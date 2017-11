Nvidia: növekedés, növekedés, növekedés

Ismét bőven meghaladta az előző negyedév végén prognosztizált eredményét forgalmát az Nvidia. A vállalat augusztusban 2,38 milliárd dolláros bevételt ígért a következő negyedévre, ám ezt végül közel 11 százalékkal túlszárnyalva 2,63 milliárdon állt meg a számláló, ami újabb rekordot jelent a vállalat eddigi történelmében. Legalább ennyire beszédes, hogy utóbbi összeg 32 százalékkal múlja felül az egy évvel ezelőtti forgalmat, a profit pedig 55 százalékkal ugrott meg, az előző év hasonló időszakában elkönyvelt 542-ről 838 millióra kilőve. Ezzel már biztosra vehető, hogy a vállalat idei nyeresége átlépi a 2 milliárd dolláros határt.

Akik nyomon követik az Nvidia pénzügyi eredményeit talán már meg sem lepődnek azon, hogy a remek eredmény hátterében az összes részleg egyöntetű növekedése áll, kivétel nélkül mind az öt divízió növelni tudta forgalmát. A legfontosabb a játékos piac, amely forgalomban nagyjából az Nvidia kétharmadát jelenti. A GeForce-ok népszerűsége töretlen, a gaming alá besorolt kártyák értékesítései az előző évhez képest 25 százalékkal nőttek, ráadásul úgy, hogy ez idő alatt a vállalat nem dobott piacra új generációt, csupán a meglévőt csiszolgatta. A jelenségben az Nvidia bevallása szerint is jelentős szerepet játszott a tavasz óta tartó bányászláz, amely némileg megborított a szezonális trendet. A cég nem tudta számszerűsíteni, hogy ez pontosan mekkora szerepet játszott a növekedésben, azt viszont közölte, hogy továbbra sem fognak túl nagy erőforrásokat fektetni ebbe, a piac ugyanis rendkívül volatilis, így továbbra is a játékosok igényei kapják a legmagasabb prioritást.

Bár ennél lényegesen szerényebb mértékben, de növekedtek a munkaállomásokba szánt Quadro kártyák eladásai is, az előző évhez viszonyítva 15 százalékkal, 239 millióra nőtt a professzionális termékekből származó bevétel. Az Nvidia az első negyedévben mutatta be az aktuális Quadro generáció hiányzó asztali és mobil tagjait, amelyekre építve várhatóan a következő negyedévre is megmarad a szerény, de egészséges növekedés. A vállalat szerint ezt elsősorban a high-end valós idejű renderelés, a különféle szimulációs alkalmazások, illetve a professzionális VR hajtja.

A legdurvább gyarapodást most is az adatközpontokba szánt termékek produkálták, az ebből származó bevétel 109 százalékkal több mint kétszeresére nőtt, 240-ről 501 millióra felrántva a befolyt összeget. Ezzel a részleg eredménye már bőven átlépte a munkaállomásokba szánt Quadro termékek bevételét, éves szinten pedig várhatóan meglesz a 2 milliárdos forgalom. Az Nvidia szerint ez a gyorsítókártyák iránti összes fronton növekvő keresletnek köszönhető, a mesterséges intelligencia mellett a szuperszámítógépek, a hyperscale rendszerek, valamint a virtualizált szolgáltatások oldaláról is folyamatosan nő az érdeklődés a Tesla kártyák iránt. A forgalmat már a cég legújabb zászlóshajója, a V100 is erősíti, egyre nagyobb dinamikával. Időközben a kínai Alibaba, Baidu, és Tencent is bevetette a gyorsítót, az AWS-sel egyetemben.

Végül, de nem utolsó sorban az autós fejlesztések értékesítését is részletezte az Nvidia, ami szerényebb, de egészséges növekedést produkált, az előző év hasonló időszakához képest majd 13 százalékkal 144 millió dollárra emelkedett a részleg bevétele. A vállalat itt is további javulásra számít, de nagyobb áttörés csak az évtizedforduló környékén következhet, amikor megjelennek az első önvezető (Level 4) modellek. Az Nvidia megjegyzi, hogy a jelenlegi forgalom nagy részét generáló infotainment megoldásokról fokozatosan helyezik át az erőforrásokat az önvezető platformra, amelyen már összesen több mint 2000 mérnök dolgozik.

Huang: észbe kapott az Intel

A negyedéves jelentést követő konferenciahíváson az Intel szerdai bejelentése is szóba került. Ez alapján az Nvidia a jövőben egy második konkurenset kap a diszkrét GPU-k piacán, amiről Jensen Huangot, a vállalat vezérigazgatójának véleményét is kikérték. A szakember szerint az Intel rájött, hogy a GPU-k ma már több piacon megkerülhetetlenek, a vállalat lépése tehát érthető. Közel nulláról megtervezni egy grafikus processzort ugyanakkor hosszú, és költséges folyamat. Huang ezzel kapcsolatban elárulta, hogy cége számára körülbelül 3 év kell egy új generáció elkészítéséhez, amihez több ezer ember összehangolt munkája szükséges. Végül Huang az (egyelőre) egyetlen konkurensnek is odaszúrt, a vezető szerint Raja Koduri elvesztése óriási érvágás az AMD-nek, amely megjegyzést mögött vélhetően egy csipet vágyvezérelt gondolkodás is lapult.

A következő negyedévre az Nvidia 2,59-2,7 milliárd dollár közötti bevételre számít, ami körülbelül 19-24 százalékos növekedés lenne az előző év hasonló időszakához képest.