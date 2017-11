Ismét a Google adja a Firefox alapértelmezett keresőjét

Hivatalosan is megjelent a korábban beharangozott szupergyors Firefox Quantum (Firefox 57), amelynek jelentőségéről és újdonságairól korábban már beszámoltunk. Az eddig viszont még nem derült ki, hogy a Mozilla szakított a Yahoo-val, így ismét a Google szolgáltatja majd a Firefox alapértelmezett keresőjéhez a motort - az Egyesült Államok mellett Kanadában, Hongkongban és Tajvanon is. Ez gyakorlatilag a visszatérést jelenti a korábbi ügymenethez, mivel 2004 és 2014 között szintén a Mozilla és a Google közös szerződése volt érvényben, amelyet a Yahoo meglepetésszerűen szakított ketté, mikor a Mozilla a szerződéshosszabbítás helyett a váltást választotta egy nagyobb összegért cserébe.

Több kérdést is felvetett akkoriban, hogy a változás hogyan befolyásolhatja globálisan a keresőpiacot, mivel a Firefox az előkelő harmadik helyet foglalta el, illetve foglalja el jelenleg is világszinten a böngészős versenyben a Net Market Share adatai szerint. Utólag viszont már látható, hogy a Firefox döntése nem igazán volt hatással a keresős helyezésekre, viszont többen elfordultak a böngészőtől a váltás miatt, és közben a Yahoo-val kapcsolatos problémák is előtérbe kerültek. A Mozilla és a Yahoo szerződése öt évre szólt, de ez még láthatóan nem telt le, amit a Firefox mögött álló szervezet így indokolt a TechCrunch-nak:

"Éltünk a szerződés szerinti jogunkkal, és megszüntettük a Yahoo-val kötött megállapodásunkat számos tényezőn alapulva, tekintetbe véve többek közt a márkánk számára legjobb döntést, a minőségi keresés biztosítására irányuló erőfeszítéseinket, és a felhasználóink számára nyújtott szélesebb körű tartalmi élményt. Hiszünk benne, hogy az Oath-tal és a Verizonnal továbbra is lesz lehetőségünk együtt dolgozni, a kereséstől eltekintve." - indokolta Denelle Dixon, a Mozilla gazdasági vezetője és jogi tisztviselője.

Ismét a Google az alapértelmezett

A Firefox-ból több mint 60 előre telepített keresőszolgáltató érhető el alapértelmezetten és másodlagos lehetőségként, több mint 90 nyelvváltozatban. Így korábban is visszaválthatott Yahoo-ról a Google-re, aki előnyben részesítette a másik keresőt. Továbbá most sem kötelező a Google használata, csak a jelzett országokban jelenleg ez az alapbeállítás, ami az aktuális szolgáltató számára egyébként költséges üzlet. A Google még 2014 előtt évi 300 millió dollárt fizetett az alapértelmezett keresőnek járó kiváltságért, amire a Yahoo az iparági hírek szerint évi 375 millió dollárral licitált rá. A Mozilla elsődleges bevételét a keresőmező kiadása hozza (2014-ben a teljes 330 millió dolláros bevételből 323 millió dollárt), amelyet rendszerint saját projektjeinek a fejlesztésére fordít - ugyanis a szervezet az általános tévhittel ellentétben nem csak a Firefox böngészővel foglalkozik.

A 2014-ben kiderült részletek szerint, ha a Mozilla eláll a megállapodástól, annak ellenére is évi 375 millió dollárt kap a Yahoo-tól 2019-ig. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a Mozillának sikerült-e érvényesítenie ezt a követélését. Továbbá sem a Mozilla, sem a Google nem nyilatkozott, hogy a jelenlegi megállapodás mit foglal magába, de legalábbis az összegekről a Mozilla következő éves pénzügyi jelentéséből már többet meg lehet tudni.