Fotónyomtatós Polaroid modult kap a Moto Z

Nosztalgikus új modullal bővült a Moto Modok listája, a Lenovo szárnyai alatt működő Motorola idei és tavalyi Z csúcsmodell szériájához elérhető legfrissebb kiegészítőn a Polaroid logója virít, azzal pedig, akárcsak a cég hőskorából megismert kamerákkal, azonnal kinyomtathatjuk a telefonon lőtt fotókat.

A teljes nevén Polaroid Insta-Share Printer névre hallgató kiegészítő, mágnesesen csattintható rá a Moto Z modellek hátoldalára, és a kompakt fotónyomtató mellett egy fizikai exponálógombot is biztosít a fényképezéshez. A billentyű első lenyomásra megnyitja a kameraappot, másodikra pedig el is lövi a képet, amelyet rögtön kis is nyomtat - de nem csak a frissen készített fotók vethetők papírra, az eszközzel Facebookról, Instagramról és a Google Photosból is kinyomtathatók a választott képek, amelyekre többféle szűrő, illetve virtuális keret és matrica is tehető.

Az Insta-Share Printer 2x3 hüvelykes, azaz nagyjából 5,1x7,6 centis fotókat nyomtat, a mellékelt ZINK Zero-Ink fotópapírokra. Utóbbiaknál akárcsak a klasszikus Polaroid fényképezőgépek esetében, nincs szükség külön tintapatronra a kép előhívásához, a papír hátoldalán ráadásul lehúzható borítás található, amelyet eltávolítva a fénykép fel is ragasztható tetszőleges felületekre. A modulban egyszerre 10 fotópapír fér el, ha ezek elfogytak a gyártótól lehetőség van további csomagokat rendelni. A kis nyomtatóhoz egy 500 mAh kapacitású akkumulátor tartozik, ez összesen 20 fénykép kinyomtatására elég - ha ezeket ellőttük, a modul USB-C aljzaton keresztül tölthető fel. Arra érdemes felkészülni, hogy a fotónyomtató jócskán megdobja az okostelefon tömegét, azzal együtt a készülék mintegy 188 grammal lesz nehezebb.

A manapság divatos "retro" trendeket meglovagló eszköz kifejezetten kreatív módja a Moto Modokban rejlő lehetőségek kiaknázásának, és bár egyértelműen rétegtermékről van szó, a jelenleg a tévés és gamer kultúrában is virágzó nosztalgiahullámhoz határozottan jól időzítette a gyártó a megjelenést. A Polariod Insta-Share Printer már előrendelhető, nettó 200 dolláros áron, és először az Egyesült Államokban lesz elérhető, várhatóan még novemberben. A készülékhez használható spéci fotópapírból egy húszas csomag nettó 10 dollárba kerül. A Lenovo megkeresésünkre elmondta, hazánkban egyelőre nem tervezi forgalomba hozni az eszközt.