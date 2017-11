Ellentámadásba lendült az Apple-lel szemben a Qualcomm

Egyre inkább kezd kibontakozni az Apple és a Qualcomm közötti adok-kapok, most épp utóbbi perelte be az előbbit. A vád szerint az Apple ugyanis a Qualcomm szellemi tulajdonát felhasználva próbálta helyzetbe hozni annak riválisát, az Intelt. Mindezt úgy, hogy az Apple többek között jogosulatlan hozzáférést biztosított a 4G rádiós modem és a készülékek többi komponensének összehangolásához használt szoftverhez, amely a Qualcomm tulajdonát képzi.

Utóbbi vállalat vádja szerint az Apple nem biztosított kellő védelmet szellemi tulajdonának, ráadásul a cupertinóiak nem hagyják, hogy a Qualcomm elvégezze a szerződésben foglalt audit eljárást, amelyből kiderülne, hogy az Apple pontosan hogyan kezelte az ügyben érintett szoftvert. A Qualcomm gyanúját tovább erősíti egy email, amelyben az Apple a rádiós modem belső működésének részleteiről próbált információkat kideríteni egyik mérnöküktől, amelyekkel a chip képes megfelelni egyes szolgáltatók hálózatos követelményeinek.

A modemet tervező cég szerint az információkat firtató e-mail címzettjei között az Intel egyik mérnöke is szerepelt, a feladó pedig utóbbi cég és az Apple közötti együttműködésért felelős mérnök volt. Az eddigiek alapján nem nehéz elképzelni a történteket, az Intel modemeivel szerelt iPhone 7-ek ugyanis mérhetően gyengébben szerepeltek Qualcomm chipes társaiknál. Egy tavaly novemberben publikált teszt alapján a jelerősség függvényében változott az eltérés a két különböző márkájú modememmel szerelt készülék között, ami azt is jelentette, hogy az Intel komponensével szerelt iPhone gyorsabban kifulladt, sebessége hamarabb esett kritikus közeli szintre. Ez pedig szemmel látható problémákat is eredményezhet, hisz míg a jó vételi viszonyok melletti, például 125 és 110 Mbps közötti különbséget aligha érzi meg a felhasználó, addig az 5 és 30 Mbps viszonya már jóval szembetűnőbb lehet hasonló térerő mellett.

Az eredmények fényében nem csoda, hogy egyes szolgáltatók miért preferálják mind a mai napig a Qualcomm egységeit, mondván: ez biztosítja a legjobb kompatibilitást, a modem gond nélkül működik az összes szabványos mobilhálózaton. Mindez pedig annyira fontos, hogy még a Samsung csúcsmodelljei (pl. Galaxy S8) is Qualcomm alapokon érkeznek meg egyes piacokra, például az Egyesült Államokba és Kínába. Az iPhone 7-tel az Apple is hasonló stratégiát indított, Qualcomm modemmel szerelt készülékeket Japán, Kína, és az USA kapott, de itt sem mindegyik partner.

Az Apple vélhetően arra játszhatott, hogy közreműködésével minél gyorsabban a konkurens szintjére tudjon felkapaszkodni az Intel, ezt elérve pedig teljesen megszakíthassa nagy múltú, ám egyre borúsabb együttműködését a Qualcommal. A két cég kapcsolata épp az utóbbi időben kezdett elmérgesedni, az Apple ugyanis a BlackBerryhez hasonlóan azzal vádolta meg beszállítóját, hogy az visszaélve piaci pozíciójával túlságosan sokat kért licencdíjakért cserébe, árukapcsolással értékesítette népszerű rádiós modemeit. A csomagokba olyan licenceket is beletett, amelyek nem tartoztak szorosan a chipekhez, az Apple-nek azokra valójában nem volt szüksége, miközben az árazást gyakorlatilag kilóra, számára kedvezően alakította ki. A Qualcomm szerint ez nem igaz, az Apple valótlan állításokra alapozza az ügyet, amely csupán ürügy egy kedvezőbb alkupozícióhoz. Az eset pikantériája, hogy az Apple és az Intel modemes kapcsolata valószínűleg épp egy korábbi Qualcomm fejes, a közel két éve Intelhez igazolt Dr. Venkata “Murthy” Renduchintala közbenjárásával született meg.

Azt egyelőre nehéz megjósolni, hogy mi lesz a jogi csatározás végkimenetele, arról nem is beszélve, hogy hány évig tart majd a huzavona. Az elmúlt időben látott egyes versenyhatósági vizsgálatok szerint az Apple állításainak lehetnek alapjai, hasonló vádak alapján ugyanis Kína, Dél-Koreai, illetve Tajvan is büntette már a Qualcommot. Ez ugyanakkor teljesen független utóbbi cég ellentámadásától, amelyben látszólag inkább az Apple égetheti majd meg magát.