Felemás negyedévet zárt az LG

Felemás negyedéven van túl az LG Electronics. A dél-koreai vállalat az előző évi 11,82 milliárd dollárnak megfelelő wonról 15,1 százalékkal 13,63 milliárdra növelte forgalmát, eközben pedig a tavalyi veszteséget is sikerült ledolgozni. Utóbbival a 2016-os 72,86 millió dolláros mínusz egy év alatt 300,5 milliós pluszba fordult, tehát a cég profitábilis harmadik negyedévet zárt. Ettől függetlenül továbbra sem lehet maradéktalanul elégedett a vállalat, mivel az okostelefonos divízió továbbra is csak viszi a pénzt, a tendenciának pedig továbbra sem látni a végét.

Mobilos pénztemető

Az LG okostelefonjai továbbra is csak viszik a pénzt, ebben a negyedévben épp 335,5 millió dollárba került az, hogy saját tervezésű készülékeket árult a cég, ekkora üzemi veszteséget termelt a részleg. A cég vezetésének vélhetően az sem jelentett vigaszt, hogy egy évvel korábban ennél is többet, 380,5 millió dollárnak megfelelő wont buktak az üzleten. Az LG pénzügyi jelentése megjegyzi, hogy utóbbi, 8 százalékos javulás elsősorban az alacsonyabb kategóriák szereplőinek köszönhető, azon belül is például a Q6-nak és a "K" szériának. A vállalat összesen 13,7 millió darab készüléket szállított le, amely 1 százalékkal jobb az előző évi értékhez képest.

A cég (részben) a növekvő költségekkel magyarázza a részleg veszteségét, az LG szerint egyes komponensek árai nagyot emelkedtek. A jelentés például a DRAM és a NAND árait hozza fel példának, illetve jogdíj címen egy egyszeri nagyobb kiadást is említ a jelentés. Ezt vélhetően az AMD februárban indított eljárása miatt kellett kifizetni, amelyben több társával együtt GPU-s szabadalmak jogtalan felhasználásával vádolta az LG-t, ezek szerint sikerrel.

Ettől függetlenül továbbra sem látszik az alagút vége, azt pedig a cég is elismeri, hogy az év végéhez közeledve csak éleződik a verseny, ami növeli a marketingkiadásokat. Utóbbi vélhetően leginkább a közelmúltban bemutatott V30-at próbálja majd segíteni, amelytől az LG némi fellendülést remél, a cég legújabb okostelefonja ugyanis pozitív sajtóvisszhangban részesült.

Háztartási eszközök és szórakoztató elektronika

A mobilos divízió csak a harmadik legnagyobb az LG-nél, a háztartási eszközökkel és légkondikkal foglalkozó részleg az első helyezett bevétel szerint, a második pedig a szórakoztató elektronikás divízió. Mindez őrségváltást jelent, egy éve ugyanis még utóbbi hozta a legtöbbet a cég konyhájára. A háztartási részleg tehát szépet nőtt, a tavalyi 3,83 milliárd dolláros forgalmat 16 százalékkal felülmúlva 4,46 milliárd dollárnak megfelelő wonon állt meg a számláló, amihez 380 milliós profit is társult. A kiváló eredmény elsősorban a légkondik számlájára írható, amiből tavalyhoz képest 30 százalékkal többet értékesített az LG, de jól mentek a szárítógépek és a légtisztítók is.

A háztartási berendezések szárnyalása mellett a szórakoztatóelektronikai berendezések is szépen fogytak. Ezekből 4,15 milliárd dollárnak megfelelő wont jött be, amely 12 százalékos javulást jelent az egy évvel korábbi 3,7 milliárdhoz képest. Mindehhez kifejezetten kellemes, 409 millió dolláros nyereség társul, amely még a háztartási eszközös divízió eredményénél is jobb. Az LG szerint mindez a javuló TV-s eladásoknak köszönhető, Dél- és Észak-Amerikában, valamint Ázsiában ugyanis bő 10 százalékkal javultak az eladások, hála az OLED és Ultra HD készülékeknek.

Szépen gurul az autós részleg

Teljesítményét tekintve valahol háztartási gépes és szórakoztató elektronikás, illetve a mobilos divízió között helyezkedik el a járműalkatrészekkel foglalkozó részleg. A divízió egy év alatt 29 százalékkal, 780 millió amerikai dollárnak megfelelő wonra növelte forgalmát, ugyanakkor profitot egyelőre nem termel. A részleg üzemi eredménye mínusz 26 millió dollár volt, amely alulmúlja az egy évvel korábbi, ugyancsak negatív 14,3 milliós eredményt. Mindez ugyanakkor a mobilos részleg produkciójával ellentétben egyáltalán nem aggasztó, az LG ugyanis egyelőre az összes bevételt visszaforgatja a részleg bővítésébe, ergo itt nyilván nem most, a felfutás időszakában dől majd a nyereség. A divízió egyébként elektromos autókba való motorokkal, inverterekkel, akkumulátorokkal, valamint infotainment rendszerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.