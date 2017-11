Új androidos fájlkezelőt adott ki a Google

Engedett a nyomásnak a Google és jó egy hónappal az eredetileg tervezett időpont előtt elérhetővé tette új androidos fájlkezelő alkalmazását, a Files Gót - legalábbis előzetes, béta verzióban. Az app érkezéséről és belső teszteléséről az elmúlt napokban számos híroldal beszámolt a céghez közel álló források alapján, arról még képernyőképek is érkeztek, így a keresőóriás valószínűleg nem látta értelmét, hogy tovább halogassa a rajtot.

A Files Go egy viszonylag egyszerű, "egységsugarú" felhasználóknak szánt fájlkezelővel van dolgunk, az a készüléken tárolt tartalmakat a "Fájlok" menüpont alatt fájltípusok szerint rendszerezi és teszi elérhetővé, mint képek, videók, hang vagy dokumentumok, emellett külön elérhetők a fogadott és letöltött fájlok is. Klasszikus könyvtárnézetre nincs lehetőség, noha az egyes szekciókon belül oldalra lapozgatva azért láthatjuk, hogy például az adott hangfájl melyik mappában van.

Az app megnyitásakor megjelenő "Tárhely" pont változatos adatokkal szolgál, azokat a Google Now-ra vagy éppen a Photos alkalmazásra emlékeztető kártyás felületre rendezi. Itt többek között lehetőséget van az alkalmazás-gyorsítótár feleslegesnek vélt tartalmainak törlésére, az egyes appok által tárolt, egy ideje nem használt fájlok eltávolítására, valamint a kifejezetten nagyméretű tartalmak törlésére is. Itt persze nem kell vaktában az összes Telegramhoz, WhatsApphoz vagy egyéb alkalmazáshoz kapcsolódó képet vagy egyéb fájlt törölni, az ajánlásra bökve lehetőség van egy mozdulattal kijelölni minden oda tartozó elemet, vagy épp végignézni a listát és egyenként kiválogatni, hogy mely fájloktól szabadulnánk meg.

Ugyanitt az app egyébként az ismétlődő fájlok törlését is felajánlja, ennél nyugodt szívvel nyomhatunk látatlanban is az eltávolításra. Ugyancsak hasznos funkció, hogy az appok által tárolt adatok mellett képes maguknak a ritkán használt alkalmazásoknak a feltérképezésére is, kezdőoldalán pedig ezek törlését is felajánlja - persze a megfelelő alkalmazásengedélyek birtokában.

A Google új szoftverének másik fontos funkciója a fájlküldés és -fogadás, akár online kapcsolat nélkül. Erre ugyancsak fentebb tárgyalt "Fájlok" menüpont alól van lehetőség, ehhez meg kell adnunk egy nicket a készülékeknek, amellyel azok egymásra találhatnak, illetve értelemszerűen a küldő és fogadó eszközökön is be kell kapcsolni a Bluetooth-t (ezt ha engedélyezzük, az app később helyettünk is megteszi). Az adatátvitel ugyanakkor nem feltétlenül Bluetooth-on történik, ha tud, a szoftver Wi-Fi Directet használ, ilyenkor ugyanakkor a művelet idejére megszakad a Wi-Fi-s online kapcsolat. Ha a folyamat megindult, rövid keresgélés után a küldőeszközön megjelenik a közelben lévő, fájlfogadásra váró másik készülék nickje, amelyre bökve gyorsan át is küldhetjük a kívánt tartalmakat.

A Files Go tehát egy egyszerű, teljesen magától értetődően használható fájlkezelő app, amelynek elsődleges célja, legalábbis a béta gyors végignyomkodása alapján, hogy segítsen az átlagos felhasználóknak hatékonyan gazdálkodni a lokális tárhellyel, illetve lehetővé tegye a gyors, helyi fájlmegosztást. Ennek megfelelően a poweruserek által Androidon is kedvelt Total Commandert, vagy hasonló, összetettebb fájlkezelő appokat nem fogja helyettesíteni, illetve így érthetők azok a korai pletykák is, melyek szerint a Files Gót a Google eredetileg a fejlődő piacokra szánta, ahol nem magától értetődő a mobilinternet-elérés, így az online fájlmegosztás és -tárolás sem triviális.

A béta verziós Files Gót bárki letöltheti a Play Store-ból, ahol a Google figyelmeztet, hogy még nem a végleges változatról van szó, ezt érdemes észben tartani, ha az app péládul túl sokat karikázna másik készülékek keresésekor. A stabil verzió a korábbi tervek alapján várhatóan decemberben érkezik.