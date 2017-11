Így jár a fejlesztők kedvében a Microsoft

Visual Studio Live Share

Semmi nem mutatja jobban, hogy a Microsoft mennyire komolyan veszi a fejlesztőket, mint a Live Sharing bevezetése. A cég ugyanis nem a mindenhol megtalálható Wordben vezette be először a valósidejű közös szerkesztést, hanem a másik "szövegszerkesztőben", a Visual Studióban.

A Live Share nagyjából azt hozza, amit például a Google Docsból már megszokhattunk: a megosztott projektet több helyről megnyitva a felek egyszerre írhatnak, törölhetnek, látják, hogy a másik éppen hol tart a szövegben, illetve látják egymás kijelöléseit. Az igazán menő funkció viszont a közös debugolás: minden fél látja a közös stack trace-t, állíthat be közös töréspontokat és léptetheti a futtatást.

A Microsoft álláspontja szerint a Live Share egy jó alternatíva a szokásos páros programozásra vagy közös hibakeresési szeánszokra. A közös projektet minden fejlesztő a saját kényelme szerint beállított környezetben, saját színekkel, billentyűkombinációkkal, ablakelhelyezéssel vagy épp betűtípussal követheti. Ez a szokásos "sokan-egy-gép-előtt" és a képernyőmegosztásos módszerekhez képest is hatékonyabb és gyorsabb munkát eredményezhet, ráadásul ehhez nem kell a kódot sem gépek között mozgatni, szinkronizálni.

A funkció Visual Studio és Visual Studio Code felületéről is elérhető, JavaScript, TypeScript és C# nyelven történő kódoláshoz. A Live Share hamarosan zárt bétában próbálható ki, később jön majd a nyílt béta és a hivatalos rajt is esélyes néhány hónapon belül. Arról egyelőre a Microsoft nem beszél, hogy a funkció milyen konstrukcióban lesz elérhető, esélyes, hogy valamilyen csoportos Visual Studio-előfizetésre szükség lesz a használatához.

Visual Studio App Center

Kimondottan a mobilos fejlesztőket célozza a Visual Studio App Center, amellyel a Microsoft újra azt bizonyítja, hogy ugyan a mobilos Windows halott, a mobilfejlesztés területén nagyon is jelen akar lenni a vállalat. Ennek jelenleg az App Center (korábbi nevén Mobile Center) az egyik legjobb bizonyítéka: ez egy teljes alkalmazásfejlesztési platform kíván lenni, amely a forráskódtól a kiadásig szeretné végigkísérni a teljes fejlesztési ciklust, egyetlen, integrált megoldás formájában.

Ezt pedig érdemes szó szerint venni: az App Center a beadott forráskódból elkészíti (automatizáltan) az appot, lefuttatja rajta a teszteket (igény szerint valódi hardveren is), és kiosztja a bétatesztelőknek. Ezzel párhuzamosan adatot tud gyűjteni a crash-ekről (a HockeyApp jóvoltából extra részletes információkkal, teljes stack trace-szel), részletes használati analitikával és push üzenetek támogatásával. A Microsoft nagy előnye itt, hogy tényleg a forráskódtól fogja a fejlesztő kezét és egy teljes CI/CD platformot kínál, míg a Google inkább a backend-szolgáltatásokra fókuszálja saját Firebase versenyzőjét, és pont a kritikus CI/CD elemek maradnak ki.

A Microsoft szerint az App Center a Visual Studio Team Services (VSTS) platformjára épül, tulajdonképpen annak egy "speciális esete". Külön a mobilos fejlesztők igényeire szabva a Microsoft elkészítette az iOS-es és androidos alkalmazásoknál használt scripteket és kiegészítőket, így a tulajdonképpen szűkített tudású VSTS-t mobilorientált fejlesztők gyorsan birtokba tudják venni. A megközelítés nagy előnye, hogy ha egy szervezet kinövi az App Center tudását, akkor kiléphet belőle és birtokba veheti tetszőleges fokozatossággal a VSTS sokkal komplexebb, nagyobb tudású platformját is.

MariaDB, azúrban

Az izgalmasabb bejelentések közül való, hogy a Microsoft beszállt a MariaDB fejlesztését irányító (és finanszírozó) alapítványba, egyúttal pedig azt is bejelentette, hogy a nyílt forráskódú adatbázist hamarosan elérhetővé teszi Azure környezetben menedzselt szolgáltatásként. Ez nagy szó, a MySQL-ből elágaztatott MariaDB az elmúlt években igazán kiforrott termékké vált, népszerűségben pedig lassan beéri az Oracle által menedzselt MySQL-t - a beküldött fejlesztések számában idén már utol is érte a nagy elődöt.

A lépést a Microsoft ugyanazzal indokolja, mint sok más lépést az elmúlt egy-két évből: a cég szétnézett, hogy milyen technológiákat használnak szívesen a fejlesztők, és megpróbálja azokat felkarolni illetve beemelni saját platformjaiba. Így került a Bash a Windowsba, a Visual Studio a Macre és így kerül most a MariaDB az Azure-ba.

Azure Databricks

És ha már az Azure-nál tartunk: szintén a Connecten mutatkozott be az Azure Databricks analitikai platform. Ez az Apache Spark eredeti fejlesztői által gründolt Databricks platform felhősített, menedzselt szolgáltatásként megvásárolható kiadásaként fogható fel. Ha ezek nem mondanának semmit: a Spark egy fürtözött rendszerekhez kitalált keretrendszer, a Databricks pedig egy ehhez készült menedzsmentplatform, amelyekkel ütős üzletiintelligencia-megoldások rakhatóak össze. Mindez Azure-ön azt jelenti, hogy a legózást egészében le lehet felejteni, néhány kattintással pörgethető fel a tetszőlegesen paraméterezett Databricks klaszter a felhőben, húzhatóak be az adatok a változatos Azure adattárolókból és -tárházakból (Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Store, Azure Blob storage mellett Azure Event Hub is támogatott.

A bejelentésben meglepő, hogy a Microsoft Azure Databricks "igazi" Azure szolgáltatás, vagyis nem a Marketplace-ről megvásárolható és telepíthető külsős megoldás. Ennek alapjait a Microsoft és a Databricks egyéves együttműködése fektette le, a két cég közös fejlesztése lett az újonnan induló szolgáltatás, amely a teljes Azure platformnak is integrált része lesz, például a számlázása is egységes a többi "first party" szolgáltatással, Azure Active Directoryt támogat, illetve a már említett tárolókkal is előre tervezetten, tesztelten együttműködik.