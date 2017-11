OnePlus 5T: 2017-es dizájn mögé költözik az ismert vas

Bemutatkozott a OnePlus idei második csúcsmodellje a OnePlus 5T, lényegében minden tekinteten megerősítve az előző napok-hetek folyamán kiszivárgott információkat. A "2017-esített" telefon csúcshardvere és a kategóriához képest határozottan barátságos árazása az új modellt is komoly esélyessé teszi az ár-érték bajnoki címre.

A készülék belsejében a már piacon lévő OnePlus 5-ből ismerős hardver dolgozik, a külső megjelenést azonban igencsak átszabta a cég, még épp időben, hogy igazodni tudjon 2017 talán legmeghatározóbb csúcstelefon-trendjéhez, azaz a rendkívül vékony peremekkel szegélyezett, hosszúkás kijelzőkhöz. Ennek megfelelően a OnePlus 5T elejének több mint 80 százalékát a 6,01 hüvelykes panel tölti ki, 18:9-es képaránnyal és 1080x2160 pixeles felbontással, utóbbi egyébként 401 PPI pixelsűrűségre elég. A vas sok meglepetést nem tartogat, akárcsak a júniusban megismert OnePlus 5-nél, illetve az idei élmezőny többségénél, itt is egy Snapdragon 835 processszort találunk, négy darab 2,45 gigahertzen ketyegő és szintén négy 1,9 gigahertzes maggal, illetve egy Adreno 540 GPU-t. A tárhelyopciók is változatlanok, a telefonból 128 gigabájtos, 8 gigabájt RAM-mal szerelt, illetve 64 gigabájtos, 6 gigabájt memóriával ellátott verzió is elérhető lesz.

A kamerán már kicsit változtatott a cég, a dupla szenzor itt a két 16 megapixeles érzékelő helyett egy 16 és egy 20 megapixeles változatot tartalmaz, amelyek elsősorban a háttérelmosás effektusokhoz vethetők be. Az előlapon egy 16 megapixeles kamera figyel, amely a telefon újonnan bevezetett arcalapú feloldás funkciójához is használható. A művelet a OnePlus szerint kevesebb mint 0,2 másodpercet vesz igénybe. Fontos különbség továbbá, hogy az ujjlenyomat-olvasó is a hátoldalra szorult, a kamerák alá.

Mindezt a vállalat egy anodizált alumínumházba csomagolta, amelyet egy oleofób, azaz zsírtaszító bevonattal is ellátott, így a telefon - elviekben legalábbis - nem gyűjti majd az ujjlenyomatokat. Az aluház sajnos azt is jelenti, hogy a készülékből továbbra is kimarad a vezeték nélküli töltés, amit a cég a Dash Charge gyorstöltéssel próbál kompenzálni, ez az ígéretek szerint fél óra alatt képes nulláról teljesen feltölteni a OnePlus 5T-t - az átrajzolt készülékházba ugyanakkor nagyobb akkumulátort sajnos nem sikerült begyömöszölni, az eszköz továbbra is egy 3300 mAh kapacitású telepből gazdálkodik.

Sajnos a készülék nem Oreóval rajtol, megjelenéskor a OnePlustól megismert Android variáns, az OxygenOS 4.7-es verziója dolgozik majd rajta, amely a 7-es főverziójú Android Nougatra épít. A gyártó ugyanakkor azt ígéri, béta címkével már decemberben elérhetővé válik az Oreón nyugvó új verzió is, stabil formában pedig jövő év elején jelenik meg. Az okostelefon természetesen egy sor érdekes szoftveres funkciót is tartogat, ilyenek például az ujjlenyomat-olvasós gesztusok, a szenzoron lefelé simítva megjeleníthető az értesítési sáv, egy gyors elhúzással pedig képernyőkép készíthető, de az egyes mozdulatok a készülék beállításai között igény szerint testreszabhatók. Itt is megjelenik továbbá a többek között a Huaweinél is látott "appklónozás", azaz egy-egy alkalmazásból egy második változat is létrehozható, amelybe eltérő fiókkal jelentkezhetünk be.

A OnePlus 5T megjelenése november 21-ére várható, a gyártó pedig jó szokását megtartva az árat jócskán a hasonló képességeket kínáló rivális csúcsmodelleké alá lőtte be, a telefon így mai viszonylatban kifejezetten barátságos árcédulával, régiónkban 499 euróért lesz elérhető.