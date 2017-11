Masszív siker a Samsung félvezetős biznisze

Rekordnegyedévet zárt a Samsung Electronics, a dél-koreai vállalat történetének legjobb három hónapját jelentette be. A bevétel az előző év hasonló időszakához képest 30 százalékkal, 55,7 milliárd dollárra emelkedett, a nettó profit pedig kereken 10 milliárd dollárnyi koreai wonra nőtt, ami több, mint duplája az egy évvel ezelőtti értéknek.

A számokat érdemes a helyükön kezelni: egy ekkora gigacégnél a néhány százalékpontos változás is jelentős eredménynek számít, a 10 százalék körüli növekedés pedig kimagasló. Ehhez képest a Samsung Electronics 30 százalékkal emelkedő bevétele egészen megdöbbentő szám, amit tényleg csak extrém körülmények szoktak indokolni - most is ez a helyzet, lássuk, mi volt az.

Konzumer elektronika

Kezdjük azzal a részleggel, amely "normálisan" viselkedik. A tévés-audiós tevékenység mellett a háztartási eszközök (légkondik, hűtők) tartoznak ide - a bevétel éves szinten 3 százalékkal nőtt, kereken 10 milliárd dollárnak megfelelő koreai wonra. Ezzel párhuzamosan viszont az üzemi eredmény esett, ráadásul számottevően: az eddig is papírvékony profit szinte felére, 395 millió dollárnyira esett, ez a cég teljes eredményéhez képest elenyésző összeg.

Minden szám egy helyen - itt még billió wonban

A szegmenst egyébként a prémium kategóriába sorolt QLED tévék eladásának emelkedése húzta, azonban a drágább panelek bele is haraptak a profitba, amely így visszaesett. A háztartási gépek oldalán a légkondik és a mosógépek mentek jól, itt is a prémium termékekre helyezett fókusz segített. A profitot viszont rontotta, hogy a B2B üzletágat most építi ki ezen a területen a Samsung, a költségek pedig beleharaptak az eredménybe.

Mobilok

Az igazán izgalmas területek egyik az okostelefonoké a Samsungnál - lévén darabszámra ez a cég a világ legnagyobb telefongyártója. Ehhez képest eléggé megdöbbentő, hogy a bevételt 23 százalékkal (negyedével!), 24,9 milliárd dollárra sikerült feltornázni egyetlen év alatt, miközben a teljes okostelefonos piac már egy ideje csak egy számjegyű növekedést produkál. A kézenfekvő magyarázat, hogy a tavalyi ritka rossz negyedév jelenti ugye az összehasonlítási alapot - ez volt az emlékezetes Note 7 fiaskó negyedéve, ami magával rántotta a bevételi oldalt is. A cég akkor erre a zászlóshajóra hegyezte ki a teljes második féléves marketingstratégiát és ennek rendelte alá a tevékenységet, a hirtelen kieső modell így nyilván fájdalmas eredményeket hozott. Ehhez a gödörhöz mérve lett tehát igazán erős a 2017-es harmadik negyedév, ami így azért már tompítja az elért eredmény súlyát. Ezzel párhuzamosan a tavalyi nullszaldó után végre üzemi eredményt is hozott a telefonos biznisz, kellemes, 2,96 milliárd dollárnyi plusz formájában.

A teljesítményt most a Samsung a Note 8 sikeres rajtjával magyarázta, amit kiegészített, hogy az új J sorozatot is jól fogadta a piac. A mobilhálózatos üzleti egységnél a kifulladó LTE-befektetések fogták vissza az eredményt, de ez amúgy is apró részleg a cégnél, ennek nem volt jelentős hatása. A következő negyedévre egyrészt megugró keresletet vizionál a Samsung (érthető módon, jön a karácsony), de ezzel szembeállítható, hogy nő a verseny is a prémium szegmensben, kimondatlanul is az új iPhone-okra utalva ezzel.

Félvezetők

Nem általánosan ismert, de a Samsung nem csak a késztermékek gyártásában nagyon erős, hanem hagyományosan komponensgyártóként is. Legyen szó kijelzőkről vagy félvezetőkről (CPU-k, NAND és DRAM chipek), a Samsung felküzdötte magát az élmezőnybe. És ez most nagyon jól jön a cégnek: a NAND és DRAM memóriák ára ugyanis az egekbe szökött, az egyik legnagyobb gyártóként pedig ez hihetetlen nyereségként jelentkezik a Samsung Electronicsnál. Mekkora ez a hatás? A komponensgyártó üzletág immár a legnagyobb a cég három lába közül 25,2 milliárd dolláros forgalommal - köszönhetően a fantasztikus 38 (!) százalékos éves növekedésnek. Ezen belül a félvezetők lőttek ki, itt 51 százalékos az emelkedés a szilíciumfaragás már 17,9 milliárd dolláros biznisz. Ennek túlnyomó részét a már említett memóriachipek teszik ki 14,6 milliárd dollárral - ez utóbbi 65 százalékos emelkedés 2016 hasonló időszakához képest.

A Samsung hirtelen talált milliárdjai persze nem a semmiből pottyantak a dél-koreai küszöbre, az elmúlt időszakban meredeken megugrott a chipeket használó eszközök ára is az SSD-ktől a RAM-ig, így a PC-k, szerverek és okostelefonok oldalán is hirtelen nagyot emelkedett az árszínvonal. Ez az emelkedés pedig végső soron a komponensgyártóknál, közülük is leginkább a Samsungnál csapódott le. Egész pontosan a cég befektetőinél: az üzemi eredmény ugyanis a félvezetős részlegnél 3 milliárd dollárról 9 milliárd dollár közelébe emelkedett. Egyetlen év alatt.

Új vezetői struktúra

A cég hihetetlen pénzügyi eredményei a részvényárfolyamon is tükröződnek, a papírok ára két év alatt közel megtriplázódott, a szárnyalás vége pedig még nem látszik. Az már tényleg hollywoodi produkcióba illik, hogy ezalatt a cég vezetése komoly válságba került, a de facto vezérigazgatót letartóztatták a koreai hatóságok, ennek viszont a teljesítményre kevés hatása volt. Mindenesetre most a cég új vezetést kapott, egy triumvirátus veszi át a Samsung Electronics irányítását, egy-egy társ-CEO vezeti majd a konzumerelektronika, a mobilos és a komponenses bizniszt is. A kinevezett igazgatók korábban is e részlegeket vitték, de alacsonyabb pozícióban.