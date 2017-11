Márciusban mutathatja be új GPU architektúráját az Nvidia

Március végén leplezheti le következő GPU-s mikroarchitektúráját az Nvidia. A Heise.de szerint a fejlesztést immár hagyományosan egy híres fizikusról nevezte el a vállalat, amely sorban most André-Marie Ampère következik. Az elektrodinamika tudományágát megteremtő tudós az ugyancsak az elektromosság területén munkálkodó Alessandro Voltát váltja a sorban, amelyről az Nvidia aktuális, bár mindeddig csupán egyetlen GPU-ban manifesztálódó fejlesztése kapta nevét. Amennyiben a német magazin állítása beigazolódik, úgy az Nvidia két éven belül már harmadik új mikroarchitektúráját mutathatja be - ez nyaktörő sebességnek számít ezen a piacon.

A vállalat még tavaly áprilisban leplezte le a termékpalettát azóta is meghatározó Pascalt, amely gyakorlatilag minden termékvonalból visszaköszön, a Tesláktól a GeForce-okig, a Quadróktól a Tegráig. Ezzel szemben a májusban bemutatott Volta mindeddig csupán egyetlen GPU-ban, a Tesla V100-on található gigászi GV100-ban mutatkozott meg. Iménti jelző nem túlzó, a lapka ugyanis óriási, 815 mm2-es területén nem kevesebb, mint 21,1 milliárd tranzisztort vonultat fel, amivel a valaha gyártott legnagyobb grafikus processzornak tekinthető.

Nincs verseny, nem fejlesztünk!

A többi Volta-alapú chipet azonban mindeddig hiába várta a közönség, a fejlesztés sem másik Tesla, sem pedig GeForce kártyák formájában nem bukkantak még fel. Az újabb termékek iránt érdeklődve Jensen Huang még augusztus végén elmondta, hogy idén nem várható ilyen termék, a Pascalnak ugyanis jelen állás szerint nincs komoly kihívója az alsóbb szegmensekben és a konzumer piacokon, ezért az Nvidiának nincs oka sietni. A vállalat vezetőjének állításába (sajnos) nehéz belekötni, a konkurens AMD ugyanis a Vega-alapú kártyáival sem tudott komolyan beleszólni a verseny alakulásába.

Utóbbi okán most egyes források azt pedzegetik, hogy a Volta már meg sem jelenik GeForce-ok formájában, és az Nvidia egy ugrással azonnal az Ampere kódnevű fejlesztést veti be a várhatóan 2000-es számozású GTX kártyáknál. A teória ellen szól, hogy ezzel a lépéssel a Voltából lényegesen kevesebb bevétele származhatna a vállalatnak, a hosszú és költséges kutatás és fejlesztés kézenfekvő módon kevesebb termékkel nehezebben térülhet meg. Ennek ellenére még nem zárható ki a lehetőség, a Volta grafikus képességeit ugyanis mindmáig homály fedi, így akár még az is elképzelhető, hogy a GeForce-ok piacán sosem számolt komolyan ezen mikroarchitektúrájával az Nvidia.