Az okostelefon-piac lassan, a Xiaomi őrült tempóban növekszik

Tovább növelte részesedését az öt legnagyobb gyártó az okostelefon-piacon az idei harmadik negyedévben, egyre szűkebb helyet hagyva az "egyéb" kategóriában emlegetett szereplőknek - derül ki az IDC frissen közzétett jelentéséből. A teljes piac 373,1 millió eladást számlál, azaz komótosan, 2,7 százalékkal lett nagyobb a tavalyinál - ez már erősen érett piacra utal. A periódus nagy győztese érdekes módon épp az ötödik helyen álló Xiaomi, a cég ugyanis tavalyhoz képest duplázta eladásait.

A 2017 Q3-as időszak ezen kívül nagy meglepetést nem hoz, a listát ismét toronymagasan a Samsung vezeti. A koreai vállalat a három hónap alatt 83,3 millió okostelefont értékesített, ami jól látható, 9,5 százalékos növekedés 2016 harmadik negyedévéhez képest. Ezzel a cég piaci részesedése 20,9-ről 22,3 százalékra hízott. A gyarapodásban a tavasszal leleplezett S8 sorozat csúcsmodelljeinek kitartóan jó teljesítménye, illetve a nyáron bemutatkozott Note8 is szerepet játszott. Az egy évvel ezelőtt produkált gyengébb teljesítményben természtesen a Note7 visszahívása is erősen érintett volt, idén ugyanakkor az egy évig Note nélkül maradt, "kiéhezett" vásárlók akár még jobban is hajthatják a cég szekerét a vártnál - az mindenesetre jól látszik, hogy a visszahívásos fiaskó történetének végére a Note8 pozitív fogadtatásával végre pontot tehet a cég. Noha a reflektorfény jellemzően a zászlóvivőké, a Samsung eladásainak zömét nem ezek a modellek, sokkal inkább az olcsóbb, belépő- és középkategória hajtja. Az ide tartozó J és A sorozatú okostelefonokból kelt el az idei Q3-ban a legtöbb, mind a fejlődő, mind pedig a fejlett piacokon.

Az iPhone X szívja el az iPhone 8 vásárlóit

Az ezüstérem a szokott módon az Apple nyakában landolt, a gyártó 46,7 millió okostelefont adott el, 2,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A többiek növekedése miatt ugyanakkor ez épp a piacrész megőrzésére volt elég, a tortából a cupertinói gyártó továbbra is 12,5 százalékot kanyarít magának. Az új számokba már bele tudtak szólni az iPhone 8 és iPhone 8 Plus modellek is, noha utóbbiak iránt a velük párhuzamosan bejelentett, ám csak a következő negyedévben elrajtolt iPhone X miatt a szokottnál kisebb volt az érdeklődés.

A Huawei is tartja magát a dobogó harmadik fokán, egyre tempósabban kapaszkodva fel az Apple mögé. A kínai óriás idén a harmadik negyedben az egy évvel korábbihoz képest jócskán, 16,1 százalékkal növelte eladásait, ami 39,1 millió telefont jelent. Ezzel a cég 10,5 százalékra hizlalta piacrészét. A csúcskategóriában a P10 mellett a tavaly megismert Mate 9 is kelendő volt, amelynek időközben már utódai is megérkeztek, ezek azonban kicsúsztak a Q3-ból. Mindezek mellett a jellemzően barátságosabb árú Honor sorozat is jótékony hatással volt a cég számaira.

A negyedik helyezést az OPPO kapta, az ugyancsak kínai székhelyű márka a BBK Electronics anyavállalat ernyője alól lehet ismerős, a OnePlus, illetve a Vivo szomszédságában. A növekedés itt sem volt éppen visszafogott, a cég eladásai 19 százalékot híztak, így a 2017-es harmadik negyed végére 30,7 milliónál álltak meg, ami 8,2 százalékos piaci részesedésnek felel meg. Az előrelépés elsősorban az új piacokra való terjeszkedésnek köszönhető, egyebek mellett az indiai rajt is kifejezetten sikeresnek bizonyult a cég számára.

Begyújtotta a rakétákat a Xiaomi

A TOP 5-be a Xiaomi is bejutott - jobban mondva berobbant, a kínai gyártó ugyanis elképesztő tempót diktált az idei Q3-ban, eladásait több mint duplájára növelte. Egész pontosan 102,6 százalékos gyarapodásról van szó, ezzel pedig 27,6 millió eladott okostelefonnál állt meg a számláló, a gyártó piacrésze pedig 7,4 százalék lett. A brutális növekedést az Oppóhoz hasonlóan a Xiaomi az olcsó telefonokra éhes indiai piacnak köszönheti, illetve az ősz eleji online akciók is komoly szerepet játszottak benne - de közben a vállalat fizikai boltjai is agresszívan terjeszkednek.

A piac többi szereplőjét tömörítő "egyéb" kategória mindeközben tovább zsugorodik, az időszakban 145,7 millió eladás sorolható ide, 13,6 százalékkal kevesebb mint tavaly. A blokk piaci részesedése is folyamatosan halványul, a tavaly ilyenkor jelentett 46,4 százalék helyett mára 39,1 százalékon áll, jól látható, hogy a kisebb szereplőknek egyre nehezebb dolguk van, ha labdába akarnak rúgni a legnagyobb öt gyártó mellett.