Mindenkit a korlátlanság felé terel a Telenor

November 16-tól három hónapon keresztül havi 5990 forintért kínál teljes korlátlanságot, azaz korlátlan belföldi beszélgetést, SMS-küldési lehetőséget valamint adatforgalmat a Telenor Magyarország azoknak az ügyfeleknek, akik a cég új, háromhónapos időtartamig érvényes Hello Telenor tarifájára váltanak. A cég szerint az idén májusban bevezetett Hello Data tarifacsalád rendkívül kedvező fogadtatásra talált, az új promóció célja pedig bevallottan az, hogy minél több ügyfelet szerezzen a norvég tulajdonú operátor a konkurenciától.

A korlátlan belföldi mobilnetet kínáló Hello Data tarifacsalád a bevezetése óta alaposan felkavarta a magyar mobilpiac állóvízét. A cég új ajánlatai az évek óta berögzült felhasználói szokásokat is fokozatosan megváltoztatták, így a szolgáltató szerint ma egy Hello Data ügyfél átlagosan napi 1,21 GB-nyi adatforgalmat fogyaszt el - ez az érték korábban egy mobilnetes felhasználó teljes havi adatforgalma volt. A Hello Data tarifacsalád bevezetése emellett a szolgáltató ügyfélállomány-változására is jó hatással volt, így a Telenor sikerrel kompenzálta a megelőző időszakra jellemző ügyfélelvándorlást, valamint növelte az előfizetéses árbevételt.

A hazai piacon újdonságnak számító kezdeményezés európai szinten is ritkaságnak számított bejelentésekor, korlátlan adatforgalmat biztosító tarifákat eddig elsősorban a tengerentúlon kínáltak az operátorok. Az amerikai szolgáltatók ugyanakkor különböző korlátokat építenek be a tarifákba, így például vannak olyan operátorok, melyek a szolgáltatással elérhető sávszélességet korlátozzák, illetve a felhasználást jellegétől függően (pl. tethering, online nagyfelbontású videó) mégiscsak megállapítanak valamilyen letöltési korlátot. A Telenornál hasonló korlátozások nincsenek (a cég még a p2p adatforgalmat sem tiltja), kötelező ugyanakkor az előfizetéssel legalább egy hanghívást indítani havonta.

A Hello Data tarifákra a két versenytárs szolgáltató is kénytelen volt reagálni, így a Magyar Telekomnál valamint a Vodafone Magyarországnál is elérhetők már korlátlan adatforgalmat, valamint teljes korlátlanságot biztosító díjcsomagok, ezek költségszintje azonban adott esetben lényegesen magasabb lehet a Telenor ajánlataival összehasonlítva - különösen a belépési küszöbnél.

A Hello Telenor háromhavi promóciós időszakát követően a szolgáltató a korábbi használati szokások alapján ajánl díjcsomagot az ügyfélnek, aki eldöntheti, melyik tarifát kívánja a jövőben használni, vagy akár fel is mondhatja a szerződést. A Hello Data tarifacsalád tagjainál egyébként sincs hűségperiódus, így azok esetén bármikor engedélyezett a migráció, vagy az előfizető és a szolgáltató részéről a szerződés egyoldalú felmondása.