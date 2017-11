Megszűnnek Facebookon az alkalmazásajánlások

Bejelentette a Facebook, hogy megszüntet néhány funkciót a "fejlesztői közösség támogatása érdekében". A több elemet is tartalmazó felsorolásból az alkalmazásfelkérésekről szóló "App Invites" (a magyar menüben "Alkalmazásajánlások") tulajdonképpen a legfontosabb, mivel ez irritálhatta leginkább a felhasználókat, akik nem nem tudták azt kikapcsolni. Jellemzően például játékok használták a megoldást, hogy újabb regisztráltakat vonzzanak be a játékosok ismerősein keresztül, vagy pedig újabb belépést érjenek el az értesítésekkel.

Az App Invites funkciót a Facebook SDK a 4.28 verziótól kezdve nem támogatja. Az SDK korábbi verzióit használó cégek továbbra is küldhetnek értesítéseket Facebookon, de ennek a lehetősége is megszűnik jövő év február 6-tól. A fejlesztők az eddigi hozzászólások szerint nem egészen örülnek a lehetőség megszűnésének, amely minden bizonnyal megnövelte az aktivitást az alkalmazásokban a folyamatos értesítőkkel. Egyelőre nem látszik, hogy a megoldást bármilyen más eszköz fogja helyettesíteni a jövőben. Úgy tűnik, a közösségi oldal szerint lejárt már a folyamatos értesítéshalmazok ideje, és más stratégiát választott a felületen eltöltött idő növeléséhez.

Emellett több más funkció is megszűnik a fejlesztőknek szóló blogbejegyzés szerint, úgy mint a Sharing Insights statisztika a Facebook Analytics oldalon, a Követés gomb (ennek alternatívája a Like gomb) és az App Link Host. Nem lehet többé más androidos vagy iOS-es alkalmazáson belül kedvelni egy Facebook oldalt, hanem csak a Facebook felületén, mivel nem lesz elérhető harmadik fél számára a natív Like-gomb. Továbbá a cég lezárja a "hozzászólás tükrözés" funkciót is, amelyen keresztül a Facebook-belépés után a közösségi oldalon kívüli tartalmakhoz is megjegyzéseket lehetett fűzni. Még 90 napig használhatják a megoldást az oldalak, ahol ez jelenleg is működik, viszont a többi oldal számára már most sem elérhető.

A változások egy része biztosan arra irányul, hogy a Facebook elvágja a kapcsolatot a külsős oldalakkal, és mindent konkrétan a közösségi oldal felületén lehessen csak végezni. A felsorolt funkciók nagy része 2018. február 6-án szűnik meg véglegesen.