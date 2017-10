Élesedik a modernizált Skype asztali változata

Még augusztusban jelentette be a Microsoft, hogy a ráncfelvarráson átesett mobilos Skype funkcióit az asztali változatnál is bevezeti, és elérhetővé tette az előnézeti verziót, de határidőt akkor nem említett a cég az éles indulásra. Mától kezdve azonban egyes felhasználók már tapasztalhatják Windowson (Windows 7-től kezdve), Macen és Linuxon is az új változatot, amellyel valószínűleg a vállalat a fiatalabbakat szeretné a saját szolgáltatásába csábítani, mivel az újítások sok ponton hasonlítanak a konkurens Snapchat, Messenger vagy az Instagram funkcióihoz

A júniusban viszonylag hirtelen kiadott mobilos Skype-frissítés azonban eddig nem aratott osztatlan sikert, a felhasználók lassulásra, hibákra, nagy akkufogyasztásra panaszkodnak - úgy általában a felületlen szokatlansága és a korábbi funkciók hiánya mellett. A Micorosoft a sok negatív értékelés miatt már teszteli is a modernizált iOS app újratervezett változatát, amelyben igyekezett a korábbi visszajelzésekre reagálni.

A modernizált Skype asztali megoldása már szintén próbálta beépíteni az eddigi visszajelzésekből származó tapasztalatot, de a megoldás fogadtatása így sem biztos, hogy túl pozitív lesz. A lényeg ebben az esetben is, hogy a vállalat kommunikációs megoldása a konkurensekhez hasonlóan inkább a közösségi eszközökre és a médiatartalmak megosztására fókuszáljon. Azonban például a Snapchat Storieshoz hasonlító Highlights funkció egyelőre nem elérhető asztalról a tesztelők kritikája miatt, de a cég tervei szerint nem fog csak mobilos funkcióként megmaradni, hanem később megjelenik az asztali változata - jegyzi meg a TechCrunch.

Alapvetően azonban az asztali megoldásban sem változott, hogy a felület sokkal fiatalosabb hatást próbál kelteni, például színes üzenetek jelennek meg, különböző témák közül lehet választani, illetve az üzenetekre emojikkal is lehet reagálni, akárcsak Messengeren. A hangulatjelek videóhívás közben is elérhetőek, és megjeleníthetőek a felületen - többek közt ebből látszik, hogy a professzionális felhasználók helyett a Skype már inkább a hétköznapi kommunikációt és ezen belül is a fiatalokat célozza meg.

A hagyományos változathoz képest újdonság, hogy már az asztali Skype-on is működni fog a @megszólítás lehetősége, az üzenetek melletti galériában a Messengerhez hasonlóan a korábban megosztott képek jelennek meg - 300 megabájtig lehet fájlokat küldeni. A "chat listákat" időrend, olvasottság vagy státusz szerint is be lehet állítani, továbbá ki lehet emelni egyes csoportokat, illetve személyeket a gyakori üzenetküldő partnerek közül. Emellett elengedhetetlen a Giphy és más Skype Insiders kiegészítők, valamint a chatbotok. Összességében a funkciók közül mindegyikkel lehetett már találkozni valamelyik másik szolgáltatásban, de kérdéses, hogy a hagyományos Skype-felülethez szokott felhasználók mennyire lesznek befogadóak az újdonságokkal szemben. A mobilos változatnak a jelek szerint eddig nem sikerült áttörést hoznia a fiatal felhasználók számában, és nem valószínű, hogy ezen az asztali megoldás fog változtatni.