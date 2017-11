Egyre jobban fogynak a gaming notebookok

Idén nagyjából 5,5 millió darab játékosoknak szánt notebook talál gazdára - állítja a Digitimes. A tajvani lap az Nvidia által értékesített mobil GeForce videokártyák eladási adataiból indult ki, amely márka jelenleg ötből négy értékesített gamer PC-ben van jelen. A magazin megjegyzi, hogy az asztali PC-s alaplapokhoz hasonlóan a gamer notebookok piacán is az Asus áll az első helyen, amelyet az MSI követ. A két vállalat ugyanakkor nem ülhet a babérjain, a piacon ugyanis egyre komolyabb konkurenciaharc van kibontakozóban, amely hosszabb távon megnehezítheti a két tajvani gyártó dolgát.

Az egyik potenciális ellenfél a különféle gamer termékekre specializálódott Razer. A szingapúri központú cég számos kiegészítővel van jelen a piacon, különféle perifériák, tehát egerek, billentyűzetek illetve fejhallgatók mellett pedig már játékosoknak szánt okostelenfonnal is előrukkolt a cég, és természetesen a gamer közösséget célzó notebook sem marad ki a kínálatból. A Digitimes szerint a Razer lehet az Asus és MSI legnagyobb kihívója, amely a csatához egy tőkeinjekciót is kapott a közelmúltban egy hongkongi milliárdos iparmágnástól, Léj Ká-szingtól.

A forrás az európai piacra is kitér, amely az ázsiainál rendszerint komolyabb igényeket támaszt a termékek dizájnja és minősége iránt. Ilyen tekintetben az Asus és az MSI is teljesíteni tudja a kívánalmakat, ezért a közép- és felsőkategóriás gamer masinák piacán másnak nehéz lesz labdába rúgni az öreg kontinensen. A Távol-Kelet legnagyobb piacát jelentő Kínában nem túl nagy meglepetésre a hazai Lenovo viszi a prímet, a gyártó játékosoknak tervezett notebookjaiból fogy a legtöbb, a belépőszinten pedig az Acer jelenti a legnagyobb konkurenciát. Az APAC régióban az amerikai gyártók is próbálkoznak, a Dell és a HP elsősorban belépőszintű gamer laptopokkal igyekszik piacot nyerni a helyi gyártókkal szemben.

A forrás szerint Délkelet-Ázsiában idén bő 1 millió darab gamer notebook talál gazdára, amely a regionálisan a legnagyobb növekedést jelenti, igaz a Digitimes konkrét számokkal nem támasztja alá állítását. Végül a magazin hozzáteszi, hogy a növekvő igények láttán az Asus számottevő befektetéseket, azaz bővítéseket hajt végre, hogy megtartja, illetve lehetőség szerint tovább növelje előnyét a következő évben.