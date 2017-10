Hamuvá vált a HP történelmi dokumentumainak egy része

Megsemmisült a Hewlett-Packard alapítását és első évtizedeit feljegyző dokumentumok nagy része. Az írásos és nyomtatott emlékek a néhány hete Kaliforniában kitört pusztító tűzvész áldozatává váltak, valamivel több mint 100 doboznyi feljegyzés, levelezés, átirat, és más egyéb dokumentum veszett oda. A megsemmisült anyagok dollárban mért összértéke akár milliós tétel körül is mozoghat, az eszmei értéket viszont még felbecsülni is nehéz, hisz az iratok a Szilícium-völgy első startupjának hajnalát jegyezték fel, amely egyben a 20. századi amerikai üzleti történelem szerves része is.

A dokumentumokat a Keysight Technologies tárolta Santa Rosa északi részén található telephelyén, amelyet október 9-én értek el a lángok. Az iratokat tartalmazó dobozok a bejáratnál található két lapos tetős moduláris épületben voltak, amelyeket szinte teljesen elpusztított a tűz. A Keysight szóvívője tagadta a vádakat, amelyek szerint cége nem fordított volna kellő elővigyázatosságot a tárolásra. Jeff Weber elmondása alapján az archívum nagy részét fémből készül polcrendszeren tárolták minőségi mappákban és a különféle fizikai behatásoknak ellenálló dobozokban, miközben az épületek beépített tűzoltórendszerrel voltak felvértezve. Az állítás azért sántíthat, mert a méretes kampusz többi része kisebb sérülésekkel átvészelte a tűzvészt.

A HP-hez köthető gyökerekkel rendelkező Keysighthoz még 2014-ben kerültek a dokumentumok, amikor az ugyancsak HP családjából származó Agilenttel kettéváltak. Az iratok gyűjtésével és rendszerezésével 1988-ben megbízott, ma már ex-HP-s Karen Lewis szerint a Keysight bizonyosan nem tett meg minden szükséges óvintézkedést. Az egykori alkalmazott elmondása alapján korábbi munkáltatójánál speciális, külön erre a célra tervezett trezorokban őrizték a dokumentumokat, amelyeket tűzálló szivaccsal is beszigeteltek, a helységet pedig megfelelő tűzoltó berendezéssel is felvértezték. Lewis szerint az Agilenthez átkerült részt hasonló alapossággal őrizték. Az archivátor szerint egyébként a dokumentumoknak William Hewlett és David Packard korábbi tanulmányainak színhelyén, a Stanfordi Egyetemen lenne a helyük, nem pedig egy kvázi mindenkitől elzárt, privát gyűjteményben.

Bár a Keysight szóvivője rendkívül sajnálatosnak tartja a történteket, cége szerint a végkimenetelért elsősorban a természeti katasztrófa nagysága okolható, amelyet Kalifornia eddigi legnagyobb tűzvészeként tartanak számon. Jeff Weber elmondása szerint ugyanakkor a Keysight csak a teljes gyűjtemény egy kisebb részét birtokolta. A szóvivő ezt arra alapozza, hogy az 1999-es HP-Agilent különváláskor a dokumentumok nagy része a HP-nál maradt, majd a három évvel ezelőtti Agilent-Keysight szakításkor csak ennek is egy kisebb szelete maradt telephelyükön, az Agilent vitte a nagyobbik részt.

A HP és Santa Rosa múltja egyébként még 1975-re nyúlik vissza, a Palo Altóból indult cég 1975-ben nyitotta meg a szóban forgó Fountaingrove kampuszt, amely ma már a Keysight tulajdonában van. A HP itt különféle elektromos mérőeszközöket és tesztberendezéseket fejlesztett, amely az 1939-ben alapított, a Szilícium-völgyet gyakorlatilag megalapító cég egyik első tevékenysége volt. Ezt vitte tovább az Agilent, végül pedig a Keysight, amely még ma is ilyen megoldásokkal foglalkozik.