Személyre szabhatóbb AI megoldásokkal újít a Salesforce

Egy évvel ezelőtt mutatta be a Salesforce az Einstein mesterséges intelligenciával támogatott platformját, az idei Dreamforce konferencián pedig a vállalat bejelentette ennek kibővítését, a myEinsteint. A készülő új funkciókkal a fejlesztők és az adminisztrátorok beállíthatják majd a saját eszközeiket, mint például ügyfélszolgálati chatbotjaikat és a platformra fejlesztett alkalmazásaikat. A cég jelmondata, hogy nem lesz szükség adattudósra a személyre szabható AI platformmal, mivel a rendszer felületén csak űrlapokat kell kitölteni az adminisztrátoroknak mindenféle programozói ismeret nélkül - de persze ez továbbra is csak az egyszerűbb feladatokra igaz.

John Ball, az Einstein általános igazgatója előadásában úgy fogalmazott, hogy az új eszközkészlettel az Einstein ugyanolyan módon alakítható lesz, mint a Salesforce más megoldásainál megszokott. A cégek számára ugyanis nagyon ritkán elég a dobozos termék, hanem mindenki a saját folyamataihoz és megszokott kifejezéseihez igyekszik illeszteni a fejlesztéseket. Valószínűleg a cég számára az elmúlt egy évben kiderült, hogy ez ugyanúgy igaz az AI-ra vagyis az Einstein által kínált megoldásokra is. Így a továbbfejlesztett platform magában foglalja majd a termék egyes elemeinek rekonfigurálását, és új alkalmazások fejlesztésének lehetőségét egyaránt.

A myEinstein részeként mélytanulási modelleket alkalmazó Einstein Vision képfelismerős szoftver már jelenleg is kipróbálható a Salesforce ügyfeleknek. Az alkalmazásokba beépítve a Vision segít felismerni a képeken a cég termékeit vagy a márkaelemeket, ami valószínűleg hasznos lehet például hirdetéseknél, online játékoknál vagy az internetes megjelenések monitorozása céljából. Szintén marketingszempontból és az ügyfélszolgálatnak lehet célszerű a vásárlók szöveges hangulatelemzését végző Einstein Language, ami jelenleg béta változatban elérhető. Két nagyobb újítás, az Einstein Prediction Builder és az Einstein Bots viszont még csak pilot fázisban van.

A Salesforce egyik célpontja, hogy az adattudósokat és modellezőket nélkülöző kisebb cégeknél az egyszerűbb feladatokat a vállalat megoldásaival lehessen kiváltani. Így a myEinstein az adminisztrátorok számára részben predikció készítéséhez ajánl eszközöket - ebben az esetben egy űrlapon kell bejelölniük, hogy milyen területekről szeretnének előrejelzést készíteni, és a rendszer elkezdi a feldolgozást az adatbázis alapján. Például a szolgáltatás előrejelzi, hogy mely számlák késedelme fogja meghaladni a 90 napot vagy épp mely ügyfelek fognak vásárolni az adott hónapban. Bár ehhez alapvetően nem szükséges adattudományi ismeret, de a válaszokhoz a megfelelő kérdéseket kell feltenni, ami kérdéses mennyire sikerülhet az ügyfeleknek felkészítés nélkül - írja a TechCrunch.

Egy másik új megoldás az ügyfélszolgálati botok tanítását és alkalmazását teszi egyszerűbbé a cég közleménye szerint, a természetes nyelvi feldolgozás (NLP) segítségével. Például a botok elirányíthatják a vásárlókat a megfelelő ügyfélszolgálati személyhez, vagy részben emberi segítség nélkül is tudnak válaszolni, korlátozott számú és bonyolultságú kérdésre. A Salesforce nem közölt adatokat a bot képességeivel kapcsolatban, de mint az Autodesk virtuális asszisztensével kapcsolatban megtudtuk, az összetett kérdéseknek több mint fele (60 százaléka) eszkalálódik az ügyfélszolgálat felé, de az egyszerűbb kérdéseknek is 40 százaléka - tehát a megoldások még közel sem tökéletesek, és a panaszosnak csak egy újabb állomáson kell túljutni, mire az ügyfélszolgálattal beszélhet. A TechCrunch arra is felhívja a figyelmet, hogy mivel nem belső botokról hanem vásárlói kommunikációról van szó, a botok akár nagyobb problémát is okozhatnak az üzlet számára. A Salesforce viszont bízik abban, hogy képes a bonyolult kérdéseket is leegyszerűsíteni a botokkal, ráadásul az ügyfelekről az adatbázisban tárolt információknak a megoldás mind a birtokában van.

A Salesforce Einstein rendszere vagy az SAP Leonardója még csak kísérleteznek a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, és egyelőre korlátozott számban láthatóak példák a megvalósulásra. Míg a Leonardo egyszerre több innovatív megoldással (IoT, blockchain, analitika) egyszerre próbálkozik, addig a Salesforce kifejezetten az AI megoldásokat igyekszik bővíteni, mint ahogy az IBM Watsonnal kötött együttműködésből is látszik. A bemutatott főbb myEinstein funkciók viszont egyelőre csak pilot szakaszban vannak, jövő nyártól lesznek szélesebb körben elérhetőek a vásárlók számára, és várhatóan akkor lehet több részletet is megismerni azokkal kapcsolatban.