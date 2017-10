Millió feletti panaszos a YouTube demonetizáló rendszere miatt

Több millió videót teljesen feleslegesen nyilvánított hirdetésmentessé (és ezzel bevételmentessé) a YouTube és akár egész csatornákat is törölt a tökéletestől távol álló gépi tanulási algoritmusa miatt. A cég maga is beismerte a YouTube Fórumán, hogy több mint egymillió fellebbezés érkezett be hozzá augusztus óta, mióta szabadjára engedte felületén a machine learning rendszert, és ezzel együtt a monetizálás lehetőségét jelző ikonokat.

Augusztus óta a videobloggerek zöld jelet látnak, ha a videójukkal pénzt is kereshetnek, sárga ikon jelenik meg a korlátozottan monetizálható videóknál, míg az áthúzott dollárjel a hirdetések közzétételétől eltiltott feltöltésekre vonatkozik. Szintén két hónapja jelezhetik a tartalomközlők a fellebbezésüket Video Manageren keresztül a cég döntésével kapcsolatban, mivel előtte még csak konkrét eszközt sem kaptak a panaszra - az elmúlt időszakban viszont volt is rá szükség a jelek szerint.

Erre a lépésre valószínűleg a YouTube mögött álló Google akkor kényszerült, mikor a hirdetésük megjelenésének helyére kényes hirdetők sorban kezdtek kihátrálni a Google rendszere mögül - erről itt írtunk bővebben. A cégek panasza szerint a tartalmaik néha kifogásulható, például rasszista, antiszemita tartalmak mellett jelentek meg, amivel nem szerettek volna közösséget vállalni, és biztosítékot vártak a Google-től, hogy ez nem történhet meg a jövőben. A teljes manuális ellenőrzés lehetetlensége miatt a pánikba esett igazgatóság egy olyan (látványosan félkész) algoritmust vetett be, ami a legkisebb jelre minden monetizációt letiltott a videón, vagy bizonyos esetekben az egész csatornát törölte, ha bármilyen szempontból kifogásolható tartalmat tapasztalt.

Sokszor a videobloggerek csak egy értesítést kaptak a törlés tényéről, bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül, hogy a videót érdemes lenne levenni vagy megvágni a közösségi szabályzat vonatkozó része alapján, mivel például nem megfelelő a nyelvezete, gyűlöletkeltő tartalom, veszélyes cselekményt mutat be vagy burkolt szexualitást. Ráadásul a vloggerek beszámolója szerint a rendszer következetlen módon, teljesen ártalmatlan videókat is célkeresztbe vett, mint ahogy a népszerű vlogger, Casey Neistat is vázolta a problémát.

A magyar nyelvű tartalmakat sem kímélte a rendszer a Partnerprogramban szereplő, tízezer feletti megtekintéssel rendelkező vloggerek közül. Többek közt Radics Peti a beágyazott videóban jól szemlélteti, hogy az algoritmus látszólag mennyire véletlenszerű módon kategorizálja a feltöltéseket. Dancsó Péter pedig ebben a videóban számol be arról, hogy a YouTube "nem családbarátnak" nyilvánította 150 videóját, amely egyébként a közösségi irányelveket nem sérti - a bejelentés és a kézi felülvizsgálás után mindet vissza is minősítette a szolgáltatás monetizálhatóvá.

A YouTube beszámolója szerint mostantól 30 százalékkal kevesebb videót jelölhet rosszul a rendszer a machine learning eddigi tanulásának és a fejlesztők javításának következtében, amit az augusztus óta beküldött több mint egy millió (!) panaszra alapoztak. Tehát a cég az előzetes tesztelés és az algoritmus körültekintő megjelentetése helyett azt a stratégiát követte, hogy a tartalomkészítőkkel gyakorlatilag nem törődve, rengeteg videót átnyilvánított, majd a fellebbezés alapján manuálisan felülvizsgálta és esetleg korrigálta a döntést.

Mindez viszont megdöbbentő felelőtlenségre vall egy olyan szolgáltatástól, amely a felhasználószámát a tartalmat folyamatosan generáló videobloggereknek köszönheti. Hasonló eset már tavaly is előfordult, mikor a tömeges átnyilvánítás után a YouTube végül leállította a folyamatot felhasználói nyomásra, de a mostani (Adpocalypse-nak is nevezett) hullám legalább két hónapig tartott, és arról nincs információ, hogy az újonnan kiadott frissítéssel a rendszernél jelenleg mi a hibahatár.