Kínai gyártók: 12 milliárdért veszünk Qualcomm chipeket

Amerikai kereskedelmi delegáció jár a napokban Kínában Donald Trump elnökkel, a látogatás keretében pedig sikerült egy igen látványos üzletet is nyélbe ütni: három (pontosabban kettő) kínai okostelefongyártó vállalta, hogy a következő három évben összesen 12 milliárd dollárra vásárol processzorokat és egyéb chipeket a Qualcommtól.

A három gyártó erősen hunyorítva csak kettő, az Oppo és a Vivo ugyanannak a BBK Electronicsnak a leányvállalatai, ahogy egyébként az OnePlus is ehhez az istállóhoz tartozik. A két szervezetnek azonban két vezetője van, a szándékmegállapodást mindkét CEO alá is írta. Harmadikként pedig a Xiaomi vezetője, Lei Jun is társult a megállapodáshoz.

Nem kötelező - de jelzésértékű

A szándéknyilatkozat nem kötelező erejű, nem igazi szerződés, de mégis fontos kereskedelmi megállapodás, amely valamennyire tervezhetővé teszi a következő néhány évet a chipgyártó számára. Ez a stabilitás roppant fontos, a cég ugyanis az elmúlt néhány negyedévben alaposan megingott, sem a rádiós szabadalmak után befolyó licencdíjak, sem pedig az alkalmazásprocesszorok nem húznak úgy, mint régebben.

Izgalmas kérdés persze, hogy mi az üzlet két oldala: a Qualcomm oldalán látványos összeg, 12 milliárd dollár csapódik le, a cég motivációja érthető. De miért írta alá a vállalást a három (két) gyártó? Erre csak spekulálni lehet, de valószínűleg igen mély diszkontot vállalt ezért a chipgyártó, a hároméves "előfizetést" olcsóbban adja majd, mint az egyes lapkák és licencek listaára. Egy ilyen lehetőség az épp felfutóban lévő okostelefon-gyártóknak is hasznos, ha a vállalásért cserébe évekig a versenytársaknál olcsóbban szerezhetik be az elengedhetetlen alkatrészeket.

Stabilizálni a bizniszt

A Qualcomm jelenleg különösen sebezhető pozícióban van. A 3G-s és 4G-s hullámot a cég nagyon okosan lovagolta meg, ezek azonban globálisan lecsengőben vannak, a beruházások, projektek lassan kifutottak a mobilszolgáltatóknál, a telefonok esetében pedig ezek a képességek már nem számítanak prémiumnak, a 4G-s kompatibilitás már alapelvárás. Ezzel párhuzamosan a cég üzletpolitikáját a szabályozó hatóságok is kikezdték, a Qualcommot sorozatban több komoly bírság is sújtotta, amely a chipek és a licencek csomagolt értékesítésére vonatkozik. A bírságok kifizetése pedig ezt még nem egyenlíti ki, a gyártót a praktikától a jövőre nézve is eltiltották, így az "üzleti innovációt" a jövőben sem gyakorolhatja, ami komoly kieső bevételt jelent.

Harmadrészt pedig a cég eddigi kvázi-monopóliuma is megdőlni látszik a telefonos modemek oldalán. A négy nagy amerikai szolgáltató eddig egységesen előírta a gyártóknak, hogy a rádiós modemet csak a Qualcomm szállíthatja - a nem hivatalos diktátumnak pedig az összes, amerikai piacra szánt okostelefon eleget is tesz. Ezért például az amerikai Samsungok sem az Exynos processzorokkal, hanem a modemet integráltan tartalmazó Qualcomm chipekkel kerülnek piacra. Az iPhone az egyik első, amely megtörte ezt a trendet és bizonyos modellek az amerikai piacra is nem-Qualcomm (esetünkben: Intel) modemmel kerültek piacra, amelyeket az amerikai szolgáltatók is elfogadnak. Ez megint hatalmas kudarc a Qualcomm számára, nem véletlen, hogy az Apple lépése nyomán szinte azonnal jogi háború pattant ki a Qualcomm és az Apple között.

A sokfrontos háborúban meggyengülő Qualcomm végül kapott még egy malomkövet a nyakába a Broadcom/Avago felvásárlási ajánlata formájában. A cég elképesztő, (hitelátvállalással együtt) 130 milliárd dolláros ajánlatot tett a Qualcommra, az ellenséges felvásárlást kivédeni pedig nem lesz könnyű. Ilyen körülmények között a kínai partnerekkel aláírt szándéknyilatkozat egy olyan győzelem, amelyre hatalmas szüksége volt a szebb napokat látott gyártónak.