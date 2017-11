1,3 millió dolláros befektetésben részesült a Shapr3D

Befektetést kapott a magyar fejlesztésű Shapr3D, a kimondottan iPad Próhoz készült tabletes 3D-s tervezőprogram fejlesztőcsapata. Az 1,3 millió dolláros összeg várhatóan a következő 1-2 évre lesz elég, a termék skálázását és a csapat bővülését fogja elősegíteni - tudtuk meg Papp Gábortól, a cég marketingesétől. A befektetési körben egyrészt a londoni InReach Ventures vett részt, amely korábban például a Dropbox, Ebay, Instagram, Snapchat, Twitter szolgáltatásaiba is fektetett. Másrészt pedig a Helsinkiben található Lifeline Ventures, amelynek részéről Kai Backman korábban a TinkerCAD online 3D tervező szolgáltatás alapítója és ügyvezető igazgatója is volt. Ezzel pedig a Shapr3D is belépett a nemzetközi befektetést szerző magyar startupok körébe - a Prezi, a Ustream, a Logmein, az AImotive és a Bitrise mellé.

Jelenleg a startup 11 főt foglalkoztat teljes munkaidőben, amit már a következő néhány hónapban szeretne kibővíteni, elsősorban fejlesztőkkel. Várhatóan jövő év végére már 25-30 főt fog számlálni a cég, amennyiben sikerül megfelelő tudású és érdeklődésű fejlesztőket találni. Az összeg nagy része az új tagok toborzására, bérére, illetve a számukra biztosított speciális fejlesztési eszközökre, továbbá a technológia alapjaként szolgáló iPad Próra menne el. Egyébként októberben költözött új irodába a startup, amelyet már eleve a nagyobb csapat igényeire szabott.

Emellett a marketingre is több pénzt szeretne szánni a cég a korábbi limitált erőforrásokhoz képest. Az utóbbi bő másfél évben már kifejezetten a profi felhasználókat célozza a Shapr3D, mivel ebből várható a monetizáció és a bevétel. A termék ugyanis rendelkezik ingyenes változattal freemium modellben a pro funkciók nélkül, amellyel bárki kipróbálhatja az alapszintű tervezést egy otthoni 3D nyomtatóra. A professzionális felhasználóknak, vagyis a mérnököknek, építészeknek, forma- és terméktervezőknek szánt verzió viszont már havi 20 dollárba, az éves előfizetés pedig 150 dollárba kerül (a korábbi 250 dollár helyett).

"Az iPad Pro eleve szűri a piacot, mivel általában a profi felhasználók rendelkeznek vele" - tette hozzá a Shapr3D marketingese. Ennek következtében a felhasználók kétharmada jelenleg is a Pro előfizetést választja, és csak egyharmad marad meg az ingyenes változatnál. A felhasználók és az előfizetők pontos számáról nem árul el adatokat a cég. Mindössze annyit lehet tudni, hogy "több tízezren" használják a megoldást több mint 150 országban. Természetesen azok a területek jelentenek kivételt, ahol jellemzően nincs iPad Pro, mint például Afrika középső részén. A legtöbb felhasználó pedig Észak Amerikából és Nyugat-Európából jön, vagyis ahol fejlett például az autóipar, de Kína és Japán is előtérbe került.

Nagyobb kompatibilitás a CAD eszközökkel

A következő időszakban továbbra is marad az iPad Pro fókusz, a többi platformra való portolás egyelőre nem szerepel a rövid távú célok köztt, bár a technikai feltételeket már elemezte a cég. "Az Android még nem tart ott hardver szempontjából, hogy azon is megjelenjünk." - mondta el kérdésünkre Papp Gábor.

A fejlesztési irányt tehát továbbra is az iPad Pro és a profiknak szánt eszközök megjelentetése jelenti, ezért is kötött a cég partnerséget a Siemens-szel a Parasolid technológia felhasználásáról. "A Parasolid a világ legnagyobb lefedettségű 3D modellező technológiája, a CAD licencek 70%-a ezen fut" - mondta Csanády István, a startup ügyvezető igazgatója és alapítója. Eddig a technológia alapját a nyílt forrású Open Cascade jelentette, de a pár héten belül érkező 3.0 verziótól kezdve a rendszer már a Siemens technológiáját használja, ami tulajdonképpen mindkét cégnek előnyöket teremtett.

A Siemensnek fontos, hogy mostantól a Parasolid működik iOS-en, megoldott az alkalmazás portolás és a Shapr3D az üzleti felhasználást is elősegíti. Eddig is voltak ugyan megoldások a használatára, de azok a felhőben működtek, míg a magyar startup a technológiát natívan tabletre viszi, amiben minden más céget megelőz. Ennek eredményeképp pedig a termék sokkal több CAD eszközzel lesz kompatibilis, azaz át lehet vinni a terveket egyik eszközről a másikra, ami eddig csak "közepesen jó szinten" működött. Az új megoldás bonyolultabb geometriákat és (a korábbi 4-5-höz képest) több formátumot is támogat, ami azért fontos, mert nem minden szoftver támogat minden formátumot. Eddig a terveket exportálás után még konvertálni kellett, hogy utána be lehessen tölteni egy másik programba, de most már erre sokkal kevésbé lesz szükség.

A 2017 januári újdonságok

A termék kezdeti verziójában azt tervezte a fejlesztőcég, hogy az alkalmazással 2D geometria vázlatokat lehet készíteni, ami a tervezési folyamatnak csak az első része, de nem "full featured CAD" lesz. Ezután kiderült, hogy sok ember nem viszi át a modelljeit más eszközre, hanem mindent a Shapr3D-ben csinál. Úgyhogy a cég elkezdte a 3D-s design workflow következő lépéseihez szükséges eszközöket is kifejleszteni, mint például a modellezéshez színek hozzáadása, a vizualizálás érdekében a képernyőkép-készítés (UI elemek nélkül), vagy a képek beimportálása.

"A Shapr3D egyre inkább egy általános CAD, nem pedig területspecifikus, ezért a leggyakoribb funkciók vannak benne jelen" - magyarázta a cég képviselője. Minden területnek megvannak a maga célszoftverei, például külön program tartozik a hajótervezéshez, de a Shapr3D nem akar minden funkciót lefedni. A mostani fejlesztés is inkább azt célozza, hogy a kompatiblitás miatt a terveket könnyebben át lehessen vinni, és a vázlatos műszaki rajzot befejezni más szoftverekkel. "A workflow-ba akarunk beépülni" - mondta el Papp Gábor.

A marketinges szerint a Parasolid azért érdekes, mert sokan nem tudnak a létezéséről, miközben a világ legtöbb terméke biztosan átfutott a technológián a tervezés, a finomítás vagy a gyártás során. Eddig azonban kevés fejlesztőnek volt hozzáférése a technológiához, legalábbis iOS-en a Shapr3D lesz az első és eddigi egyetlen ilyen alkalmazás. Ezáltal pedig a program sok olyan folyamatba be tud épülni, amibe eddig nem volt képes.