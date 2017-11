Vissza akarja csábítani a fejlesztőket a Twitter Premium API

Újfajta, Premium API-kat jelentet meg a Twitter a májusban beharangozott, újratervezett API-platformján - írja a Twitter fejlesztői blogja. Eddig kétfajta elérhetőség létezett, a korlátozott funkcionalitással bíró ingyenes Standard verzió és a nagyvállalati árakkal megjelenő Firehose és Gnip API. Az új megoldás árban a kettő közzé ékelődik be, hogy megfizethető lehessen a közepes méretű fejlesztőcégek számára is - havi 150 dollártól 2500 dollárig terjedhet az ár a hozzáférési igénytől függően, teszi hozzá a TechCrunch. Egy limitált hozzáférésű sandbox-szal pedig ingyenesen is ki lehet próbálni az újdonságokat. A Twitter Premium API általános előnyei közé tartozik, hogy lekérésenként több tweetet jelenít meg és összetettebb lekérdezésekhez is használható az ingyenes változathoz képest.

Először egy olyan kereső API jelenik meg publikus béta verzióban a prémium megoldások közül, amellyel 30 napra visszamenőleg lehet keresni a tweetek között. Később pedig egy teljesebb változat megjelentetését is ígéri a cég, amellyel a legelső tweetig visszamenőlegesen lehet keresni az üzenetekben, de ennek kiadási időpontjáról még nincs információ. Az új Search Tweets API előnye az ingyeneshez képest, hogy több tweet-találatot ad egy keresésre, egy munkamenetben több lekérdezést lehet végezni, és a tweetek metaadatokkal együtt jelennek meg, mint például kiterjesztett URL címekkel és geolokációs adatokkal. Ez még csak az első a Twitter Premium API-k közül, de a következő hetekben sorban fognak újabbak is megjelenni a platformon.

Ezzel párhuzamosan egy önkiszolgáló portál is megjelenik a fejlesztők számára az adatok átláthatóbb követéséhez. Egy dashboard felületen egyértelműen látható az eddigi felhasznált adatmennyiség és a fennmaradó keret. Igaz nem valós időben jeleníti meg a rendszer az adatmozgást, de az egy perces késleltetés a korábbiaknál azért pontosabb információkat jelent. Így a fejlesztők láthatják, hogy mikor kell nagyobb hozzáférést kérniük vagy újabb prémium funkciókat igénybe venniük - a feliratkozást és a fizetést pedig közvetlenül erről a felületről elvégezhetik.

Tulajdonképpen ez az a lépés, amit a Twitternek évekkel ezelőtt kellett volna megtennie, mikor sorban kizárta a ráépülő külső szolgáltatásokat, és ezzel gátat szabott a körülötte fejlődő ökoszisztémának. Az új API-platform megjelentetésével már látszott, hogy a Twitter változtat a korábbi években kialakult API stratégiáján. A legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentésből már az is kitűnt, hogy a hirdetési bevételek ugyan 8 százalékkal csökkentek, de az adatlicencelésből származó bevétel 22 százalékkal emelkedett. A kérdés viszont az lesz, hogy az utóbbi években hanyagolt fejlesztők visszatérnek-e a Twitterhez, amely hazánkban ugyan kevésbé releváns, de külföldön még mindig fontos információforrás, és így fontos adatforrás lehet a fejlesztőknek.