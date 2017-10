Gigabites net: rádupláz a Telekom

Az index.hu múlt heti értesülései helytállónak bizonyultak, holnaptól bekerül a Magyar Telekom vezetékesinternet-portfóliójába az elméletileg akár 2 Gbps letöltési sávszélességet biztosító internetelőfizetés. A szolgáltató weboldalán található, ÁSZF-módosításról szóló tájékoztató megerősíti, hogy november elejétől két új díjcsomag kerül a portfólióba, a már említett szupergyors, 2 Gbps sávszélességű "Otthoni internet 2000" mellett érkezik egy 500 Mbps letöltési sávszélességet biztosító díjcsomag, az "Otthoni internet 500".

A Magyar Telekom éppen egy évvel ezelőtt vezette be az optikai területeken az 1 Gbps letöltési sávszélességet kínáló díjcsomagját, másodikként az országban. A szolgáltató előtt már évekkel korábban piacra dobta ugyanis a gigabites otthoni netcsomagját a DIGI, mely az elmúlt években dinamikusan bővítette hálózati lefedettségét, a korábbi lakóparki, lakótelepi övezetek felől terjeszkedve fokozatosan a kertvárosokat is behálózva. 2 gigabites internetcsomagot lakossági, kisvállalati ügyfeleknek ugyanakkor mindeddig soha, senki nem kínált Magyarországon, igaz, egyelőre kliensoldalon nem is látszik körvonalazódni olyan széles körben elterjedt felhasználási terület vagy mód, mellyel egy ilyen sávszélességű netkapcsolatot teljesen ki lehet használni.

A Telekom a 2 Gbps sávszélességű letöltés mellett 500 Mbps sávszélességű feltöltést kínál az Otthoni internet 2000 díjcsomagjában, amiből 300 Mbps és 50 Mbps-t garantál. A szolgáltató szerint egyébként a szolgáltatás maximálisan kínált feltöltési sebességének teljes kihasználása egy eszközzel is lehetséges a GbE-es interfészen keresztül – amennyiben olyan eszközzel rendelkezik az előfizető, amelybe 2 db Ethernet kábelt lehet csatlakoztatni és az eszköz képes a 2 db Ethernet porton érkező sebességet összeadva kezelni. A cég ezzel együtt felhívja a figyelmet, hogy a maximális elérhető sávszélesség leghatékonyabb kihasználásához több internetre csatlakoztatható eszköz egyidejű használatát javasolt.

A kizárólag optikai hálózaton elérhető 2 Gbps sávszélességű csomag mellett novembertől megjelenő, 500 Mbps letöltési sávszélességet biztosító Otthoni internet 500 előfizetést kizárólag EuroDOCSIS környezetben biztosítja a szolgáltató, ugyanakkor nem a teljes hálózatában, csak pilot jelleggel. Az 500 Mbps sávszélességű letöltés mellett ez a díjcsomag 22 Mbps sávszélességű feltöltést kínál, a garantált sávszélesség 20 és 5 Mbps.

A Telekom mellett jelenleg egyedüliként gigabites internetet kínáló DIGI-nél nincs jele annak, hogy a sávszélességet megemelné FTTH területen a cég, a kapacitás ugyanakkor a román RCS&RDS tulajdonában álló szolgáltatónál is adott lehet ehhez. Erre utal legalábbis, hogy a szolgáltató október végétől FTTH hálózatában már kizárólag csak a "DIGINET 1000" nevű díjcsomagot értékesíti, azaz minden olyan lakossági tarifát kivont a portfólióból, ami 1 Gbps-nél lassabb letöltési sebességet kínál.