A Lenovo megveszi a Fujitsu PC-s üzletágát

A Lenovóhoz kerül a Fujitsu PC-s üzletágának többségi tulajdona - jelentették be tegnap az érintett felek. A kínai gyártó ezzel 51 százalékot tulajdonol majd a felosztott FCCL-ben (Fujitsu Client Computing Limited), a mindeddig 100 százalékkal rendelkező Fujitsunak pedig 44 százaléka marad az üzletben. A tranzakcióban egy harmadik fél, a Japán Fejlesztési Bank (DBJ, vagy Development Bank of Japan) is részt vesz, a pénzintézet 5 százalékkal gazdagodik a folyamat lezárását követően, amit a jövő év második negyedévére datálnak az érintettek. A formálódó vegyesvállalat folytatja a PC-k fejlesztését, gyártását, illetve forgalmazását, amelyek változatlanul Fujitsu márkanév alatt kerülnek piacra.

A márka tehát (egyelőre) tovább él majd, a Fujitsu pedig továbbra is forgalmazni fogja saját márkás PC-it, igaz az eddig napvilágra került információk alapján ez majd a vállalati ügyfeleket, illetve a teljes hazai, Japán piacot jelenti majd - ahol egyébként a szintén lenovós NEC versenytársa marad. Kérdéses, hogy mi a lesz a távol-keleti országon kívül eső konzumer piacokkal, erről egyelőre a cég nem beszél.

Optimális esetben az üzletből mindegyik fél profitál majd, a Lenovo közreműködésével ugyanis olcsóbban juthat majd komponensekhez az FCCL, a méretgazdaságosság kézzel fogható előnyöket kínálhat. A kínai gyártó a legutóbbi negyedévben közel 14,4 millió darab PC-t szállított le. ami csak egy hajszállal maradt el az első helyet birtokló HP 14,6 milliós értékétől. Ezzel szemben a Fujitsu csak a futottak még mezőnyét erősíti, az IDC kimutatásai alapján a gyártó már régóta nincs az első hatban, ami 4 millió alatti darabszámot jelent. A tetemes különbségnek köszönhetően utóbbi eddig drágábban juthatott a PC-khez szükséges különböző komponensekhez (processzor, memória, stb.), amely csak tovább rontotta a japán márka esélyeit az évek óta amúgy is folyamatosan szűkülő piacon.

A Lenovo számára egyébként már ismerős a koreográfia, a kínai vállalat 2011 elején egy másik ismert Japán márka, a NEC PC-s üzletágába szállt be, ugyancsak 51 százalékkal. Az együttműködés sikeresnek bizonyult, a Lenovo ugyanis a Japán piac 25 százalékát szerezte meg, amin felbuzdulva tavaly nyáron a vegyesvállalat NEC-re eső, 49 százalékos részét is megvette a kínai vállalat. A most bejelentett üzlettel még nagyobbra nő a Lenovo befolyása a Japán konzumer piacon, ahol a Fujitsu az értékesítések 51 százalékából részesül majd.

Bár erről egyelőre nem beszéltek publikusan a felek, a Fujitsu PC-k tervezése és gyártása valószínűleg (egyelőre) nem kerül át a Lenovo üzemeibe. A Japán vállalatnak több fejlett gyártóegysége is van, az anyaország mellett például a Németország déli részén található Augsburgban, ahol PC-k mellett szervereket is összeszerel a vállalat. Az üzemekbe viszont hamarosan már a Lenovo szállíthatja a PC-k előállításához szükséges egyes komponenseket, az eddigieknél olcsóbban.

Emellett a Lenovo 223,5 millió dollárt fizet az 51 százalékos részesedésért cserébe, a Japán Fejlesztési Bank pedig 22 millió dollárt utal át az 5 százalékáért a Fujitsu számlájára. A tranzakció várhatóan valamikor jövő év második negyedévében zárul le, amennyiben minden érintett fél jóváhagyása megérkezik.

Láttuk jönni

A Fujitsu PC-s üzletágának eladásáról régóta hallani pletykákat, így a bejelentés nem lepte meg a piac eseményeit követőket. A Fujitsu még tavaly elején választotta le és szervezte leányvállalattá a PC-gyártását, amely teljes mértékben a vállalat tulajdonában levő cégként folytatta tovább tevékenységét - ezzel gyakorlatilag előkészítve azt egy ilyen tranzakcióra. A lépés nem volt meglepő, a többi nagy japán "sorstárs" (NEC, Sony, Toshiba) ezt már korábban meglépte. Nem sokkal később felmerült, hogy az említett két gyártóval közösen létrejön egy Vaio-Toshiba-Fujitsu vegyesvállalat, mellyel a három cég hatékonyabban szállhatott volna szembe a konkurens külföldi gyártókkal, a kiszivárgott terv azonban végül kútba esett.