Egy nagyméretű és egy Android One-os modellel bővít a HTC

A mai okostelefonos mércéve nézve szinte kicsinek számító U11 Life-al a cég érdekes irányt vesz, annak hardvere ugyanis számottevően gyengébb, mint a sorozat névadója esetében, cserébe viszont az eszköz hátlapján ott virít az Android One logó. Ennek megfelelően a telefon az elsők között kapja meg a legfrissebb Android verziókat, valamint három éven keresztül a havi biztonsági frissítéseket is - természetesen a készülék Android Oreóval a fedélzetén érkezik. Mindezt ráadásul a gyengébb vasnak hála a zászlóvivőknél jóval kedvezőbb áron, ami hazánkban mintegy 130 ezer forintos ajánlott fogyasztói árat jelent.

A szerényebb hardver itt az idei csúcskategóriában megszokott Qualcomm Snapragon 835 lapka helyett egy jóval visszafogottabb, Snapragon 630 processzort jelent, amelyben nyolc darab, 2,2 gigahertzen ketyegő Cortex-A53 magot találunk - ez a fél évtizedes technológia biztosan nem tesz sokat a telefon hosszú használható élettartamáért. A 32 gigabájos belső tárhelyhez 3 gigabájt RAM párosul. A telefon előlapján és hátoldalán egyaránt 16 megapixeles kamerák figyelnek. A kijelző Full HD febontású, ami az 5,2 hüvelyken 424 PPI pixesűrűsget jelent, a panel alatt pedig megtaláljuk az ujjlenyomat-olvasót is.

Van új zászlóshajó is

Az U11 Plus már inkább az U11 fölé céloz, ami leglátványosabban a méretben mutatkozik meg - de a telefon formaterve is változott, a kijelző itt felvette a manapság divatos, illetve ekkora méretnél praktikusabb 18:9-es képarányt, illetve az ujjlenyomat-szenzor is a hátlapra költözött. A panelen egyébként 1440x2880 pixel sorakozik, 538 PPI-t produkálva. A hátoldalra az U11-ből megismert, optikai képstabilizációval kiegészített 12 megapixeles kamera került, illetve javarészt a telefon belsejében is ugyanazt a hardvert találjuk, beleértve a Snapdragon 835 chipet is, noha jó pont, hogy az eszközből régiónkba csak az erősebb, azaz a 6 gigabájt RAM-mal és 128 gigabájt tárhellyel szeret verzió érkezik meg. Az igazi újdonság persze a közel 4000 mAh kapacitású akku, amivel már a két napos üzemidő is elérhető közelségbe kerülhet sejtésünk szerint. A tiszteletet parancsoló hardvernek persze az ára is megvan, csaknem a kisebb modellnek több mint duplája, közel 265 ezer forint lesz az U11 Plus ajánlott fogyasztói ára.

Bár a testesebb modellen sajnos nincs ott az Android One felirat, az Oreo itt sem hiányik a repertoárból. Mindkét készülékre megérkezik továbbá a gyártótól korábban megimert Edge Sense, azaz a telefon megszorításával különböző funkciók aktiválhatók. A megoldás ráadásul kontextuálisan is használható, eltérő appokon belül más-más feladatot láthat el telefon szorongatása, illetve a hosszú és rövid szorítások is megkülönböztethetők. A fentieken túl mindkét modell vízálló.

Az U11 Plusszal a cég gyorsan magáévá tette azokat a trendeket, amelyek az idei élmezőnyben az U11 megjelenése óta népszerűvé váltak - ugyanakkor a felzárkóztatott csúcsmodellnél jóval izgalmasabb lehet a kedvezőbb árú kistestvér, amely az Android One platformmal és barátságosabb árcédulájával felfegyverkezve komoly potenciált tartogat régiónkban is.