Nagyon jó negyedév az Apple-nél

Egészséges növekedési ütemre kapcsolt újra az Apple - derül ki a cég frissen publikált negyedéves kimutatásából. Eszerint a szeptember 30-cal zárult három hónapban a vállalat 52,6 milliárd dolláros bevételt ért el, ez 12 százalékos növekedést jelent. A profit is szépen nőtt, a tavalyi hasonló negyedévben elért kerek 9 milliárdról most 10,7 milliárdra nőtt a megtermelt nyereség, ami nagyon jónak számít. De lássuk, mi húzta a céget most!

Nagyon szokatlan a termékkategóriák dinamikája: míg korábban hagyományosan az iPhone-ok értékesítésének növekedése húzta az Apple-t, ebben a negyedévben gyakorlatilag minden szegmens egészséges növekedést mutatott be - igen, még a számítógépek is az iPad is. Vegyük sorba az egyes termékkategóriákat.

iPhone

Az iPhone adja a bevétel mintegy 55 százalékát, ehhez képest ez tudott a legalacsonyabb ütemben növekedni: a 46.7 millió darabos értékesítés mindössze 3 százalékkal múlja felül a tavalyi eredményt - és lényegesen elmarad a 2015-ös szeptemberi negyedév 48 milliós számától. Bevételben sem tud a sztár-évhez kapaszkodni a telefon, az akkori 32,2 milliárd bevétel helyett most csak 28,8 milliárd esett be, vagyis a két éve elért csúcsot most nem sikerült behozni.

(képek: Sixcolors.com)

És hogy megy az iPhone 8? Nem rosszul. Korábban felmerült, hogy az iPhone 8 megjelenése után sem lett a legnépszerűbb modell a kínálatban, a vásárlók inkább a (frissen árcsökkentett) korábbi modelleket, leginkább a 7-est vásárolták a rajt után. Ezt az értesülést igyekezett az Apple egyértelműen cáfolni, az elemzői konferenciahíváson többször elhangzott, hogy a kínálat legnépszerűbb modellje a 8 és a 8 Plus, és ez így is volt minden héten eddig. Ezen felül sajnos a termékmixről nem árult el semmit a gyártó, de ez nem újdonság, eddig sem adott bontást a cég a különböző generációkról.

iPad

Az iPhone-ok sikere mögött árnyékban maradt tabletek is össze tudták szedni végre magukat és az előző negyedév után újra nőttek az eladások, a darabszám 11 százalékkal, a bevétel pedig 14 százalékkal emelkedett. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem csak az új, minden korábbinál olcsóbb sima iPad keltette fel az érdeklődést, a növekedő átlagos eladási ár arra utal, hogy a Pro modellek után is egészséges (és növekvő) a kereslet. Ez igazolni látszik az Apple stratégiáját, hogy a tableteket az olcsó PC (és gyakorlatban netbook-pótlék) kategóriából kiemelje és inkább a méregdrága, prémium szegmens felé tolja el, a piac egyelőre igazolja ezt a döntést.

Hosszú zsugorodás után most újra nő az iPad-biznisz.

Mac

Kimondottan sikeres a számítógépes termékvonal, amely darabszámban 10, de bevételben 25 (!) százalékos növekedést tudott felmutatni, 5,4 milliós volumennel és 7,2 milliárd dolláros bevétellel. Ezzel a legjobb szeptemberi negyedévet mutatta fel valaha, ami a zsugorodó-stagnáló PC-s piacon nagyon nagy szám. Cook elmondása szerint az iskolakezdés és a júniusi termékfrissítések és az iskolakezdés dobta meg a negyedévet. Persze az is közrejátszott a csodás növekedési mutatóban, hogy tavaly ilyenkor nagyon gyengén teljesítettek a Macek, most visszakerült az értékesítés a "megszokott" sávba.

Watch

Az okosóra teljesítményéről az Apple továbbra is mélyen hallgat, sem a darabszámot, sem a bevételt nem közli a cég. Most csupán annyit tudtunk meg, hogy a tavalyi karácsonyi szezon után bezuhanó eladások "darabszámban immár harmadik egymást követő negyedévben nőnek 50 százalék fölött", vagyis a korábban is roppant erős szezonalitás megmaradt. Mivel most elmaradt a "rekord szeptemberi negyedév" vagy "rekord negyedév" megjegyzés, így feltételezhető, hogy az értékesítés azért a karácsonyi csúcs maradt - ezt leghamarabb a következő, utolsó negyedévben mászhatja meg a Watch. Amennyit látunk: a Watch eladásokat is magában foglaló "egyéb" kategória most 36 százalékkal, 3,2 milliárd dollárra nőtt - igaz, ebben az órák mellett az Apple TV, a Beats termékek és az iPodok is benne foglaltatnak, a különböző kiegészítőkkel együtt.

Szolgáltatások

Az idei év egyértelműen a telepített bázis monetizálásáról szólt az Apple számára, a milliárdnyi iOS-es eszközt (és a szintén jelentős Maceket) egyre inkább szeretné fizetős szolgáltatásokkal is kiszolgálni a cég. Ide tartozik az Apple Music, az App Store, az iCloud és számos más szolgáltatás is, a szegmens pedig látványosan növekedik tovább - ebben a negyedévben igen erős, 34 százalékos növekedéssel 8,5 milliárd dollárt tett ki. Ez magasabb, mint az iPad vagy a Mac bevétele, és jelzi, hogy ez már egy komoly húzómotorja a cég pénzügyi eredményeinek.

Ugyan a szolgáltatásokban sok, egymástól nagyon eltérő eredményhányadú terméket fog össze (a Music a jogdíjak miatt kevésbé nyereséges, míg az App Store szinte tiszta profit), összességében ez egy nagyon jó hír a befektetők számára. E területen ugyanis az Apple eddig nem volt eléggé aktív, a hardverek értékesítését követően nem maradt a felhasználókkal és leginkább az abszurd árazású kiegészítőkkel, adapterekkel, tokokkal igyekezte tovább fejni őket. Eközben a Google például a platformon nem is csinál pénzt, kizárólag a szolgáltatásokra fókuszálva tudott hatalmasra nőni - van tehát az Apple számára is potenciál ezen a piacon.

A régiók kapcsán sok apró információmorzsát ejtett el az Apple, a lényeg viszont az, hogy a korábban megbillent (értsd: bezuhanó) kínai piac talpra állt és újra elkezdett növekedni. Ez az Apple harmadik legfontosabb piaca, így egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan teljesít - most épp 9,8 milliárdot hozott, ami 12 százalékos növekedés. Az amerikai és európai régiók azonban még ennél is jobban húztak, 14 illetve 20 százalékos növekedéssel és 23 illetve 13 milliárdos bevétellel - tehát most a fejlettebb országban tudott sikeres lenni az Apple, miközben a korábbi negyedévekben itt meglehetősen lanyha-stagnáló volt a kereslet.

És végül zárásként a negyedik naptári negyedévre vonatkozó előrejelzés: a cég 84-87 milliárd dolláros bevételt prognosztizál, ami jóval (6-9 milliárddal) magasabb, mint az eddigi rekord, a 2016-os karácsonyi szezon. Az Apple pedig hagyományosan konzervatív előrejelzéseket bocsát ki, így szinte biztosra vehető, hogy ha az iPhone X nem bukik meg a piacon (és miért bukna?), akkor összejön az új rekord.