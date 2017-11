Kicsapta a biztosítékot a Battlefront II fizetős fejlődési rendszere

Egyelőre elbukott az Electronic Arts minden eddiginél agresszívebb monetizálási kísérlete. A kiadó a hivatalosan ma megjelenő Star Wars: Battlefront II játék multiplayer módjánál próbált be egy sokak által már arcátlannak titulált modellt, amely komoly előnyhöz juttatta volna a több száz dollárt fizetni nem rest játékosokat. A kiadó meredek próbálkozása nagy felháborodási hullámot vert fel, a Redditen például megdőlt az egy hozzászólásra 24 óra alatt leadott negatív reakciók száma. A népharag végül célt ért, az EA visszatáncolt korábbi tervétől, legalábbis egy időre.

A rajongók haragjának első szikrája a játék béta tesztje után pattant ki. Ezek alapján az élmény bár sokat javult a túlságosan egyszerűnek bizonyult első részhez képest, ezzel együtt megjelentek az úgynevezett loot boxok (kinyitható ládák). A Gamekapocs október eleji írása szerint a ládák alapjában határozhatják meg a játék jövőjét, bevezetésük pedig vészjósló, és félő, hogy nem éppen a későbbi egyensúly megteremtését hivatottak szolgálni. A rendszer hasonlóan működik az Overwatch-ban megismerthez, azonban míg ott csak kozmetikai kiegészítők lapulnak a dobozokban, a Battlefront II ládái sokkal komolyabb dolgokat rejtenek. Kapunk naponta elérhető, teljesen ingyenes loot boxokat, továbbá a teljesítményünk után is megnyithatunk majd újabb és újabb ládákat, amelyek többek között a fegyvereink fejlesztéséhez szükséges kreditet és alkatrészeket, Star Cardokat és sok más, egyébként nagyon hasznos kiegészítőt tartalmaz(hat)nak.

Ez önmagában még nem lenne probléma, viszont az EA eredeti tervei szerint a dobozokat mikrotranzakciókkal, valós pénzért cserébe is beszerezhettük volna, és miután a teljesítmény alapján időigényes ládákat begyűjteni, vélhetően sokan nyúltak volna inkább bankkártyájuk után, ezzel komoly előnyre téve szert fizetni nem akaró ellenfelekkel szemben. Mindez ezért is lett volna probléma, mert a különböző fokozatban elérhető Star Cardok rengeteget adnak hozzá a játékosok teljesítményéhez, ami teljesen felborítja az erőviszonyokat, ez az úgynevezett pay-to-win modell pedig akár a Battlefront II hosszabb távú sikerét is veszélyeztethette volna.

Az EA először október végén jelentett be változtatást. A kiadó ekkor közölte, hogy a loot boxok bár maradnak, tartalmuk azonban módosul. Ennek megfelelően a legmagasabb szintű kártyák, az Epic Star Cardok kikerülnek a ládákból, azokat (az előrendelőknek és a kezdőknek járó speciális lapokat leszámítva) kizárólag a játékban nyújtott teljesítményükkel érhetik el a játékosok. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a magasabb szintű lapok is azonnal elérhetővé válnak, ugyanis az egyes fokozatokat a játékos szintjéhez kötik, így nem fordulhat elő, hogy valaki az összes lapját beolvasztva magas szintű lapokat készítsen. Emellett a fegyvereket is az egyes szintekhez kötötték, illetve ezeknek csak egy része kerül be a ládákba, a többit játékkal kell elérni.

Nem sokkal később újabb botrány tört ki miután kiderült, hogy az egyes karakterek megszerzése túlságosan sok játékidőt igényel, Luke Skywalkerhez vagy Darth Vaderhez szükséges 60 000 kreditért például alaphangon 40 órát kellett volna játszani. Az EA erre is reagált, a kiadó végül 75 százalékkal csökkentette a főszereplők "árát", ám ezzel együtt az egyjátékos kampány teljesítése után járó jutalom is csökkent, 20 000-ről 5000 kreditre, illetve az arcade módban megszerezheti napi maximális kredit mennyisége is csökkent. Mivel ezek a kreditek is kiválthatók jóféle készpénzzel, a játékosok visszhangja előrejelezhetően negatív volt.

Sohase becsüljük le a rajongótábor erejét

Mindez azonban még nem volt elég a lelkes rajongóknak, akik időközben azt is kiszámolták, hogy a jmegvásárolt játék összes tartalmának feloldása még így is akár 4500 órát és/vagy 2100 dollárnyi pénzt emésztene fel. Erre reagálva John Wasilczyk, a játék egyik producere elmondta, hogy a becslések nem feltétlenül jók. A szakember szerint tapasztalataik alapján a játékosok "jóval gyorsabban" haladnak, a tempó pedig a rajongói tábor növekedésével változhat. "Az a célunk, hogy a fejlődési rendszer mindenki számára szórakoztató legyen. Semmi sem tűnhet elérhetetlennek, vagy ha mégis, teszünk róla, hogy ne érződjön így."

A pontot az i betűre azonban a játék hivatalos megjelenése előtti bejelentés tette fel, az Electronic Arts ugyanis a Battlefront II piacra kerülése előtt pár órával bejelentette, hogy (ideiglenesen) kiveszik a mikrotranzakciók, azaz a fizetős loot boxok lehetőségét. Ahogy az a közleményben olvasható, az EA DICE-t vezető Oskar Gabrielson sajnálja, hogy az igazságtalan előnyhöz juttató modell beárnyékolja a szerinte remekül sikerült játék megjelenését. Mint írja, nem gondolták volna, hogy ez így alakuljon, így amellett, hogy elnézést kért a rajongóktól, azt is megerősítette, hogy egyelőre kikapcsolják a funkciót, de csak addig, amíg nem találják meg a módját, hogy a változtatásokkal kiegyensúlyozzák azt - közli a Gamekapocs.