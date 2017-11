Duplázza az előző epizód nyitóhétvégéjét az új Call of Duty

Elképesztő siker a Call of Duty sorozat legújabb része, a második világháborúban játszódó Call Of Duty: WWII a megjelenést követő első három napban globálisan több mint 500 milló dollárt termelt. Noha az Activision közleményében pontos eladott darabszámról nem ír, annyit a vállalat elárul, a tavaly megjelent Infinite Warfare eladásainak mintegy dupláját produkálta az új epizód. Mindezek mellett a cég azt is siet kiemelni, hogy PlayStation 4 platformon az új cím megdöntötte a megjelenés napján darabszámot tekintve legjobban teljesítő teljes játék rekordját is.

Hogy az 500 milliós eladást kontextusba helyezze, az Activision arra is kitér, hogy az nagyobb bevételt jelent, mint a Thor: Ragnarok, illetve a Wonder Woman filmek nyitóhétvégéinek összesített teljesítménye - persze azt érdemes figyelembe venni, a játék nettó 60 dollár körül mozgó ára jelentősen magasabb, mint egy mozijegyé. Az elmúlt években a sci-fi tematika gyors kimerülésével tapasztalt népszerűségzuhanás a széria háza táján most egyértelműen megtört, ugyanakkor a Black Ops III epizód eladásait még nem érte el az izmos nyitóhétvége. A vállalat azért talált még egy rekordot amit a COD: WWII mellé tűzhet, a cég szerint PC-n és a jelenlegi konzolgenerációkon ez az epizód hozta eddig a legtöbb párhuzamosan bejelentkezett játékost.

A második világháborús témával a Call of Duty visszatér a széria népszerűségét megalapozó eredeti irányvonalhoz, ez pedig nem csak az epizódokat az elmúlt években hűségesen vásároló rajongók, de a sorozattól már korábban elpártolt játékosokat is újra a tévék-monitorok elé csábíthatja.

A Call of Duty készítőire ráfért a pozitív fogadtatás, a fentebb is említett Infinite Warfare világűrben és idegen bolygókon bonyolódó játékmenete ugyanis a rajongótábor jelentős részénél túl messzire ment - a szó minden értelmében -, ez pedig ahogy a Polygon is említi, legjobban a játék YouTube-on közzétett előzetes alatt mutatkozott meg, ahová rövid idő alatt több mint 400 ezer "nem tetszik" kattintás érkezett, minden idők egyik legkevésbé kedvelt videójává téve azt a platformon - mára a számláló 3 millió környékén jár.

A legújabb rész megfejése persze a következő hetekben is tovább folyik majd, a vállalat már most a rövidesen érkező DLC-rkől, azaz plusz letölthető tartalmakról beszél - az első ilyen The Resistance néven érkezik majd. A játékban egyébként az egy- és többjátékos módok mellett a sorozattól ismert zombis játékmód is elérhető.