Köddé vált a Qualcomm nyeresége

Bár a vártál jobban sikerült a Qualcomm legutóbbi negyedéve, a vállalat így sem lehet teljesen elégedett. A bevétel 5 százalékkal 5,9 milliárd dollárra csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Ennél lényegesen nagyobb érvágás, hogy a profit nagy része köddé vált, a tavalyi 1,6 milliárdos nyereséghez képest mindössze 168 millió dollár maradt a kasszában, ami nem kevesebb, mint 89 százalékos csökkenés. A drasztikus csökkenés hátterében elsősorban az Apple-lel folytatott huzavona áll, miközben az egyes versenyhatóságok is sorra állítják ki a sokszázmilliós csekkeket.

A bevétel egy igen nagy szeletét jelentő MSM chipek (a "Snapdragonok") forgalma stabilizálódni látszik. A harmadik negyedévben ugyanis 220 millió darab alkalmazásprocesszort szállított le a cég, amely bő 4 százalékos javulás az előző évhez képest, ráadásul ennél többet hasonló időszakban csak 2014 harmadik negyedévében tudott értékesíteni a Qualcomm. Az utolsó negyedévre is jó eredmény vár a cég, optimista, 205-225 milliós eladással kalkulál a Dél-Kaliforniában székelő chiptervező. Erre reális esély van, az aktuális zászlóshajó 835-ös chip ugyanis remekül teljesít, a cég elmondása szerint eddig összesen 120 különféle termékbe választották csúcsprocesszorukat.

A rendszerchipek eladásainak enyhén javuló tendenciája természetesen a bevételben is megmutatkozik. A Snapdragonokat is magában foglaló QCT (Qualcomm CDMA Technologies) üzletág bevétele ugyanis ezzel 4,65 milliárdon zárt, amely 13 százalékos javulást jelent az előző évi összeghez viszonyítva. Ezzel szemben a szellemi tulajdon, azaz a licencek monetizálásával foglalkozó QTL (Qualcomm Technology Licensing) divízió igencsak gyászosan szerepelt, a tavalyi 1,89 milliárdhoz képest csak 1,21 milliárd folyt be, amely 42 százalékos zuhanást jelent. A vállalat szerint ennek egyik oka az Apple-lel kialakult vita, a partner és annak bérgyártói ugyanis jelenleg nem fizetnek egyes technológiák után.

Kicsi a rakás

Hasonlóan kellemetlenül érinti a vállalat pénzügyi mutatóit az elmúlt hónapokban lendületet vett büntetéshullám. Ennek legutóbbi felvonásában Tajvan versenyhatóságával mérkőzött meg a Qualcomm, sikertelenül. A TFTC (Taiwan Fair Trade Commission) más távol-keleti nemzetekhez hasonlóan egy meglehetősen vastag, 774 millió dolláros büntetést szabott ki a chiptervezőre. Az összeg kalibere mellett az okok sem hatnak újnak, a Qualcomm ugyanis versenyellenes üzleti gyakorlata miatt kapta sokadik bírságát, amely tajvani cégeket is hátrányosan érintett.

Tajvan a korábbi ítéletekhez hasonlóan azt kifogásolta, hogy a Qualcomm kvázi árukapcsolással értékesítette népszerű rádiós modemeit, a csomagokba pedig olyan licenceket is beletett, amelyek nem tartoztak szorosan a chipekhez, a vásárlóknak azokra valójában nem volt szüksége, miközben az árazást gyakorlatilag kilóra, számára kedvezően alakította ki. Tavaly év végén hasonló okokra hivatkozva büntetett a dél-koreai KFTC (Korea Fair Trade Commission) is, az akkori csekk 927 millió dollárról szólt.

A versenyhatóságok mellett egyes gyártók begyében is ott a Qualcomm, az Apple előtt a BlackBerry vette célkeresztbe partnerét. Utóbbi vállalat korábban azt nehezményezte, hogy 2010-2015 között túlfizette a jogdíjakat, amelyeket a rádiós technológiát használó készülékek után kell fizetni a cégeknek a chipek árán kívül. A kanadai cég ezt egy előrefizetési megállapodás keretében tette, és a későbbiekben derült ki, hogy többet fizetett, mint amennyit végül felhasznált. Ezért 940 millió dollár ütötte a BlackBerry markát.