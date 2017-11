Broadcom: kell nekünk a Qualcomm

Ajánlatot tett a Qualcommra a Broadcom - a 130 milliárd dolláros tranzakció minden idők legnagyobb technológiai felvásárlása lehet. Ha létrejön. Mert egyelőre az ajánlat egyoldalú, a "normál" üzletmenettől eltérve a Qualcomm igazgatótanácsa nem fogadta el az ajánlatot még, és az első pletykák szerint nem is fogja. Ettől persze a tranzakció még létrejöhet klasszikus ellenséges felvásárlás formájában.

Beszéljünk először az árról. A Broadcom részvényenként 70 dollárt ígér a Qualcomm-tulajdonosoknak, ennek nagy részét, 60 dollárt készpénzben, 10 dollárt pedig saját részvény formájában. A Broadcom számítása szerint ez jelentős, 28 százalékos prémium a Qualcomm november 2-i záró árfolyamához képest és 33 százalékos felár a Qualcomm 30 napos átlagos árfolyamához képest. Az ajánlat feltételes, akkor áll, ha a Qualcomm sikerrel le tudja zárni az NXP folyamatban lévő bekebelezését (erről később részletesebben is lesz szó).

A Broadcom magyarázata szerint a kombináció szinte adja magát: a két cég portfóliója nagyszerűen egészíti ki egymást, a Qualcomm mobilhálózati chipjei és a Broadcom nagyvállalati-adatközponti termékei együtt erősebbek. A kombináció "erős, globális vállalatot hoz létre, meggyőző technológiai és termékportfólióval" - mondja az ajánlatot tevő cég. A bejelentés részeként a Broadcom azt is közölte, hogy székhelyét az Egyesült Államokba fogja áttenni - függetlenül egyébként attól, hogy létrejön-e a felvásárlás.

A Financial Times értesülése szerint egyébként a Qualcomm el fogja utasítani a Broadcom ajánlatát - ez nem meglepő, a két cég a színfalak mögött valószínűleg egyeztet már egy ideje. Ezek a tárgyalások minden bizonnyal zátonyra futottak, ezért próbálkozik most a Broadcom egy nyilvános ajánlattétellel. Az FT szerint a Qualcomm igazgatótanácsa azzal fogja visszadobni az ajánlatot, hogy az nagyon alulértékeli a céget és annak időzítése is opportunista. Ez utóbbi eléggé egyértelmű: a Qualcomm jelenleg óriási nyomás alatt van, a céget egyik oldalról az ügyfelei (az Apple-től a BlackBerryig) perelik, másik oldalon a különböző nemzeti hatóságok rónak ki sok százmilliós (dollárban) bírságot a cég versenyellenes gyakorlata miatt.

A többfrontos háború pedig a cég pénzügyein is érezteti hatását, a cég friss negyedéves eredménye meglehetősen aggasztó lett: a bevétel 5 százalékkal, 5,9 milliárd dollárra esett. Ennél nagyobb probléma, hogy a profit viszont teljesen elpárolgott, a tavalyi 1,6 milliárdból idén jelképes 168 millió maradt. Nyilván ilyen körülmények között a cég sokkal sebezhetőbb is egy ellenséges felvásárlás felé, a Broadcom pedig nem ült ölbe tett kézzel, bejelentkezett a zsákmányért. Az ajánlat pedig tényleg nem rossz, megegyezik a Qualcomm elmúlt évben elért csúcsárfolyamával, de elmarad a 2014-ben elért 80 dolláros csúcsoktól.

Harmadik lenne a félvezetőiparban a kombinált vállalat.

A hamarosan drámába forduló üzlet menete így a következő: a Broadcom ajánlatát elfogadó tulajdonosok megválnak részvényeiktől, ezek birtokában pedig a Broadcom a következő közgyűlésre már nevezhet igazgatótanácsi tagokat. A nevezési határidő december, majd márciusban kerül sor a közgyűlésre, ahol átviheti akaratát a Broadcom. A cég egyébként már egy finanszírozási konstrukciót is összerakott, a régi partner Silver Lake Partners mellett több nagy bankkal is sikerült előzetes megállapodást kötni, hogy a gigafelvásárlás készpénzigényét fedezni tudja.

Hatalmas étvággyal

A Broadcom Limited is felvásárlással jött létre, a szingapúri Avago kebelezte be 37 milliárd dollárért a Broadcom Corporationt (ez volt az "igazi" Broadcom), majd felvette a leányvállalat jobban csengő márkanevét - a régi entitásra utal azonban, hogy a cég a NASDAQ-on továbbra is az AVGO ticker alatt szerepel. Maga az Avago is roppant kalandos életútra tekint vissza, ez eredetileg a Hewlett-Packard félvezetőipari divíziója volt, amely a HP-ből Agilent néven 1999-ben kivált, ezt vette meg és nevezte át Avago Technologies-re két befektetési alap 2005-ben (akkor 2,6 milliárd dollárt ért a tranzakció). Az Avago kisebb-nagyobb felvásárlásokkal gyarapodott az évek során, 2008-ban pedig tőzsdére lépett. A portfólióban ekkor elsősorban különleges, specializált chipek (például optikai hálózatos komponensek) szerepeltek, nem véletlen, hogy egyszeri halandó számára a cég neve semmit nem mondott.

