Nem sieti el a térhódítást az Android Oreo

Frissítette az Android verziók piaci részesedésére vonatkozó számait a Google, a november 9-éig bezárólag érvényes kimutatás szerint a Nougat térnyerése a legjelentősebb, míg a legfrissebb, Oreo verzió jelenléte továbbra is marginális.

Utóbbi, azaz a legújabb Android kiadás jelenleg az összes, a rendszert futtató eszköz 0,3 százalékán zakatol, ami vékony előrelépés az egy hónappal korábban mért, 0,2 százalékos értékhez képest. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy nagyjából 6 millió eszköz futtat Oreót az októberi 4 millióhoz viszonyítva. A legfrissebb verzión túl csak az eggyel korábbi, azaz Nougat néven ismert 7-es főverzió tudott növekedést felmutatni, esetében viszont már valamivel látványosabb az előrelépés, 17,8-ról négy hét alatt 20,6 százalékra hízott a rendszer piacrésze.

Ezen kívül gyakorlatilag az összes többi verzió csökkenést mutat. A legtöbb androidos készüléken továbbra is Marshmallow fut, a hatos Android 30,9 százalékával magasan vezet penetráció tekintetében, ugyanakkor az egy hónapja mért 32 százalékhoz képest jól látszik a zsugorodás. A Lollipop 27,7-ről esett vissza 27,2 százalékra, és hasonlóan vékony csökkenést mutat a KitKat is, amely 14,5-ről 13,8 százalékra olvadt az elmúlt hónapban. Szabad szemmel a fentieken túl lényegében csak a Jelly Bean látható, amely októberben még 6,6 százalékot birtokolt a piacból, mára pedig a készülékek 6,2 százalékán van jelen. Az Ice Cream Sandwich és a kőkorszaki Gingerbread egyaránt 0,5 százalékon áll, ami 0,1 százalékpontos csökkenést jelent az elmúlt hónap során - ezzel azonban még mintegy 7 évvel ezelőtt megjelent (tehát már iskolás korú) Gingerbread is jóval több eszközön van ott, mint az idén augusztusi legújabb verzió, az Oreo. A felsorolásból kimaradt szoftververziók mind 0,1 százalék alatt vannak.

A következő hetek persze javíthatnak majd az Oreo gyászos helyzetén, több új készülék is van ugyanis a csőben a gyártóknál, amely megjelenés előtt áll, és várhatóan a legújabb Androiddal felszerelve érkezik - többek között a Huawei és a HTC zászlói alatt. A már piacon lévő modellek frissítése valószínűleg döcögősebb lesz, ha a korábbi évek menetrendjét nézzük még hónapokba telhet, mire tempósabban kezd szivárogni az új rendszer a készülékekre, kezdve (és a legtöbb gyártónál be is fejezve) a listát a csúcsmodellekkel. A Google most közzétett számait a november 9-ét megelőző hét napban gyűjtött adatok alapján közölte.