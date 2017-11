Nyelvtudását és funkcióit is frissíti a Google Assistant

Egyre bővül a Google Assistant fegyvertára, a hangalapú virtuális segéddel dolgozó fejlesztők a héten már egy sor új képességből válogathatnak. A keresőóriás a napokban jelentette be az Assistanthez érkező újdonságokat, kezdve a termékhez kapcsolódó tartalmak hatékonyabb felfedezésével.

A rivális Alexa és a Cortana esetében skillekként ismert hangalapú alkalmazásokat a Google nemes egyszerűséggel appokként emlegeti, azokat ígérete szerint egyszerűbb lesz megtalálni a felhasználóknak a frissített platformon. Ennek legfontosabb lépése, hogy a keresőóriás bővíti az asszisztens nemzetközi támogatottságát, az ahhoz készült appok már spanyol, olasz és portugál nyelven is igénybe vehetők, az angol nyelvű felhasználók már Indiában is használhatják azokat, illetve az Egyesült Királyságban az Assistant már fizetési tranzakciók lebonyolítására is képes. A könnyebb felfedezést emellett az Assistant telefonos felületén elérhető alkalmazástárának átrajzolása is célozza, amelyben az új, illetve a felkapott szoftverek is külön, dinamikus szekciókat kapnak - persze mindezt a Google Assistant által támogatott régiókban. A felület keresőmezője emellett automatikus kiegészítéssel is frissül, ahogy azt például a Play Store esetében is láthatjuk, így elég a keresett app első betűit bepötyögni.

Az alkalmazástár új alkategóriákat is kap, példának okáért az egyebek mellett éttermek kínálatát tömörítő Food & Drink szekcióból az ételrendelést célzó Order Food, vagy az étlapok végigböngészésére alkalmas View a Menu alkategória is elérhetővé válik. A Google az új címkézési rendszerrel minden releváns alszekcióban feltünteti az appokat, így a fejlesztők jobb vizibilitást kaphatnak a felületen. A szoftverek emellett már implicit meghívásokra is megjelenhetnek, ha az Assitanthoz olyan kérés érkezik, amelyet egy adott app képes lehet hatékonyan kiszolgálni, a segéd felajánlhatja az alkalmazást a felhasználónak - ez a képesség egyébként az Alexa eszköztárában már egy ideje elérhető. A cég továbbá mostantól a családbarát appokat is kiemeli, azoknál külön jelvény jelzi, hogy minden korcsoport számára ajánlottak.

Mindezeken túl a Google egy új API-t is kiad, amellyel az okoshangszórókon, például Google Home-on megkezdett műveletek a telefonon folytathatók, az Assistant így küldhet a készülékre például térképen megjelenített útvonalakat, vagy befejezhet rajtuk keresztül egy tranzakciót. A felhasználókkal való természetesebb kommunikációt új SSML tagek segítik, amelyekkel a párbeszéd egyebek mellett különböző hangeffektusokkal, illetve a kontextushoz illő háttérzenével is kiegészíthető. Az appok továbbá már képesek megjegyezni a beszélgetés során elhangzó fontos információkat, amelyekkel aztán a későbbi használat során személyre szabottabb felhasználói élmény biztosítható.

Hogy a fejlesztők a felhasználókat napi mint nap visszacsábíthassák alkalmazásaikhoz, az Assistanttal lehetőség van automatikusan, napi rendszerességgel értesíteni a felhasználó bázist az appal kapcsolatos friss tartalmakról. Hasonló célt szolgál az ugyancsak frissen rajtoló Push Notification API is, amellyel a telefonon a rendszerértesítésekhez hasonló formátumban jelenhetnek meg az egyes appkhoz köthető éppen releváns tartalmak - ez például a korlátozott ideig élő vásárlási akciók bejelentéséhez jöhet jól, de mások mellett a tőzsdei appok is hasznát vehetik.

Végül de nem utolsó sorban a frissítéssel a fejlesztők is jobb rálátást kaphatnak felhasználóik viselkedésére, a Google ugyanis a számukra elérhető analitikai eszközöket is frissítette. Ezeken keresztül az alkalmazás értékelése és az oldalmegtekintések száma mellett például az appal kezdeményezett beszélgetések száma is követhető.