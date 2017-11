Lejjebb tenné az AI belépőszintjét a Dell EMC új rendszere

Kifejezetten nagy teljesítményű számítási feladatokat igénylő (HPC) alkalmazások futtatásához ajánlja legújabb szerverét a Dell EMC. A PowerEdge C4140 kiszolgálót részben az IT-piac egyik aktuális hívószavának számító mesterséges intelligenciára próbálta kihegyezni, illetve abba csomagolni a gyártó. A Dell EMC szerint új rendszerével már a szerényebb igényekkel és/vagy költségvetéssel rendelkező vállalatok számára is elérhető a gépi és mély tanulás, illetve az arra épülő különféle szolgáltatások, például a képfeldolgozás, a pénzügyi analízis, vagy épp a fraud detection. A belépőhöz az önálló szerver mellett csomagot is kínál a gyártó, a Dell EMC Ready Bundles for Machine and Deep Learning az előtesztelt és validált szerver mellett tárolórendszer, hálózatot, illetve szolgáltatáshoz optimalizált alkalmazáscsomagot is párosít.

Az 1U magas PowerEdge C4140 két darab legfeljebb 20 magos Intel "Skylake-SP" Xeon processzorokat kínálhat, ám a számítási kapacitás oroszlánrészét most sem a CPU-k, hanem a gyorsítókártyák szolgáltatják. Utóbbiból nem spórolt a Dell EMC, a szerepre ugyanis a piac aktuális csúcsát jelentő Nvidia Tesla V100-at választotta a gyártó, annak is a PCI Express csatolós bővítőkártya formátumú variánsát. A csúcskártyából legfeljebb négy darab kerülhet egymás mellé a házba, azok között pedig az Nvidia házon belül fejlesztett NVLink busz biztosítja a gyors adatcserét, a sztenderd PCI Express busz csupán a gazdaprocesszorhoz szükséges kapcsolatért felel. A különféle processzorok mellé 24 DIMM foglalat került, amelyekbe összesen legfeljebb 1,5 terabájt DDR4-es RAM telepíthető.

A tápellátást két darab 2,4 kilowattos teljesítmény leadására képes egység biztosítja, amelyekben a Dell EMC szerint bőven van tartalék, azzal a jövőben érkező gyorsítókártyák is kényelmesen ki lehet majd szolgálni. Egyelőre azonban vélhetően a gyári konfiguráció is képes lesz kielégíteni az igényeket, a rendszerben ugyanis 500 TFLOPS tempó lapul, ami tíz évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek TOP500-as listájának első helyét érte volna. A gyártó szerint ezzel a PowerEdge C4140 egy 19 darab CPU-t tartalmazó rendszer tempóját hozza mulekuláris dinamikát célzó szimulációk mellett, amely miatt a költségek is lényegesen kisebbek, a Dell EMC szerint körülbelül tizenketted része a tisztán processzoros konfigurációhoz képest. Pénzügyi rendszerek esetében bár szerényebben az előny, de még így is egy nyolc processzoros rendszer váltható ki a C4140-nel, miközben a költségek az ötödére csökkennek.

Amennyiben egy vállalat kvázi komplett infrastruktúrát szeretne, annak a Dell EMC egy csomagot kínál, amelyben gyakorlatilag az összes szükséges hardveres építőelem benne van. Ezek mellé szoftverek formájában körítés is jár, a Ready Bundle a Deep Learning with Nvidia, Deep Learning with Intel, illetve Machine Learning with Hadoop csomagot tartalmazza majd. Ezt egészíti ki néhány nyílt forráskódú könyvtár és keretrendszer, például a TensorFlow, a Caffe, a BigDL, és a cuBLAS, valamint a Cloudera, Hortonworks, illetve Spark platformokhoz szükséges támogatás megléte. A szoftveres csomagra jövő év első felében tesz pontot a Dell EMC, a PowerEdge C4140 viszont már idén decembertől elérhető lesz.