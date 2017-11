Megbízhatósági mutatókkal az álhírek ellen?

Olyan mutatókat dolgozott ki a nemzetközi szinten több mint 75 hírszervezettel együttműködő "Trust Project", amely alapján a hírek olvasói, akár közösségi oldalakon, akár a keresőkben vélhetően egyszerűbben eldönthetik, hogy megbízható forrásból származik-e a látott információ - írja a Google blogja. A kezdeményezés három évvel ezelőtt indult a Santa Clara Egyetem Markkula Center vezetésével, a média részéről tagja például a The Washington Post, The Economist és a Mirror, míg az informatikai vállalatok külsős partnerként vesznek részt a projektben, köztük a Google, a Facebook, a Twitter és a Bing.

Összesen nyolc ilyen mutatót határoztak meg a résztvevő amerikai és európai szervezetek. Ezek közé tartozik a különböző irányelvek részletezése, a szerző szakértelmének feltüntetése, a cikk típusa (hír, vélemény, elemzés, hirdetés), a hivatkozások szerepeltetése, a metodológia kiválasztása a részletes történetek (például oknyomozó riportok) kapcsán, a helyi források jelzése, a különböző nézőpontok bemutatása, és az olvasók részéről a visszajelzés lehetősége. A mutatókról bővebben ebben a nyilvános Trello dokumentumban lehet tájékozódni. Itt pedig egy kísérleti példa található egy olyan cikkhez, amelyben minden vonatkozó mutató szerepel.

Részlet a mutatókat részletező Trello oldalról (Forrás: Backstory - Trust Indicators Journey)

A kiadóknak tehát ezeket az információkat kell feltüntetni az oldalakon, illetve a cikkekkel kapcsolatban a Schema.org által kidolgozott standardizált formában. Ezenkívül a Trust Project együtt dolgozik az Institute for Nonprofit News szervezettel is, hogy az újságírók a jövőben egy WordPress pluginon keresztül egyszerűen megadhassák a szükséges adatokat. Az egységesített mutatók lényege, hogy a keresők és a közösségi oldalak felhasználják a megadott információkat az álhírek ellen, vagyis a megbízhatóság megállapításához. Egyelőre kísérleti fázisban van annak módja, hogyan lehet "a legjobban felhasználni" a Trust Project keretében megadott adatokat. Ennek kapcsán adott számot a Facebook és a Google is, hogy jelenleg milyen formában tervezi az információk felhasználását.

A Google közleménye egyelőre viszonylag homályosan fogalmaz a konkrét megvalósítással szemben, amely "megjelenhet" majd a Google Hírekben, a keresőben és más olyan termékekben, ahol hírek is szerepelnek. Az egyik lehetséges forma, hogy a Google Hírek a cikkek jelenlegi felosztása (például gyakran hivatkozott vagy mélyebb elemző cikkek) mellett a cikktípusokat is figyelembe fogja venni. Továbbá megjelenhetnek majd az irányelvek és a szerző adatai az információkat már a kereső felületén megjelenítő Knowledge paneleken.

Egy "i" ikon tűnhet fel a facebookos megosztásoknál

A Facebook nagyjából egy hónapja jelentette be, hogy egy gombbal szeretne hozzáférést nyújtani a kiadókról szóló információkhoz a januárban indított Facebook Journalism Project keretében, például a Wikipédia és Facebook oldalához, kapcsolódó cikkeihez, és a cikk terjedésének módjához a közösségi oldalon. A megbízhatósági mutató nem egészen ezeket a "kontextuális információkat" foglalja magába, de a Facebook egyszerűen összevonhat többféle adatot a "Trust Indicator" leírásaiban a későbbiekben. A jelenlegi tesztben, ha egy felhasználó a cikk mellett megjelenő "i" ikonra kattint, akkor a kiadóról tudhat meg több információt, beleértve az etikai szabályzatra, tényszerűség-ellenőrzésre és a javításokra vonatkozó irányelveit, illetve a tulajdonosi hátterét.

Először a tesztelést a Facebook csak a kiadók "egy szűk csoportjával" kezdte el, amelyet a későbbiekben tervez majd bővíteni. A Mashable szerint eleve problémás, hogy a vállalat saját maga választja ki ezt a szűk kört, és nem nyilatkozik a kilétükről vagy a kiválasztás szempontjairól. Továbbá kétséges, hogy a felhasználók mennyire fogják megtalálni a kisméretű ikont, és elolvasni a kapcsolódó információkat. Ebben a megvalósításban pedig ez a funkció is csak egy újabb látszatintézkedésnek tűnik, amivel a Facebook igyekszik bizonyítani, hogy meg tudja védeni a felhasználóit az álhírekkel szemben.

A Trust Project mutatói alapvetően fontos szempontokat tartalmaznak a cikkekkel és azoknak hátterével kapcsolatban. Az viszont már egy másik kérdés lesz, hogy a kiadók mennyire lesznek képesek élni a lehetősséggel, mennyire lesz kapacitásuk az összes információ megadására minden cikkel kapcsolatban - a jövőben milyen automatizáció fejleszthető ki erre, és hogyan lehet meggátolni a hamis információk megadását ezekben a mezőkben. A keresők, közösségi oldalak és más vállalatok részéről pedig nagy jelentősége van annak, hogyan fogják feldolgozni és bemutatni az információkat a saját felületeiken.