25 milliárd dollár forgalmat hozott az Alibabának a Singles' Day

Idén is bőven megdöntötte a megelőző év Singles' Day eladásait a kínai Alibaba, az online óriás november 11-én ezúttal tekintélyes, 25,3 milliárd dolláros eladásról számolt be. A teljesítmény annak fényében különösen látványos, hogy az első egymilliárd dollár alig két perc alatt összegyűlt, a 10 milliárd dolláros határ átlépéséhez pedig egy óra kellett - a tavalyi rekord, 18 milliárd dollárral, 13 óra alatt dőlt meg. A csillagászati eladások mellett a idén Alibaba Alipay mobiltárcája is világrekordot döntött, másodpercenként 256 ezer fizetési tranzakció feldolgozásával.

A szóban forgó Singles' Day Kínában az egyedülállók ünnepe, a nap csak egyesekből álló dátuma is (11.11.) is ezt jelképezi. Nem egy ősi hagyományról van szó, azt a '90-es évek eleje óta ünneplik, eredetileg az agglegényeket célozta, mára azonban mindkét nem egyformán részt vesz az ünnepen. Az itthon is jól ismert Black Friday "hagyományaihoz" hasonló jelentős leárazásokat 2009-ben ugyancsak az Alibaba kezdte összekapcsolni a Singles' Day-jel, ez pedig néhány év alatt akkora vásárlási lázat generált az ünnepen, amely idén már az egyesült államokbeli Black Friday és Cyber Monday együttes forgalmának közel dupláját produkálta Kínában.

A 25,3 milliárdos rekord nem kevesebb mint 40 százalékos növekedést jelent a tavalyi, akkor ugyancsak rekordot döntő 17,8 milliárdos eladásokhoz képest. A CNBC szerint a futárok 1,5 milliárd csomagot szállítanak ki a vásárlási rohamot követő 5-6 napban. Ezek kifejezetten változatos termékeket rejtenek, az Alibaba akciói termékek széles skálájára kiterjedtek, beleértve a szórakoztatóelektronika mellett a háztartási gépeket, és ruhákat is. A nap legnagyobb győztesei a Nike, a Xiaomi és a Uniqlo voltak, ebben pedig, ahogy arra a Bloomberg is rámutat, az akciók globális kiterjesztése is komoly szerepet játszott, a termékekre 225 országból érkeztek a kattintások.

Érdekes bevételi forrás az akciók alatt elérhetővé tett, kibővített virtuális bevásárlókocsi: a vásárlóknak lehetőségük van plusz helyet vásárolni az online kosárban, így egy körben egyszerre több terméket is megvehetnek. A régióban ugyanis bevett gyakorlat, hogy a kereskedők korlátozzák a kosarakba menthető termékek számát, hogy fizetéskor egyszerre kevesebb tranzakciót kelljen feldolgozniuk.

A Singles' Day-jel az Alibaba a fizikai boltok frontvonalán is egyre aktívabb, enne az online óriás a vele együttműködő, mintegy 600 ezer üzlet számítógépes rendszereinek frissítésében is részt vett, amelyek így a webáruházban vásárolt termékek átvevőpontjaiként és köztes raktárakként is működhetnek. Az új rendszeren keresztül a boltok továbbá ajánlásokat kapnak az Alibabától, többek között arra vonatkozóan, hogyan prezentálják az egyes árukat boltokban, illetve hogy a különböző régiókban milyen termékeket érdemes nagyobb számban beszerezni.

Az idén mért 40 százalékos növekedés jócskán túlszárnyalta az elemzők várakozásait, akik 20 százalék környékén vártak előrelépést. A növekedés bár látványos, lassuló tendenciát mutat, miután az online óriásoknak is egyre drágább lesz a vásárlókért folytatott verseny - 2015-ben még 60 százalékos ugrást mutattak az eladások az egy évvel korábbi értékhez képest. Ezt alátámasztani látszik, hogy a haszon megtartása végett a kereskedőknél a CNBC értesülései szerint idén, a korábbi évek gyakran 50 százalékos leértékeléseivel szemben a kisebb mértékű akciók a jellemzők, amelyeket viszont igyekeznek a lehető legjobban személyre szabni, és azokat a vásárlókat megtalálni velük, akik számára az adott termék valóban releváns lehet.