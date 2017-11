Kézről kézre: új gazdát kapott az Applied Micro

Egy évig sem tartotta meg az ARM-os szerverprocesszort fejlesztő Applied Micrót a Macom. Utóbbi vállalat még tavaly november végén jelentett be, hogy nagyjából 770 millió dollárért akvirálja a CPU-s és hálózati eszközös fejlesztéseiről ismert céget. Már a felvásárláskor is sejteni lehetett, hogy a vevőt elsősorban az adatközpontos hálózati termékek, tehát az X-Wave család megszerzése motiválja, a mindeddig vajmi kevés sikert felmutató ARM-os szerverprocesszorok csak koloncot jelentettek a rádiós, műholdas, illetve optikai hálózati eszközök fejlesztésében és gyártásában érdekelt Macomnak. Utóbbi fényében az sem volt kizárt, hogy az új tulajdonos egyszerűen kukázza a komplett fejlesztést, azonban végül egy érdeklődőnek köszönhetően megmenekült a már harmadik generációját taposó X-Gene termékvonal.

Az X-Wave-től megszabadított Applied Micro ezzel egy újonnan formálódott, a nagyjából 13 milliárd dolláros tökét birtokoló The Carlyle Group vagyonkezelő támogatását élvező Project Denver Holdings tulajdonába kerül. Utóbbi egy újonnan formálódott, önálló cég, amelyből a feljebb ecsetelt Macom is kap egy kisebb szeletett, de ennek pontos méretét az érintett felek egyelőre nem árulták el. Ugyancsak nem esett szó az Applied Micrónál maradt alkalmazottak, illetve az ARM-os szerverprocesszorok tervezését érintő kérdésekről, azonban valószínűleg minden marad a régiben.

Utóbbi a küszöbön álló harmadik generációs processzorcsalád, az X-Gene 3 miatt is fontos, amelynek mintapéldányait már tavasz óta szállítja az Applied Micro. A specifikációk alapján a fejlesztés ígéretesnek tűnik, az előző generáció 8 CPU-magjához képest négyszerez, összesen 32 magot hoz, amelyek maximális órajele is számottevően emelkedett, 2,8 GHz-ről 3,3 GHz-re. A processzormagok ráadásul egyedi mikroarchitektúrával rendelkeznek, amely felépítésről eddig csupán annyit tudunk, hogy ARMv8-kompatibilis és a magok párosával alkotnak egy-egy modult. A magszám és az órajel emelése hatékony eszköze a sebesség emelésének, a gyártó szerint SPECintRate alatt mintegy hatszor gyorsabb, mint a közvetlen előd X-Gene 2.

A 32 magot egyébként páronként 256 kilóbájt másodszintű és hatalmas, megosztott 32 megabájt harmadszintű gyorsítótár egészíti ki. A memória-alrendszer további része is acélos, a lapkán nyolccsatornás memóriavezérlő kapott helyet, amelyre maximum 1 terabájt ECC DDR4 RAM (2667 MHz) köthető. Rendszerlapkáról lévén szó a 42 PCI Express csatornán túl a chip saját USB és SATA vezérlővel is rendelkezik, így rendkívül kompakt alaplapok is képesek fogadni az X-Gene 3-at.

Lassú tűzön

Annak ellenére, hogy több szereplő is nagy tételben fogadott az ARM-os szerverekre (emlékezzünk a HP Moonshot projektre, vagy az AMD-Seamicro házasságra), fél évtizedes távlatban sem sikerült akár részsikereket sem elérniük a rendszereknek. A kudarc oka nagy részt az Intel agresszív stratégiájában is keresendő, a domináns, a piacot magának tartogató gyártó roppant agresszív megelőző csapásokkal gátolta meg az ARM piacszerzését, a Xeon D családdal vagy az Atom magok szerveres implementációjával (Avoton és Centerton família) minden versenyelőnyüktől megszabadította a konkurenciát. Egyelőre emiatt nem látszik, hogy a továbbra is hangzatos állításokat megfogalmazó AppliedMicro-Cavium-Qualcomm hármas pontosan hogyan is tudna betörni a piacra. A szervergyártók és a szoftverfejlesztők mindenesetre készen állnak a potenciális váltásra, a mikroszerverekkel már mindenki szerzett elegendő tapasztalatot, a Linux után pedig már a Windows Server is barátkozik az ARM utasításarchitektúrával.