Évekig félreszámolta a Twitter a felhasználókat

Következő negyedévre azt ígéri a Twitter a befektetőknek, hogy nyereséggel zár a sok éves sikertelen időszak után - közölte Jack Dorsey vezérigazgató a cég szeptemberrel záruló, idei harmadik pénzügyi negyedéves jelentése kapcsán. A hír hatására a részvények értéke 18 százalékkal emelkedett a tőzsdén, amihez hozzájárult az is, hogy az elemzői elvárásokhoz képest jól alakultak az eredmények. A Twitter bevétele 590 millió dollár az 586,7 millió dolláros várakozáshoz képest, ugyanakkor ez 4 százalékos csökkenést jelent a tavalyi év azonos negyedévéhez képest

A kevesebb forgalom a hirdetési bevétel 8 százalékos esésének tudható be, ami így 503 millió dollárt hozott összesen a cégnek. A hirdetések láthatóan az Egyesült Államokban csappantak meg, méghozzá 18 százalékkal 264 millió dollárra, és ezt nem tudta ellensúlyozni a nemzetközi reklámbevételek 7 százalékos emelkedése a maga 239 millió dollárjával. Szintén növekedtek a licencek és az "egyéb" bevételekből befolyt összegek, egészen magas, 22 százalékos emelkedéssel 87 millió dollárt értek el. Így összesen 21,1 millió dollár volt a vállalat vesztesége, ami szemmel láthatóan alacsonyabb az egy évvel ezelőtti 103 millió dollárhoz képest.

Több tényezőtől egyszerre várja a Twitter a következő negyedéves nyereséget, melynek csak egyik része lesz a több kattintást generáló relevánsabb reklámok elhelyezése. Növelni fogja a cég a saját önkiszolgáló hirdetési rendszerének szerepét is, amelyen keresztül egyszerűbben és olcsóbban tudnak a cégek reklámfelületet vásárolni, közvetítő ügynökségek nélkül - magyarázta a vezérigazgató.

Emellett kifizetődik végre a videóba való beruházás Dorsey állítása szerint - vagyis már nem viszi a pénzt a leépített Vine, viszont a Periscope tartalomfeltöltői hozzák a nézőket és a hirdetőket, főleg mióta pénzt is kereshetnek a Super Hearts programmal. A tervek szerint kiterjeszti a cég az online videós hirdetési üzletágát is, amelyen keresztül szponzorált videós tartalmak és streamen belüli hirdetések jelennek meg, így az élő (például NFL meccsek vagy PGA Tour) közvetítések közben még több reklám tűnik majd fel a szolgáltatásban - írja a CNBC.

A havi aktív felhasználószám 4 millióval több, így már eléri a 330 milliót. Ez komoly eredménynek számít ahhoz képest, hogy a cég az elmúlt év több negyedévében is inkább stagnálásról számolt be, ami kevésbé vidította fel a a befektetőket. Jelen helyzetben az új felhasználók közül 3 millióan az Egyesült Államokban aktivizálták magukat és csak 1 millióan a többi országból - mint a cég korábban kifejtette, az aktivitás részben az amerikai elnök Twitteres jelenlétének, és a videós élő közvetítésekhez kapcsolódó üzenetek emelkedő számának is tulajdonítható.

A javulást jó alkalomnak érezte a Twitter, hogy közölje a kis fiaskót, miszerint 2014 negyedik negyedéve óta folyamatosan rosszul jelentette a felhasználói számot, ugyanis beleszámolta a zárt fejlesztői platformjához, a Fabrichoz kapcsolódó egyik cég szolgáltatásának felhasználóit is a sajátjai közé. Az alkalmazáson keresztül a felhasználók hitelesített SMS üzeneteket küldhettek a Twitter rendszerén keresztül, de ez valójában nem számítható Twitter-aktivitásnak. Így minden negyedévben 1-2 millióval többet jelentett be a Twitter a havi aktív felhasználók között, mint amit a Twitter saját egyedi felhasználószáma indokolt volna.

Továbbra sem jelenti viszont a vállalat a napi aktív felhasználók pontos számát - mondván, ne hasonlítsuk össze más hasonló szolgáltatásokkal, például a Snapchattel - de a vezérigazgató állítása szerint 14 százalékos emelkedés tapasztalható ezen a területen. "Büszkék vagyunk rá, hogy a termékünk fejlesztései folyamatosan visszahúzzák a felhasználókat a Twitterre. Az a munkánk, hogy segítsünk az embereknek informáltnak maradni a világ történései kapcsán, és hogy miről beszélnek mások, arra fókuszáltunk, hogy a szolgáltatásunkat gyorsabbá tegyük, és még relevánsabbá az emberek napi használata számára." - fűzte hozzá Jack Dorsey az eredményhez.

A Twitter folyamatosan aktivizálódó napi felhasználókról számol be az elmúlt negyedévekben, sőt, olykor ezt tudta felmutatni egyetlen pozitív eredményként a befektetők számára. Az arányok puszta közlése az adatok nélkül azonban nem sokat árul el a növekedés indokairól, vagyis az aktívabb régi felhasználókról. A hirdetők a jelek szerint azonban elhiszik az ugrásszerű napi aktív használat növekedését, és a Twitter részvényárfolyamának ugrása szerint a befektetők is hisznek a cégben, és a következő negyedév nyereségében.