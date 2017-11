A Tencent mentheti meg a Snapet?

Újabb teljesen sikertelen pénzügyi negyedéves jelentést mutatott be a Snap a szeptemberrel záruló időszakra vonatkozóan. Nem csak a Snapchatnek nem sikerült hozni a beígért ugrásszintű felhasználószám-növekedést, de a Spectacles kamerás napszemüveg szomorú eladási statisztikáiról is kiderült néhány adat. A bevétel összesen 208 millió dollár, ami 62 százalékos emelkedésnek felel meg a cég adatai szerint, de egy éve még nem volt tőzsdei vállalat. Az elemzők várakozásához képest ez jelentősen alulmarad, akik 237 millió dolláros bevételre számítottak. A veszteség szintén továbbra is tekintélyes, ebben a negyedévben 443 millió dollár - ezzel együtt pedig már több mint 3 milliárdos a veszteség az elmúlt 9 tőzsdei hónapban, aminek jelentős részét az első negyedév 2,2 milliárdos vesztesége adja, ami egyre tovább dagad.

A bevételkiesés egy részét a cég egy új hirdetési rendszer létrehozásának tulajdonítja, amelyben a reklámok közvetlen értékesítése egy árverésen alapuló ajánlattételi rendszerbe helyeződne. A jövőben viszont a Snap költségcsökkenést vár ettől a befektetéstől a jövőben, de most zárt időszakban viszont 60 százalékkal megemelte a hirdetés megjelenéshez kapcsolódó költségeket.

Szintén fontos kiesést jelent a cégnek a rengeteg eladatlan - Snapchatre 10-30 másodperces videókat feltöltő - Spectacles napszemüveg, a raktárkészletek értékéből mintegy 40 millió dollárt ír le a cég. A viselhető eszközöket online, üzletekből és külön szemüvegárusító-automatákból is meg lehetett rendelni, de ezek szerint egyik forma sem jött be igazán. Összesen 150 ezer kelt a kiegészítőkből, de több százezer továbbra is raktáron maradt, mivel nem vették a vásárlók, és közlemény megfogalmazásából az is kiolvasható, hogy sokan vissza is vitték a vásárlás után. Ennek ellenére a vállalat a Spectacles második kiadásán dolgozik, ami kiterjesztett valóságot is tartalmazhat.

Összességében a felhasználói bázis bővülése sem mutatható fel egyértelmű sikerként. A jelenlegi 178 millió havi aktív felhasználó mindössze 2,9 százalékos bővülést jelent az előző negyedévhez képest, ami az eddigi legkisebb növekedésnek felel meg a tőzsdei jelenlét óta. Az elemzők ehhez képest legalább 180 millió felhasználóban reménykedtek. A megítélésen nem javít, hogy az aktív felhasználók tényleg aktívak, a cég adatai szerint 3,5 milliárd üzenetet küldenek napi szinten - míg egy évvel ezelőtt a 153 millió tag "csak" 2,5 milliárd snapet küldött.

Egy pozitív értéket azért fel tud mutatni a cég, méghozzá az egy felhasználóra jutó bevétel emelkedését (ARPU), ami 11 százalékos növekedéssel 1,17 dollárra ugrott. Ennek döntő többségét természetesen továbbra is Észak-Amerika jelenti, ahol 2,12 dollárt keres a cég egy felhasználón. Európában viszont már csak 0,48 dolláros ez az összeg, míg a világ többi részén csak 0,3 dollár. Viszonyításképp a Facebook a harmadéves pénzügyi negyedéves jelentése szerint a közösségi óriás ARPU adata 5,07 dollár, az Egyesült Államokban pedig egy felhasználón 21,20 dollárt keres - ez utóbbi gyakorlatilag pont a Snapnél mért érték tízszerese.

Még egy dologgal próbálta Evan Spiegel vezérigazgató menteni a menthetőt, a befektetőknek küldött levélben bejelentette a felület áttervezését és az algoritmikus idővonal bevezetését. A Snap-vezér megfogalmazása szerint a csapat meghallotta a kritikát, hogy a felület használata bonyolult és nehéz használni, ezért a fejlesztők az alkalmazást átalakítják. Előre figyelmeztette Spiegel a befektetőket, hogy az új felület miatt a felhasználói szokások átalakulhatnak, és ez időleges fennakadásokat okozhat, de a cég vállalja a kockázatot a hosszútávú siker érdekében. Érthető módon az egyik célkitűzés, hogy az appot Észak-Amerikán és Európán kívül máshol is használják, ahol gyengébb a hálózat, ezért például a videók letöltése helyett a streamingre fog az app áttérni.

Összességében a befektetők nem díjazták az elvárásoktól elmaradó eredményeket, és a távlati terveket. A részvényárfolyam a bejelentést követően 12,65 dollárra esett.

Bevásárolt a WeChat anyacége

A zuhanó részvényárfolyamot a Tencent vásárlása mentette meg, amellyel a pénzügyi eredmények bejelentését követően az árfolyam esése nem csak megállt, hanem visszaállt a megszokott szintre, sőt még valamekkora növekedést is mutatott. A többi részvényes valószínűleg abban bízik, hogy ha a WeChat tulajdonosa fantáziát lát a Snapchatben, akkor még nem teljesen bukásra ítélt a cég - céloz rá a The New York Times. Jelenleg a Tencent részvényeinek nagyjából 12 százalékával rendelkezhet.

Evan Spiegel sem lehet boldog a mostani eredményektől

A kínai vállalat egészen a kezdetektől befektetője Spiegel vállalkozásának, és most, hogy a Snap sorozatosan alulmúlja az elemzői várakozásokat, elkezdett bevásárolni belőle. A teljes tulajdonosi részesedésről és ennek alakulásáról azonban a közeljövőben sem lehet sokkal többet tudni, mivel az adatok nem nyilvánosak. A TechCrunch értesülései szerint a Tencent már korábban is tett ajánlatot a Snap felvásárlására, és elképzelhető, hogy a jövőben tovább növeli befolyását a cégben. Spiegel a SEC-nek küldött jelentésben is nagyon pozitívan nyilatkozott a kínai vállalatról: "Inspirál a Tencent kreativitása és vállalkozói szelleme, hálásak vagyunk, hogy folytathatjuk a hosszútávú és produktív kapcsolatot, amit négy évvel ezelőtt kezdtünk".

Kínában hihetetlenül népszerű a WeChat, de más országokban még nem sikerült az anyacégnek a térhódítás. A Snapchat egy jó belépési pontot jelenthet az amerikai piacra, ahol a szolgáltatás még mindig sok fiatal felhasználóval rendelkezik. A Tencentnek pedig elég pénze van hozzá, hogy finanszírozza a Snap problémáit, amivel növelni tudja a jövőben a felhasználói bázisát.