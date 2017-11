Android Things fejlesztőkészlet - testközelből

Az IoT piac egyre terjeszkedik, a különböző, online kapcsolattal rendelkező, automatizált eszközök az iparban és a háztartásokban egyaránt egyre nagyobb teret hódítanak, a gyártósorokról jelentő szenzoroktól az okos villanykörtékig és -hűtőkig. A piacból különböző szoftverplatformjaikkal a tech óriások is egyre aktívabban igyekeznek maguknak egy szeletet kihasítani - a Google-nél ezt az Android Things célozza.

A gyors ütemben kibontakozó platformháború komoly téttel rendelkezik: a minimalista kliens operációs rendszereket a szoftverházak előre felkészítik a saját felhős szolgáltatásaikhoz való integrációra. Így a Microsoft esetében a Windows IoT, a Google esetében az Android Things beépítve tudja azt, ami a felhős kommunikációhoz, adatfeldolgozáshoz szükséges - és ugyan használható alternatív felhős architektúra is, az előintegrált működés sokszor eldönti azt is, hogy IoT-platformhoz milyen felhős platformot vásárol a tulajdonképpeni gyártó.

Kinyitni az ajtót

Az Android Things fejlesztői eszközökre tehát az a feladat hárul, hogy meggyőzze a hardvergyártókat: kliensoldalon érdemes ezt a platformot (és mögötte a Google felhőjét) használni. Ez ugyanis nem csak egy újragondolt Linux-disztribúció, az Android márkanévnek megfelelően a Google egy komplex platformot biztosít - amelyet ráadásul saját hatáskörben rendszeres biztonsági frissítésekkel is ellát. Lássuk, mivel győzködi a potenciális gyártópartnereket a cég!

A Google IoT Kitjének többféle kiadása is létezik, a hozzánk eljutott Pico Pro Maker Kit egy a Raspberry Pi-okra hajazó Pico i.MX7D fejlesztői lapkát, egy ahhoz csatlakoztatható érintőkijelzőt, egy Wi-Fi antennát, egy kameramodult, valamint az ezeket összekötő kábeleket tartalmazta, ugyanakkor a cég weboldalán hasonló néven futó csomagban egy LED-ekkel és kilencszegmenses kijelzőkkel megpakolt Rainbow HAT is található. A kapott Pico fejlesztői lapka egyébként ARM Cortex-A7 és Cortex-M4 magokkal dolgozik, illetve az I/O pinek elrendezése a mára már nyugdíjazott Intel Edison platformhoz készült kiegészítőkkel is használható, így ha valaki korábban bevásárolt ilyen eszközökből, itt újra be tudja vetni őket.

Az összeszerelés jórészt magától értetődő (és mint tudjuk a használati utasítás egyébként is a gyengéknek való) ugyanakkor nem árt, ha a háttérben azért megnyitjuk a Google vonatkozó leírását. Eszerint a komponenseket adott sorrendben érdemes bekötni, kezdve a Wi-Fi antennával. Az ehhez tartozó apró kábel csatlakoztatásával főleg a vaskosabb ujjakkal operálóknak meggyűlhet a baja, ugyanakkor némi noszogatással helyére pattintható a kis csatlakozó - előnyben vannak, akik bíbelődtek már okostelefonok antennakábeleivel.

Ezt követi a kameramodul, amelyet vékony szalagkábellel köthetünk a fejlesztői lapkához, majd a multi-touch érintőkijelző, amelyet mindjárt két vezeték köt a Pico kütyühöz. Az első ugyancsak egy szalagkábel - aki nem edződött meg Raspberry Pi kiegészítőkön az itt is elmolyolhat egy darabig az aljzat csiptetőjének óvatos feszegetésével, illetve a helyes csatlakoztatással. A második egy hat vékonyabb vezetékből álló kábel, amelyet egy fehér aljzatba köthetünk be.

