez a termékkategória és megjelenik az early adopterek után a mainstream szegmensben is. És ez az a hullám, amit most az Apple kényszerűségből átenged a két versenytársának, amelyek már eszközeik második (vagy sokadik) generációjával, új fejlesztésekkel támadják a piacot.