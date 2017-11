Több oldalról csábítja a Firebase a fejlesztőket

Szinte pontosan három évvel ezelőtt megvette a Google a Firebase csapatát, még lényegében egy pici, de kényelmes valós-idejű adatbázisról volt szó. A nagy offenzíva a tavalyi Google I/O-ra esett, ahol a csapat piszkosul ambiciózus mobile platformot tett le a fejlesztők elé: a meglévő alapokat tucatnyi szolgáltatással egészítették ki, amelyhez azóta számos újabbat adtak hozzá. Viccesen azt is mondhatnám, már mindent is tud ez a rendszer.

Mozgalmas év volt az idei

Azonban itt nem álltak meg, azóta is egészen őrült tempót diktál a Google Firebase csapata. Csak az idei évet nézve is számos nagyobb fejlesztést jelentettek be. Tényleg csak a legfontosabbakat emelném most ki: a februári Game Developer Conferencen tették elérhetővé az SDK-t a C++ és Unity fejleszőknek, a márciusi Google Cloud Next során kiderült a szoros együttműködés a Cloud Platform csapattal, már a Firebase Storage mögött is ezek a megoldások találhatóak. De az igazán nagy újdonság a Cloud Functions érkezése volt, ami nagyon fontos új képességekkel bővítette a platformot.

A Google I/O alatt megtudtuk, hogy a Firebase Analytics mögött már lényegében a Google Analytics csapata áll, és az adatok mindkét rendszerben megtalálhatóak lesznek, valamint ennek köszönhetően az AdMob és az AdWords integráció is egészen kiváló. Amire igazán felkaptuk a fejünket az a Performance Monitoring volt, amellyel a natív alkalmazások számos teljesítménymutatójáról kaphat a fejlesztő visszajelzéseket.

Ehhez pedig vegyük hozzá, hogy pár hete érkezett egy váratlan bejelentés a Firestore kapcsán is. Ez már a Real-time Database mellett kínál egy választási lehetőséget, amennyiben az alkalmazás igényei szofisztikáltabbak. Fontos megjegyezni, hogy ez sem előzmény nélküli, a Cloud Spanner globális adatbázis szolgáltatására épül. A lendület azonban év végére sem fogyott el, a szokásos év végi Firebase Dev Summitra tartogattak számos kicsi, és három igazán jelentős dobást, ezeket fogjuk végigvenni a cikkben.

Integrált Crashlytics

Ez a bejelentés talán a legkevésbé meglepő, január közepén már nyilvános volt a hír, hogy a Twitter-féle Fabric csapat csatlakozik a Firebase-hez. Az I/O során már az integrációról is volt szó, most pedig már látható, hogy nem a levegőbe beszéltek, kifejezetten gyorsan realizálódtak az első eredmények, integrálták a Crashlyticset is a csomag többi szolgáltatásával. Ennek az egyik következménye, hogy mostantól a Crashlytics és adatai kiemelten jelennek meg a kissé átrendezett Firebase konzolon.

Egyfelől a fejlesztési életciklushoz igazodóan négy fő menüponttal fogunk találkozni: Develop, Stability, Analytics és Grow. Ezek között értelemszerűen a másodikban fog megjelenni a stabilitási problémákat és programhibákat követő szolgáltatás. Egyelőre ott látható még a régi Crash Reporting is, de feltételezem rövid távon összeolvadnak. Egyébként nem sok értelmét látnám, hogy egy problémára két megoldást gondozzanak, így minden bizonnyal a sokkal jobb Crashlytics viszi tovább ezt a területet.

Ezek az új adatok az áttekintő nézetben (Project Overview) is elérhetőek lesznek. A felület megváltozik, fókuszáltabb lesz, tényleg csak a legfontosabb trendeket emeli ki, szó szerint áttekintővé válik. A napi aktív felhasználók, a havi aktív felhasználók, a crash-free felhasználók illetve az összeomlási incidensek a következőek ezen a felületen - ezek a legfontosabb adatok.

Ezen túl természetesen megtalálható lesz minden olyan funkció, ami miatt sokan szerettük meg ezt a rendszert az elmúlt években. Részletes információ érhető el például a crashekről és azok körülményeiről: látható lesz, hogy a probléma milyen készülékeken történt, az jailbreakelt-e. Természetesen marad a részletes call stack és a logok is, így tetszőleges mélységben le is tudunk fúrni a hiba diagnosztizálásához.

Az értesítések (alert) talán még okosabbak lettek, felismerik a regressziót, ha egy hiba újra és újra felüti a fejét a verziók között. Valamint a Cloud Functions integráció használatával mindezt alaposan testre is lehet szabni. Egyértelműen középpontba került ezáltal a minőség kérdése. A Performance Monitorral párban simán elmondható, hogy ezen a területen jelenleg nem lehet ennél erősebb csomagot találni a piacon. Jelenleg béta állapotban van, pár hetet még várni kell, hogy mindenkinek megérkezzen. De van lehetőség amúgy a folyamat felgyorsítására, mindössze ide kell klikkelni az opt-inhez.