A hardveroldallal így egy pár perces művelettel készen is vagyunk, ezután csatlakoztathatjuk a frissen összeállított kütyüt a számítógéphez, a mellékelt USB-C kábellel és megkezdhetjük az Android Things telepítését - a vezeték egyben a tápellátást is biztosítja az eszköznek. A képfájl flasheléséhez Android Studióra vagy a parancssoros sdkmanagerre lesz szükség, ezek birtokában a folyamat pár perc alatt végigzongorázható, a keresőóriás által biztosított leírást követve. Ha a rendszer készen áll, a következő lépés a Wi-Fi éltere keltése, ezt adb shellen keresztül tehetjük meg - ezen a cég kapcsolódó oldalán szintén kézen fogva kísér végig.

Ha az Android Things már a Pico lapkán feszít, és a Wi-Fi is él, a legrövidebb út a készlettel való barátkozáshoz, mint sok más hardverplatform esetében, itt is egy LED villogtatása. Akiknél a csomagban Rainbow HAT is található, elég azt csatlakoztatniuk a Picóhoz, de egy mezei LED és egy nyomógomb is használható a mutatványhoz. A LED villogtatásához a Google példakódot is biztosít, így az első kézzel fogható Android Things projekt néhány tíz perc alatt össze is hozható.

A további ismerkedéshez további példakódokat is ajánl a keresőóriás, ugyanakkor ezek telepítése előtt az előzőleg futtatott példaappokat érdemes törölni az eszközről, a kódok összeakadásának elkerülése végett. A példaappok közül érdemes néhányat kiemelni, ilyen például a Smart Doorbell, amellyel nevének megfelelően egy okoscsengő készíthető: a kameramodul figyeli, hogy ki áll az ajtó előtt, a rögzített képet pedig a rendszer a felhasználónál lévő társalkalmazásba továbbítja, a Google Cloud Platformra vagy Firebase-re támaszkodva. Szintén érdekes projekt a Weather Station, vagy időjárás-állomás, ehhez azonban már plusz szenzorokat is be kell szerezni, amelyek adatait az eszköz összegyűjti és igény szerint helyben, vagy akár a Google Cloud Platform segítségével elemzi. De az eszközön akár a vállalat gépi tanulási megoldásai is igába hajthatók, a TensorFlow példakóddal az eszköz képes felismerni a kamera elé tartott objektumokat és TTS (Text-To-Speech) használatával akár hangosan ki is mondja mit lát. A lista még számos elemmel folytatódik, így bőven van lehetőség válogatni az indulóprojektek között.

A példakódokon túl a cég részletes leírást is biztosít az első hardvertermék elkészítéséhez, a Building Your First Device oldalon - annak sem kell megijedni, aki korábban inkább a szoftveroldalra fókuszált, és szinte egyáltalán nem találkozott "csupasz" hardverrel, a Hardware 101 lap ugyanis gyorstalpalót biztosít az alapvető elektronikai komponensekhez és fogalmakhoz, a hatékony és nem utolsó sorban biztonságos munkához. Az oldal a próbanyákoktól vagy breadboardoktól a tápegységen, illetve az analóg és digitális I/O-n, át az ellenállásokig számos fogalmat tisztába tesz. Aki most fog először hardveres bütykölésbe tehát ezt a szekciót mindenképp érdemes végigolvasnia, ezután pedig nekiállhat a Building Your First Device lépéseinek.

A platform tehát részletesen dokumentált, jól átlátható és gyorsan elsajátítható, így ideális táptalaj lehet a hardvertermékek fejlesztéséhez - legalábbis ha az Android Things platform hosszú távon is bizonyít. Az mindenesetre biztos, hogy a Google és gyártópartnerei szélesre nyitják az Android Things legyezőjét a piac fölött és a legkülönbözőbb igényeknek megfelelő méretű és teljesítményű fejlesztői lapkákat biztosítanak - az elérhető kitek listája itt böngészhető végig.