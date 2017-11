Itt a Tesla elektromos kamionja - és egy meglepetés

Elérkezett a Tesla várva várt kamionbejelentése, amelyre a cég a nemes egyszerűséggel Tesla Semi névre keresztelt (ez az Egyesült Államokban a nyergesvontatók elnevezése) elektromos teherautó mellett egy komoly meglepetéssel is készült: a rendezvényen a cég pályafutását elindító eredeti Tesla Roadster sportkocsijának új generációját is bemutatta.

De kezdjük a sort a Tesla Semivel, amely ugyancsak rendkívül fontos mérföldkő a cég történetében. A gyártó autóinak bár több figyelemreméltó tulajdonsága is van, a legtöbbeket talán a teljesen elektromos hajtásláncból adódó elképesztő gyorsulás fog meg először. Ez az érték a semmilyen más kamionnal össze nem téveszthető, futurisztikus formatervbe költöztetett Tesla Semi esetében is tiszteletet parancsoló: a monstrum 0-ról óránkénti 100 kilométeres sebességre alig 5 másodperc alatt gyorsul fel - de a művelet még a maximális vontatótömeg, azaz több mint 36 tonna mellett is csak 20 másodpercet vesz igénybe. A sci-fibe illő karosszéria nem csak dísz, az áramvonalas kialakításnak hála a gyártó szerint a kamion jobb ellenállás-tényezővel rendelkezik mint egy sportautó.

Egy feltöltéssel a Tesla Semi papírforma szerint 500 mérföld megtételére képes autópályán, továbbá egy 30 perces töltés 400 mérföldes hatótávot ad a kamionnak - ez a cég szerint a ki- és bepakoláskor lezavarható. A teherautók töltéséhez a vállalat új, nagy kapacitású, napenergiára támaszkodó töltőállomásokat "Megachargereket" is bejelentett, amelyeket a tervek szerint globálisan telepít majd, hogy biztosítsa, hogy a kamionok minden fontos útvonalon bevethetők legyenek.

Első a sofőr kényelme

A vállalat megszabadult a fix anyósüléstől, a vezetőfülkében a sofőr középen ül, mögötte található egy opcionális, lehajtható ülés az esetleges utasoknak. A fülkét egyébként a cég úgy alakította ki, hogy abban a vezető kényelmesen fel is tud állni, nem kell lehajtott fejjel, görnyedve mozogni a ki-beszállásnál. A kormány mellől természetesen a Teslától megismert jókora érintőkijelző sem hiányozhat, sőt a cég abból mindjárt kettőt is tett a kamionba, egyet-egyet a kormány két oldalára - első blikkre más megjelenítő nincs is a fülkében. Ágy nem kapott helyet az ülés mögött, ebből is jól látszik, hogy a cég aránylag rövid, legfeljebb egynapos utakra szánja a kamiont.

A Tesla a biztonságra is odafigyelt, a vállalat járműveinél korábban esetenként rakoncátlankodó (értsd: kigyulladó) akkumulátorok itt új, megerősített dizájnt kaptak, amely a napi használat mellett az esetleges ütközések során is jobban védi a telepeket, a kamionon továbbá számos kamera is helyet kapott, amelyekkel minden irányból láthatók a környező járművek és tereptárgyak - de rendszer figyelmeztet is, ha valami potenciálisan veszélyes közelségbe kerül a kamionhoz.

A gyártó emellett állítása szerint a hasonló járműveknél előforduló becsuklás veszélyét is teljesen kiiktatta. Ez akkor fordulhat elő, mikor a nagyméretű kamion hirtelen irányváltoztatásra kényszerül, az utána kötött vontatmány pedig a másik irányba indul meg, borulással fenyegetve a teherautót. Ezt a problémát a vállalat a kerekek egyenként vezérelhető motorjaival oldotta meg (amelyeket egyébként a Model 3-akból kölcsönzött, hogy a gyártást hatékonyabbá tegye). A kamion folyamatosan érzékeli, hogy melyik kerékre mennyi súly jut, és ennek megfelelően korrigálja egyenként azok hajtását, ezzel optimalizálva a stabilitást és a megfelelő tapadást. Ahogy Elon Musk vezérigazgató a bejelentésen fogalmazott, a Tesla Semivel a "becsuklás lehetetlen".

A Tesla korábban megosztó visszhangot szerző Autopilot vezetéssegítő rendszere természetesen a kamiont sem kerülte el, noha a megjelenéskor elérhető képességek közül egyelőre csak az automata vészfék és sávtartás, valamint a sávelhagyás figyelmeztetés ami ismert. A jármű tarsolyában azért lapul még újdonság, ahogy azt Musk is kiemelte, az műszakilag már most képes automatizált konvojban haladni, azaz egy "vezérkamiont" a mögötte haladó Tesla Semik képesek a sofőr közbenjárása nélkül közelről követni. Egy hasonló funkció élesítéséhez ugyanakkor még a megfelelő szabályozói háttérre is szükség van.

Bár a dízelkamionok hatótávolsága még mindig jóval nagyobb még a Tesla Semi 500 mérföldjénél is, az elektromos hajtásnak számos előnye lehet hosszú távon. A környezetkímélőbb működésen túl az üzemeltetés a kamion élettartama alatt jelentősen olcsóbb lehet, emellett a járművek a kevesebb nagy terhelésnek kitett mozgó alkatrész miatt a meghibásodásra is kevésbé hajlamosak. A cég különösen az egyik leginkább kopó alkatrészt, azaz a fékeket emeli ki: ezt a feladatot itt javarészt szintén az elektromotorok látják el, a művelet közben töltve a kamion akkumulátorait, a gyártó ezzel gyakorlatilag "örök" fékélettartamot ígér. Mindezek mellett persze az üzemanyagköltségen is jelentős összegek spórolhatók. Ezzel együtt rengeteg múlik majd az elektromos kamion árán is.

Új Roadster: "A valaha készített leggyorsabb sorozatgyártott autó"

Kamionja mellett a gyártó új Roadster modelljéről is lerántott a leplet, amelyet kapásból a "valaha készített leggyorsabb sorozatgyártott autóként" könyvelt el. Ezt a cég által közölt számok is alátámasztani látszanak, ugyanis a csinos karosszéria mögött dolgozó elektromotorok elképesztő tempóban, 1,9 másodperc alatt gyorsítják az autót 100 km/h sebességre, a jármű csúcssebessége pedig 402 km/h felett van - ahogy Musk sietett kiemelni "az alapmodell" esetében.

De nem csak a tempó, a hatótáv is tekintélyes, az új Roadster ugyanis egy feltöltéssel 630 mérföldet, azaz több mint 1010 kilométert képes megtenni, legalábbis papíron, de ha az autó élesben csak megközelíti ezt az értéket, már az is kifejezetten figyelemreméltó. A cég persze nem is átlag családi autónak szánja a járművet, 2020-ban 200 ezer dolláros indulóáron dobja azt piacra.