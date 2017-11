HP: millárd dollár a nyomtatókra

Immár hivatalosan is a HP a Samsung Electronics nyomtatós üzletágának tulajdonosa - jelentette be a héten a két vállalat. Az amerikai gyártó 1,05 milliárd dollárt fizet a részlegért, ezért cserébe viheti a Samsung 1300 nyomtatós alkalmazottját, teljes termékportfólióját és mintegy 6500, nyomtatáshoz kötődő szabadalmát és egyéb szellemi tulajdonát. Az üzlet keretében a HP a képalkotás, lézernyomtatás illetve fogyóanyagok és kiegészítők terén erősödik nagyot - mondja a közlemény. A bő egy évvel ezelőtt bejelentett tranzakció ezzel lezárul, immár teljesen hivatalosan is a HP-hoz tartozik ez a részleg.

"Örvendünk, hogy egy csapatban tudhatjuk az iparág legjobb és legokosabb mérnökeit, ahogy beindítjuk a nyomtatás reneszánszát" - mondja a HP vezérigazgatója, Dion Weisler, és nem viccel. A HP számára a nyomtatás nem egyszerűen csak jó biznisz - ez az üzletág ugyanis szinte nyomtatja a pénzt, a cég teljes, 13 milliárdos bevételének több, mint harmadát tette ki az utolsó negyedévben. Ráadásul meglehetősen hihetetlen módon növekedett is a tevékenységből befolyó bevétel, éves szinten 6 százalékkal, a korábbi évek fokozatos zsugorodását sikerült előbb stabilizálni, majd óvatos növekedésre fordítani. Ami ennél is meglepőbb, a cég 1,1 milliárdos teljes üzemi eredményének már 72 százaléka, szinte háromnegyede származik a nyomtatós üzletágból, a személyi számítógépek (amely bevételben a kétharmadot adja), eredményben 28 százalékot tesz ki.

Nem csoda, hogy a cégnek van étvágya a nyomtatós piachoz - ezalatt azonban ne a néhány tízezerért nagy elektronikai áruházakban megvásárolható konzumer nyomtatókra gondoljunk. Egyrészt a konzumerhez képest az üzleti nyomtatók kétszer akkora bevételt generálnak (negyedévente cirka félmilliárd illetve egymilliárd dollárt), de az igazán nagy biznisz a fogyóanyagokban van, ez negyedévente több, mint három milliárdos üzlet, ennek túlnyomó része pedig színtiszta profit.

Ami a területet távolról követők számára nem mindig nyilvánvaló: a biznisz, különösen a multifunkciós (fénymásoló, nyomtató és egyéb képességek egyben) eszközök (és fogyóanyagaik) tényleg reneszánszukat élik. Az évi 55 milliárd dolláros bizniszt meglökte, hogy némi innováció is visszatért a piacra, például a HP PageWide technológiával (ami gyakorlatilag egyetlen, oldal szélességű tintasugaras nyomtatófej).