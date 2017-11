Rendet tesz a Facebbok a Snapchat-másolat funkciói közt

Több mint egy évvel ezelőtt kezdte lemásolni a Facebook a konkurens Snapchat Storiest, és lassan bevezette minden szolgáltatásába. Az Instagram Stories azóta már napi 500 millió aktív felhasználóval rendelkezik, a WhatsApp Status pedig napi 300 millióval a legutóbbi közlemény szerint. A Messenger Day és a Facebook főoldalán található Stories adataival viszont soha nem dicsekedett a vállalat, érezhetően a rosszabb eredmények miatt. A sokféle eltűnő üzenet már kezdett túl sok lenni a felhasználóknak, ezért a Facebook most bejelentette, hogy egyesíti a Messenger Day-t és a Facebook Storiest - egyszerűen Stories néven.

Ezentúl mindkét szolgáltatásban ugyanazok az üzenetek fognak megjelenni és ugyanannak a közönségnek, bármelyik oldalról töltötte fel a felhasználó - bár a kamerához tartozó funkciók különbözőek maradnak. Ha pedig már valaki megtekintett egy történeti elemet az egyik oldalon, akkor az a másikon sem fog megjelenni számára a szinkronizáció miatt. A közlemény magyarázata szerint a felhasználók sokszor a Messengeren közzétett üzeneteket lementették, és utána külön fel kellett (volna) tölteniük Facebook Storiesba, ami túlbonyolította a folyamatot.

Valójában a Facebook főoldalán megjelenő Stories-sáv nagyrészt üresnek tűnt, a vállalat talán nem véletlenül most sem közölt adatot a felhasználók számáról. Egy szeptemberi közlemény szerint a Messenger Day napi 70 millió felhasználóval rendelkezik - ami még mindig csekély az Instagram és a WhatsApp hasonló megoldásához képest, de még a Snapchat napi 178 milliójánál is kevesebb. A kettő kombinálásától remél jobb eredményt a vállalat.

Egyúttal viszont a Facebook Driect megoldástól megválik a vállalat a TechCrunch értesülése szerint, amellyel az eltűnő üzeneteket közvetlenül a célzott ismerősöknek lehetett elküldeni, akik 24 órán keresztül megtekinthették azt, és reagálhattak rá - a funkció egyelőre még elérhető. A vállalat kutatása szerint ugyanis a felhasználók a Direct fiók helyett inkább azt szerették volna, ha a Messengerre érkeznek a reakciók. Kézenfekvő lenne, ha a Facebook a Storiest teljesen inkább az 1,3 milliárdos havi felhasználóval rendelkező Messenger üzenetekbe vezetné be, de a vállalat a TechCrunch-nak adott válasza szerint nem tervez ilyen megoldást.

További új bejelentés, hogy a Facebook elindítja a csoportok és események számára szerkeszthető Stories-funkciót is, amely egyfajta privát címkeként fog működni, és az oldalak adminisztrátorai moderálhatják a bejegyzéseket. Ezzel a lehetőséggel például a meetupok vagy az esküvők résztvevői megoszthatnak egymással fényképeket és rövid videókat, amelyek eltűnnek egy napon belül. A funkció a megszokotthoz hasonlóan a Facebook felső sávjában fog megjelenni, de ezt csak a csoport tagjai vagy az eseményen résztvevők látják. Hamarosan pedig már a Lite verzióban is feltűnik a Stories, amely alacsony sávszélességgel működik, és így a fejlődő országokban is egyszerűbben használható. Ez utóbbi nem feltétlenül jó hír azoknak, akik a Lite-ot pont a letisztultsága miatt kedvelik.

Mindezzel a Facebook olyan régióknak és csoportoknak is kedvez - és így növelni tudja felhasználói bázisát -, amelyekre az amerikai tizenévesekre fókuszáló Snapchat eddig nem fordított figyelmet, jegyzi meg a TechCrunch. A csoportoknak szóló különálló Stories megoldással pedig ismét erősíti a cég azoknak a fejlesztéseknek a sorát, amellyel a "jelentőségteljes" közösségek kialakítására törekszik.