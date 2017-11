Közösségi eszközökkel bővülhet a Pokémon Go

Várhatóan a Pokémon Go közösségét szeretné erősíteni a Niantic az Evertoon felvásárlásával. A startup saját, animált videókat készítő szolgáltatása november 30-án teljesen bezár, úgyhogy az elkészült kisfilmeket eddig az időpontig lehet lementeni, melyek közt akadtak "hírességekről készült szatírák és zenei videók" - írja az Evertoon közleménye. Az akviráló cégnek viszont egyáltalán nem erre a megoldásra volt szüksége, hanem a csapat szakértelmére a közösségek és a közösségi rendszerek fejlesztése területén.

A felvásárló vállalatként feltűnő Nianticban a Nintendónak ismeretlen mértékű részesedése van, és leginkább a Pokémon Góval vált ismertté, de a fejlesztőcéghez tartozik az előzményként számon tartott Ingress alkalmazás is. A Niantic rövid közleménye nem számol be a felvásárlás összegéről vagy a konkrét fejlesztési tervekről, de az egyértelműnek tűnik, hogy a Pokémon Go és más, jövőbeli fejlesztések fognak bővülni közösségi eszközökkel - nem feltétlen animált videókészítéssel.

"Ahogy a termékeink és a platformunk fejlődik, úgy fognak segíteni a közösségi rendszerek kiépítésében, amelyből az egész közösségünk profitálni fog." - írja a cég. A Pokémon Go fejlesztése pedig azt is jelenti, hogy a Nintendo tovább terjeszkedik a mobiljátékos fejlesztésekkel, és az sem kizárt, hogy más alkalmazások is a Nintendo és a Niantic partnerségében fognak megjelenni, innentől a erősebb közösségi fókusszal.

Mobiljátékos szemléletváltás a Nintendónál

Még 2015-ben jelentette be a Nintendo, hogy a csak konzolokat támogató stratégiáját felülvizsgálja és a mobilos fejlesztésre is nagyobb hangsúlyt fog helyezni. A debütálás kiemelkedően jól sikerült a Pokémon Góval, amelyet a vállalat a Niantic fejlesztőcsapattal és a The Pokémon Companyval közösen birtokol. Annak ellenére, hogy a felhasználószám lényegesen megcsappant az első hónap letöltésszámát követően - az idén nyár körül jelentett 750 milliós letöltésszám, a 65 milliós havi és 5 milliós napi aktív felhasználószám még mindig jelentősnek számít. A játékon belüli vásárlások és a szponzorált helyek pedig összességében több mint 1,2 milliárd dollárt hoztak eddig a mobiljáték mögött álló cégeknek.

A Pokémon Go egészen jól felépített stratégiával rendelkezik, amellyel a napi aktív felhasználókat folyamatosan rábírja a játék használatára. Ezek közé tartozik, hogy folyamatosan tematizált speciális eseményekkel jelentkezik, több hónapos várakozást hagy a játékosoknak az új szörnyeket magában foglaló Pokémon-generációk között, és nyáron vezette be az együttműködést igénylő Raid csatákat. A fejlesztések sorozata még korántsem fejeződött be, hiszen az iparági források szerint decemberben érkezik a harmadik generáció, és az egymás elleni csaták még mindig nem valósultak meg - és az Evertoon felvásárlása alapján ezek szerint még bővülhet a fejlesztési terv közösségi megoldásokkal. Ráadásul a Pokémon brandre más megjelenések is épültek, úgy mint a Pokémon Ultra Sun and Moon Nintendo 3DS kézikonzolos szerepjátéka.

Azonban nem minden Nintendo mobiljáték éri el a pénzügyi és hosszútávú sikert a népszerű márkák ellenére sem, mint ahogy a Super Mario Run mutatja, és ezt már a tavaly decemberi eredményekből is lehetett látni. Az alkalmazás ingyenesen letölthető, de néhány pálya után nem keveset kellett fizetni érte (10 dollárt), amit később árleszállítással próbált ellensúlyozni a cég.

Múlt héten a vállalat a befektetőknek ismertette március végével záruló féléves pénzügyi eredményeit, melynek alapján be is bizonyosodott, hogy a Super Mario Run továbbra sem közelítette meg az "elvárt profitot", bár pontos összegeket nem lehet tudni. A mobiljátékot összesen 200 millió felhasználó töltötte le, 90 százalék Japánon kívül, köztük olyan országokban, ahol a vállalatnak nem sikerült a játékok terjesztése a konzolokon. Tehát ilyen szempontból sikerült a cég térnyerése a mobiljátékok korábban elutasított piacán, de az eredményt nem kísérte a bevétel az elhibázott fizetési stratégia miatt.

"Nagyobb érdeklődést elősegítő kampányokat szerveztünk, ideértve egy korlátozott időtartamú különleges ajánlatot, hogy emlékeztessük a felhasználókat az új verzióra. Bár még nem sikerült elérnünk az elfogadható profitmennyiséget, de sokat tanultunk a játékfejlesztés és a telepítés terén, amit szeretnénk kihasználni az előrelépéshez." - mondta Tatsumi Kimishima, a Nintendo igazgatója.

Határozottan látszik, hogy a Nintendo tanult a Super Mario Run esetéből, így a következő, Fire Emblem Heroes mobiljátékot már free-to-play modellben indította el, amelyben egy-egy pályát kétszer-háromszor lehet újrakezdeni, utána várni vagy pedig fizetni kell - írja a Gamekapocs. Ez a modell sokkal jövedelmezőbb mint az egyszeri magas költség, bár a megtérülésről valószínűleg később lehet majd többet megtudni. Az már viszont biztos, hogy november végén, szintén a Nintendótól érkező Animal Crossing mobiljáték ugyancsak a free-to-play stratégiát fogja követni.

Mint látható, a vállalat igyekszik kísérletezni a mobiljátékok piacán, amitől korábban teljesen elhatárolódott. A megtérülés az eddigi eredmények szerint felemás, de a Pokémon Go és a Super Mario Run több százmilliós letöltése biztató lehet a cégnek. Egyelőre úgy tűnik, hogy egyiknek sem engedte el a Nintendo a kezét, és tovább próbálkozik a mobiljátékok fejlesztésével.