Végre rendes A/B tesztelő eszközöket kaptunk

Habár a Remote Config erős jóindulattal és jó adag hákolással alkalmas volt alkalmas A/B tesztelésre, egy Optimizely kényelmétől ez az egész piszkosul messze állt. Még most sem annyira szofisztikált, de már sokkal használhatóbb. Annyiról van szó, hogy integrálták az Analytics, a Cloud Messaging és a Remote Config képességeit, ráépítkeztek a webes Google Optimize statisztikai motorjára és több év tanulási eredményeire - ami a weben bevált, jó lesz mobilalkalmazásokban is jeligére.

A változás nyomán viszonylag egyszerűen tudsz majd A/B vagy A/B/n kísérleteket futtatni a Firebase konzoljából. Sokkal könnyebben lehet egy tesztet felépíteni mint korábban, meghatározol számos paraméter alapján különböző felhasználói szegmenseket, beállítasz verziókat, időtartamot és persze célokat, ami alapján összevethetőek lesznek az eredménynek. Lesz még munkájuk ezzel, de egyértelműen biztató ez az irány. Ráadásul rövidesen ez is mindenkinek aktiválva lesz.

A nagy meglepetés: a Predict

Természetesen a nagy dobást a végére hagyták, de végülis nagyon illik a Google idei irányába, ahol is minden a gépi tanulásról szól. A Predict előrejelzéseket tud majd nekünk tenni, amelyek használatával még pontosabban lehet majd a felhasználók bizonyos csoportjait célozni.

A következő két felhasználási lehetőség szerintem sokat fog segíteni a megértésben: több más tényező mellett a felhasználók historikus adatainak elemzésére építve előre jelzi, ha egy user nagy valószínűséggel vásárolna. Így még inkább azokra tudsz koncentrálni, akiknél megtérül a befektetett erőforrás, magyarul növelhető a konverzió adott vagy alacsonyabb költségszint mellett. A használati adatok alapján előre jelzi, ha valaki elhagyná az appot, így jobban tudod mikor és kit érdemes valami marasztalóval megtalálni. Növelhető ezzel a megtartás is, azonos költségszint mellett számolva.

Ezeket az előrejelzéseket a Remote Configon keresztül jobb célzáshoz is be lehet vetni, és persze ezen keresztül az A/B teszteléssel is összehozható lesz. Valamint az Analytics esetében a konverziós eseményekkel is összeköthetőek. Szintén nagyon béta fejlesztésről van szó, de már egész sokan kipróbálhatják - a Firebase (és úgy általában a mobilos platformok) jövője pedig egész egyértelműen ebbe az irányba mutat.

Záró gondolatok

Ismét nagyon sokat lépett előre a Firebase szolgáltatáscsomag az új funkciókkal, rendkívül érdekes horizontális stratégiát folytat a Google a termék kapcsán. A Firebase ugyanis rengeteg különböző szolgáltatást kínál egyben, ez az integráció pedig egyre komolyabb versenyelőnnyé válik. Egyenként ugyanis a kínált megoldások nem "best of breed" jellegűek, itt-ott találni náluk lényegesen jobbat is - egyben, integrálva azonban nincs ehhez fogható szolgáltatás. Van persze legalább egy kivétel, a Crashlytics vitán felül a legjobb a piacon a saját kategóriájában - de a Firebase-t inkább akkor érdemes bevetni, ha nem csak egy-egy elemre van szükségünk a pakkból, hanem többre is, ráadásul ezeket mindenképp egymással összekötve szeretnénk használni.

A Crashlytics ebből a szempontból igazi kapudrog lehet: az a funkció, amelyért az egész platformot érdemes elkezdeni használni. Az integrációnak köszönhetően pedig fokozatosan újabb elemeket vet be a fejlesztő. A Crashlyitics mellett a Performance Monitor is bizonyosan sokaknak vonzó választás lesz, az Analyticsnél ugyan van jobb, de sokaknak ez bőven elég lesz. Megint másoknak az A/B tesztelés kerülhet elő, vagy épp a Real-time Database - több belépési pont is van azért a Google tarsolyában.

Nem lennék most a konkurens szolgáltatás helyében, mint a Localytics, Mixpanel, Optimizely és még hosszú a lista. Nyilván nem azonnal, de középtávon bizony erősen meg kell majd indokolniuk, hogy mivel adnak többet, ami megéri a sok száz, vagy már akár ezer dollár fölötti beugró szinteket is.

A cikk szerzője Orosz Gábor, a Budapest Mobile fejlesztői Facebook-csoport alapítója.