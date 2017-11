Az idei Fujitsu Forum rendezvényt meglovagolva jelentette be frissített üzleti kritikus szervercsaládját a Japán gyártó. A Primequest 3800E és 3400E kiszolgálók legnagyobb újítását az Intel néhány hónapja bejelentett legújabb, Xeon Scalable (kódnéven Skylake-SP) processzorcsaládja jelenti, illetve az annak köszönhető képességek, a központi egységek ugyanis lehetőséget kínálnak egyes képességek és paraméterek megjelenésének, illetve már meglévők bővítésének. Mindez ugyanakkor nem befolyásolta a szóban forgó rendszerek legfontosabb tulajdonságát, a megbízhatóságot. A termékcsaládba tartozó szervereket továbbra is a lehető legmagasabb szintű rendelkezésre állást és scale-up típusú infrastruktúra-konszolidációt biztosítják az ügyfeleknek.

A 7U kivitelű Primequest 3800E szerver az említett új generációs Xeonok csúcsát, a Platinum szériát vonultatja fel, alkalmazása számos pozitív változást hozott magával. Az Intel megoldásai összesen 13 különböző modell személyében lehetnek jelen, a kiszolgálók 2, 4, 6, vagy akár 8 darab CPU-t is tartalmazhatnak. A széles processzorpaletta négytől egészen huszonnyolc magig lefedi az igényeket, az említett két magkonfiguráció mellett tízenként, tizenhat, huszonnégy, illetve huszonhat darab maggal szerelt processzorokat is kérhetnek az ügyfelek, így a szerverenkénti végrehajtók száma 8-tól egészen 224-ig skálázódik. A központi egységekhez kapcsolódó memória kapacitása is egészen magasra emelhető, az összesen 96 darab, maximum DDR4-2666 szabványú regiszteres DIMM modulokat fogadó rendszerbe legfeljebb 12 terabájt regiszteres ECC RAM telepíthető. Szintén említésre méltó lehetőség az extrém sok, egyidejűleg akár 56 PCIe foglalat elérhetősége, amit a Fujitsu most is dedikált I/O polcokkal valósít meg.

Előbbi kistestvérének tekinthető az ugyancsak 7U kivitelű 3400E, amit szintén az üzleti kritikus felhasználás igényeihez tervezett a Fujitsu. A specifikációkat szemlélve szinte azonnal látszik a két kiszolgáló közötti különbség, a 3400E ugyanis "csak" legfeljebb négy processzort fogadhat, amelyek a Xeon Platinum sorozat mellett a Gold családból is származhatnak. Előbbiből most is tizenhárom eltérő modell közül választhat a vásárló, az "arany" szériából pedig tizennyolcat kínál fel a Fujitsu, amivel együtt a magszám 112 darabban tetőzhet, ami az 3800E értékének pont a fele. Ehhez igazodva a támogatott memória kapacitása és épp a nagyobb modell felére, 6 terabájtra esett, amit 48 darab DDR4-2666 szabványú modulból lehet kirakni.

Utóbbihoz kapcsolódóan nem csak a memóriaterületek egy az egybeni tükrözésére van lehetőség, hanem ennél finomabb megoldásra is. A kritikus és nem kritikus fontosságú memóriaterületek megkülönböztetésével nem kell lemondani a teljes memóriakapacitás feléről, a rendszer képes szelektíven csak a kritikus területeket védeni tükrözéssel. Szintén a megbízhatóságot és rendelkezésre állást fokozza a multiple rank sparing, amivel egy-egy arra dedikált memóriamodulba konszolidálhatóak a működés közben esetlegesen meghibásodó, másik modulban található memóriabankok.

A szokásos komponenseken felül (mint például a háttértárak vagy a hűtők) akár a processzorokat és memóriamodulokat hordozó, úgynevezett system boardok vagy az IO boxok is hozzáadhatóak vagy leválaszthatóak leállítás nélkül, a rendszer vezérléséért felelős management board (MMB) pedig redundáns. A Primequest a kiemelkedő hibatűrés és/vagy a hatékonyabb terheléselosztás érdekében fizikai és kiterjesztett (extended) particionálást is lehetővé tesz. Előbbi esetben gyakorlatilag teljes elhatárolást lehet elérni az egyes partíciók között - ezekből annyit hozhatunk létre, ahány system board működik a szerverben. A kiterjesztett particionálással ezt még tovább lehet finomítani. Egy fizikai partíció további egységekre bontható, két processzor magjai eloszthatóak két alkalmazás között például 12/24 arányban. A fenti lehetőségek kihasználásához harmadik féltől származó virtualizációs szoftver nem szükséges, a Fujitsu teljesen házon belül, a PRIMEQUEST sorozat minden tagjában megtalálható management boardon keresztül valósítja meg ezeket.

A Fujitsu természetesen arra is gondolt, hogy a Primequest szerverek a szélsőséges környezeti hatásokat is jól tűrjék. A modellekre egységesen jellemző, hogy 20 és 80 százalékos páratartalom mellett is megbízhatóan üzemelnek, a gyártó pedig például komoly földrengéstesztnek is aláveti őket, amelyre anyaország földrajzi adottságai miatt is szükség van. A rendszerekre 3 év garanciát vállalat a cég, a szerviztámogatás pedig a forgalmazás befejezését követő ötödik év végéig vehető igénybe.