Virtualizációs technológiát vált az Amazon

Kvázi lábjegyzetben jelentette be az Amazon, hogy lecserélte a felhős infrastruktúraszolgáltatásának kulcselemét, a hypervisort. Az AWS új generációs, C5 sorozatú (compute-orientált) virtuális gépei már vadonatúj hardveren, az Intel Skylake-SP Xeon processzorain futnak, de talán ennél is fontosabb újdonság, hogy immár nem a Xen hypervisor felügyeli ezeket, hanem egy saját, KVM-alapú megoldás - figyelt fel az újdonságra a The Register.

Repülés közben cserélni a sugárhajtóművet

A bejelentés egészen váratlan: az Amazon az AWS EC2 indulása óta a nyílt forráskódú Xen hypervisort használja, ez a szoftver teszi lehetővé a virtuális gépek futtatását, indítását-leállítását, mozgatását. Ez a réteg választja el (vagy köti össze) a futó operációs rendszert és a nyers vasat, paravirtualizációs és egyéb megoldásokkal teszi elérhetővé a hardveres erőforrásokat a rendszer számára. A hypervisor kulcsszerepet játszik abban, hogy a virtuális gépek gyorsan és kiszámíthatóan működjenek.

És minden bizonnyal ez az, amiért dobja a Xen technológiát az Amazon, az új hypervisor ugyanis lényegesen gyorsabb I/O-t (hálózati és tárolós hozzáférést) biztosít, mint amit Xen-alapokon el tudott érni. Az AWS FAQ oldalán az Amazon közölte, hogy az új technológia a Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) alapjait használja, az általános célú operációs rendszer-komponensek nélkül. Némileg meglepő, hogy ez a mondat mára teljesen eltűnt az Amazon oldaláról, most semmilyen KVM-említés nem szerepel a C5-ös generációval összefüggésben.

Az előnyöket mindenesetre részletesen taglalja az Amazon: a C5-ök jellegzetessége, hogy (pont az új hypervisornak köszönhetően) a vendég operációs rendszerek szinte a teljes rendelkezésre álló CPU-s teljesítményt megkapják, az ENA (Elastic Network Adapter) virtuális hálózati csatoló és az NVMe-alapú EBS (Elastic Block Store) virtuális tároló is hardveres gyorsítást és támogatást kap. A gyakorlatban például ez azt jelenti majd, hogy az új instance-ek nem emulált IDE merevlemezekről bootolnak, hanem közvetlenül az NVMe interfészt használó SSD-kről, ami lényegesen magasabb teljesítményt biztosít. Az Amazon szerint az új generációtól jellemzően 25 százalékkal magasabb ár/teljesítmény mutatót várhatunk, bizonyos mérnöki-tudományos feladatok alatt pedig a gyorsulás több, mint 50 százalékot is elérheti az előző, C4-es sorozattal szemben.

A változásokat az Amazon iteratív fejlődésként mutatja be, ahogy a virtuális gépek minden generációja fokozatosan egyre közvetlenebb hozzáférést kapott a nyers vas képességeihez - a C3 például az I/O-t a hypervisor oldaláról átköltözött a vendég OS-be, amely így direkt hozzáférést kapott a helyi tárolóhoz, ami lényegesen magasabb teljesítményt hozott. A C5 ezt a vonalat folytatja tovább, az instance-ek már nem tartalmazzák (és nem is támogatják) a Xen paravirtualizációs meghajtóit a hálózathoz és a tárolóhoz.

Az új KVM-alapú hypervisor tehát a C-családban mutatkozik be, ez a nyers számítási teljesítményre kihelyezett VM-sorozat. A döntés érthető, nyilván itt hasznosul leggyorsabban a kisebb overhead és a magasabb elérhető CPU-s erőforrás. De az Amazon közlése szerint hamarosan a többi instance-sorozat is generációt vált, az új generációs VM-ek alatt pedig várhatóan ez a hypervisor dolgozik majd - így a memória-intenzív R sorozat vagy az általános célú M sorozat is hamarosan elhagyhatja a Xent.

Friss vason

A bejelentésnek külön pikantériát ad, hogy a nagy felhős szolgáltatók közül az Amazon messze az utolsóként kezdte használni az új generációs Xeon chipeket - a Register összesítése szerint a Google még júniusban, az IBM egy hónappal korábban, a Microsoft pedig október 23-án indította el éles üzemben a Skylake-SP-t használó szervereket. Mindezt annak ellenére, hogy az Amazon még tavaly novemberben (!) megpedzegette a készülő C5-ös instance-eket, ehhez képest egy teljes évet kellett várni azok rajtjára.

A rajtra egyébként az Intel is rákommunikált, a cég külön közleményben emlékezett meg a C5-ös indulásáról, amely alatt Intel Xeon Platinum 8000-es sorozatú processzorok dolgoznak. Egy-egy vCPU (virtuális processzormag) egy fizikai magon futó threadnek felel meg (a gyakorlatban egy fél magnak), a legnagyobb c5.18xlarge instance összesen 72 ilyen vCPU-t tartalmaz 144 gigabájt memória és 9 gigabites EBS sávszélesség mellett. A két cég közlése szerint az Amazon egyedi Xeonokat kap, amelyeket az Intel kimondottan az AWS EC2 igényeihez tervez, és például lehetővé teszi, hogy a virtuális gép a processzor energiaállapotához (C-state) is hozzáférést kapjon. Hogy pontosan milyen egyedi fejlesztéseket élvezhet az Amazon, azt nem részletezik a hivatalos közlemények, jó eséllyel nem egyedi áramköri egységekről, hanem egyedileg hangolt energiamenedzsmentről és órajelekről van szó.

Az Amazon további részleteket a cég éves fejlesztői eseményére, a Re:Invent konferenciára ígért, ez november 27-től lesz Las Vegasban, így további érdekességekre érdemes készülni, várhatóan ekkor lebbenti fel részleteiben is a fátylat a cég az új, házi főzésű hypervisorról.