Az első igazán nagy tranzakció az LSI 2013-as felvásárlása volt 6,6 milliárd dollárért, ezzel nyitott az Avago az igazán mainstream félvezetők irányába. Az egyesülés eredményeképp komoly hálózatos-tárolós portfólió fölött rendelkezett már az Avago, amellyel a nagyvállalati tárolók (flash-alapú) forradalmának idején már számolni kellett. Az LSI egyes, fókuszba nem vágó elemeit az Avago továbbadta, az SSD-s vezérlők a Seagate-hez, bizonyos hálózatos megoldások pedig az Intelhez kerültek.

A következő nagy dobás a Broadcom bekebelezése 2015-ben, amely a félvezetőipar egyik legnagyobb felvásárlása volt 37 milliárd dolláros értékével. Ez már egy igazi monstrumot hozott létre, amellyel az Avago-Broadcom a chipgyártás 17. helyéről egészen az 5. pozícióig katapultált, a Micron, a TI vagy a Toshiba elé. A kombinált biznisz 13 milliárd dollár fölötti éves bevétellel rendelkezett, piaci értékelése pedig a 77 milliárdos szintre kúszott fel. A legutóbbi felvásárlás alanya a Brocade, a hálózatos céget 6 milliárdért veszi meg a Broadcom, ez azonban még nem zárult le.

Ezzel pedig meg is érkeztünk a friss bejelentéshez, a Qualcommhoz. Ahhoz a Qualcommhoz, amely saját hatáskörben épp egy másik gigafelvásárlást hajt végre: az NXP-t szeretné lenyelni egy 47 milliárd dolláros tranzakció keretében. Ez viszonylag lassan halad, az egyes versenyügyi hatóságok eléggé nehezen akarják beleegyezésüket adni az egyesüléshez, ezért a Qualcomm most önként vállalt engedményekkel igyekszik gyorsítani a folyamatot.

Érdekes módon a létrejövő cég egészen egyedi profillal rendelkezik majd a legnagyobb chipgyártók között. Míg az Intel elsősorban a hagyományos x86-os CPU-kban erős, ez adja a bevétel túlnyomó többségét, a Samsung inkább a DRAM és a NAND területén számít piacvezetőnek. Ezekkel szemben a Qualcomm-Broadcom kimondottan a kommunikációs chipek terén lenne a behemót, ezzel pedig a három cég nagyjából fel is osztaná egymás között a terepet. Ugyan átfedések vannak a cégek között (a Qualcomm és az Intel épp most csatázik az iPhone-ok mobilos modemjéért), a legfontosabb piacokat tekintve ezek a cégek nem versenytársai egymásnak.

Konszolidáció: mindig van feljebb?

A félvezetőgyártók 2016-os top 10-es listájára tekintve válik egyértelművé a konszolidáció foka: a legnagyobb tízből a most bejelentett tranzakcióval a harmadik, az ötödik és a kilencedik helyen álló gyártó egyesül, kombinált félvezetős bevételük pedig már bőven a legnagyobbak, az Intel és a Samsung szintjére helyezi a konszolidált céget.

Pirossal a potenciálisan összeolvadó cégek

Vegyük sorba nagy vonalakban, hogy a konszolidációnak milyen pozitív hatásai vannak. Az első a párhuzamos fejlesztések kivezetése: a kombinált vállalat megengedheti magának, hogy az eddig ugyanazon a piacon versengő termékek közül csak egyet-egyet tartson meg (ideálisan a legversenyképesebbet-legjövedelmezőbbet), a többit pedig rövid úton kivezesse. Erre általában költségszinergia alatt hivatkoznak a cégek, és nyilván az a feltétele, hogy a megszerzett ügyfeleket zökkenőmentesen át lehessen állítani a kiválasztott utódtermékre (ez a premissza nem mindig szokott teljesülni). A felszabaduló erőforrások értékesek: a feleslegessé vált fejlesztőket el is lehet bocsátani, de jó opció az is, hogy olyan területre állítja át a vezetés őket, ahonnan a jövőben nagy növekedés várható.

A második fontos elem a méretgazdaságosság. Ez hagyományosan azt jelenti, hogy fajlagosan olcsóbb valamiből 200-at gyártani mint 100-at, a Broadcom-Qualcomm méretben azonban picit mást jelent már. A kombinált cég ugyanis lényegesen jobb alkupozícióval rendelkezik az ellátási láncban mind felfelé, mind lefelé: vásárlóként sokkal jobb üzleteket tud kötni például a bérgyártókkal vagy az egyes berendezések szállítóival, vagyis a TSMC vagy más szereplők nagyobb üzleteket, fajlagosan olcsóbban köthetnek. Az ügyfelek felé is változik az alkupozíció: a teljesebb portfólió lehetővé teszi, hogy nagyobb, szélesebb csomagokat magasabb profit mellett értékesítsen a cég, és ezzel a versenytársaktól szerezzen meg piacot. A Broadcom számára ilyen lehet a Qualcomm 4G-5G portfóliója, amelyre az IoT előretörése mellett egyre inkább szüksége lesz a cégnek.

A fentieket persze nem csak az Avago/Broadcom hallotta meg, az egész félvezetőipar konszolidációs lázban ég az elmúlt években - nem kis részben az olcsón elérhető tőkének köszönhetően. Az ARM Holdings korábban 31 milliárd dollárért kelt el, az Intel 16,7 milliárdért vette meg az Alterát, emellett (a már említett) Qualcomm-NXP üzlet is jelentős - és csak néhány a tényleg mindent átfogó felvásárlási lázból.