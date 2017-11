Új SDK-val adna szebb hangot a VR appoknak a Google

Az AR-VR alkalmazásoknál a virtuális vagy valós környezetbe illeszkedő 3D modellek élethű mozgása mellett sokszor kisebb hangsúlyt kap, hogy az immerzív élményhez valósághű, térbeli hangzásra is szükség van. Ezen a területen nyújtana segítséget a fejlesztőknek a Googe, Resonance Audio SDK-jával, amely a VR és AR tartalmak mellett a "mezei" 360 fokos videókhoz is felhasználható.

A megoldás a már létező Google-féle VR Audio SDK-ra épít, és egyszerűen skálázható mind a mobilos, mind pedig az asztali környezetek erőforrásaihoz. Az utóbbiakkal való hatékony gazdálkodás különösen a mobileszközöknél fontos, ahol jellemzően a felhasználható processzorteljesítmény csak kis része érhető el a különböző hanghatások reprodukálására, így erősen korlátozott, hogy hány jó minőségű, térben elhelyezett hangforrással dolgozhatnak a fejlesztők, különösen ha összetettebb, bonyolult akusztikájú virtuális környezetekről van szó.

A Google szerint a Resonance Audio által használt, optimalizált digitális jelfeldolgozási algoritmusok akár több száz, párhuzamos hangforrást is képesek az adott tér tulajdonságaihoz igazítani, a hangminőség rontása nélkül, akár mobileszközökön is. Az új SDK-hoz ráadásul egy új Unity funkció is párosul, amellyel előre kiszámíthatók és létrehozhatók valósághű visszhang-effektusok, amelyek az aktuális virtuális környezet akusztikai paramétereihez idomulnak, ezzel pedig lejátszáskor a CPU tehermentesíthető.

Az SDK ugyanakkor nem csak a fenti motorral vethető be, a keresőóriás azzal számos platformot támogat, beleértve a Unity mellett az Unreal Engine, FMOD és Wwise integrációt is. A fejlesztői pakk Android, iOS, Windows, MacOS, Linux rendszereken is bevethető, továbbá natív C/C++, Java, Objective-C és webes API-kkal is kiegészül. Ezzel elég egyszer létrehozni a kívánt hangdizájnt, amely aztán egységesen felhasználható a legtöbb platformon. A cég a hangmérnököknek egy új DAW pluginnel is készült, a YouTube videókhoz, illetve az SDK-val fejlesztett appokhoz, a webfejlesztők pedig a nyílt forrású Resonance Audio Web SDK-t kapják meg.

A virtuális hanghullámok valósághű mozgatásával nem csak azok hangereje, de minősége is változik, a hangforrás, illetve a hallgató egymáshoz viszonyított pozíciójának változásával: más lesz a hang ha a forrás előtt vagy mögött állunk, és megint más, ha az velünk szemben vagy a hátunk mögött van, netán valamilyen tereptárgy áll a hang forrása és a hallgató között. A Resonance Audio részletes dokumentációja elérhető a Google fejlesztői weboldalán, az érdeklődőknek továbbá a projekt GitHub oldalát is érdemes felkeresni.