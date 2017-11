Már a kis cégeknek is elérhető Microsoft 365

Mostantól kis- és közepes vállalkozások számára is világszerte elérhető a júliusban beharangozott Microsoft 365 Business előfizetés, amely egyben kínálja a Windows, az Office licencet, és a központi felügyeleti szolgáltatást (EMS) felhasználásalapú, havidíjas fizetési konstrukcióban - a Business és a korábban megjelent Enterprise csomagról itt bővebben is írtunk. Ezzel párhuzamosan a redmondi cég három új terméket is megjelentet a Microsoft 365 és az Office 365 Vállalati Prémium verzió előfizetői számára, szintén célzottan a kis- és közepes vállalkozásoknak, írja a Microsoft blogja.

Az új megoldásokkal a kisebb cégeknek lehetőségük lesz új vásárlókat bevonzani, illetve felgyorsítani a számlázás és a követeléskezelés folyamatát a Microsoft ígérete szerint. Az új Connections alkalmazással a vállalatok az emailes marketingkampányaikat illeszthetik a saját márkájukhoz, mivel az emaileken a saját brandelemeiket használhatják, de ennek hiányában a szolgáltatás által kínált könyvtárban a sablonok közül is választhatnak. Továbbá a Microsoft Connections képes értékesítési kampányokat futtatni az előfizetők emailes adatbázisában szereplő címek szerint, és nyomon követi a kampányok működését.

A Microsoft Listings szintén apró, de roppant hasznos megoldás: lehetővé teszi egy cég számára, hogy egyetlen felületről szerkessze a különböző online szolgáltatásokban létrehozott profilját. A vállalkozás ezen keresztül egy helyen adhatja meg a címét, weboldalát, nyitva tartási idejét és a logóját. Ha pedig valami módosul, akkor elegendő ezen az adatlapon megváltoztatni, majd a rendszer az információkat karbantartja a Facebook, a Google, a Bing és a Yelp profilokon. Egyelőre a Twitter szinkronizáció nem működik, és nem lehet erről az oldalról ütemezni a bejegyzéseket vagy követni a cégnek küldött közösségi média üzeneteket, de az ITPro kérdésére a Microsoft úgy válaszolt, hogy akár még ezek a funkciók is bekerülhetnek a jövőben a rendszerbe.

A harmadik újdonság a QuickBooks Online vagy Microsoft Dynamics 365 integrácóval rendelkező Microsoft Invoicing, amellyel munkaerőbecslések és számlák készíthetőek asztali gépen vagy mobilon. A szolgáltatásban akár árleszállítás is beállítható, megtekinthető a vásárlók fizetéselőzménye és olyan elektronikus számla készíthető, amelyen keresztül a vevők PayPalon is fizethetnek.

Mindhárom alkalmazás a Microsoft 365 Business Center dashboard felületről lesz elérhető, három további, már meglévő program mellett - úgy mint az Outlook listákat kezelő Outlook Customer Manager, a 2015-ben felvásárolt a MileIQ mérföldkőszámlálót, és az online időpontfoglaláshoz használható Microsoft Bookings. Ha a felhasználó már jogosult a Business Center és így az alkalmazások használatára, akkor az Office.com oldalon jelenik meg számára az értesítés.

Ezenkívül a Microsoft 365 Business új mobilos biztonsági funkciókkal is előállt, amelyen keresztül a felhasználók titkosíthatják a fájlokat, beállíthatják kik és hogyan férhetnek hozzá a mobiljukon. Főleg a készülék ellopásakor lehet hasznos, hogy azokat távolról inaktívvá is lehet tenni, illetve be lehet állítani, hogy a telefon tartama törlődjön bizonyos számú sikertelen belépési próbálkozás után. Továbbá beállítható, hogy az alkalmazásba újra be kelljen jelentkezni, ha az adott időn túl használaton kívül volt, és távolról is el lehet távolítani a céges adatokat a készülékekről. Az adminisztrációs funkciók a jogosultsággal rendelkező Windows 10-es készülékekről érhetőek el, de csak a Microsoft ökoszisztémán belül, és azok a felhasználók nem kaphatják meg a Microsoft 365 funkcióit, akik jailbreakelt eszközzel rendelkeznek.

A bejelentett három új alkalmazás a Microsoft 365 Business és az Office 365 Vállalati Prémium verzió előfizetői számára elérhetőek - egyelőre csak az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában. Azonban várható, hogy a szolgáltatások hamarosan szélesebb körben, többek közt hazánkban is használhatóak lesznek. Az Office 365 Vállalati Prémium verzió önmagában felhasználónként havi nettó 12,70 dollárba kerül, míg az Office 365 csomagot és több más szolgáltatást is tartalmazó Microsoft 365 Business már felhasználónként havi nettó 20 dollárért kapható. Mindkettőt legfeljebb 300 fős szervezetek vehetik igénybe, így ebből is látszik, hogy kis-és középvállalkozások képezik a célközönségét, és a Microsoft ezen a területen szeretne új előfizetőket elérni.