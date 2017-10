Nyomtatja a pénzt a LogMeIn

Masszív, 269 millió dolláros bevételt jelentett a LogMeIn a harmadik negyedévben - ez sokszorosa a tavalyi, még a Citrix GoTo üzletágával összeolvadás előtt elért 85,1 millió dollárnak. A cég ezzel jó úton jár a milliárd dolláros 2018 felé, a szokás szerint erős negyedik negyedév kikerekítheti az idei 9 hónap alatt eddig elért 713,7 milliós bevételt.

Profittermelésben azonban egyelőre nem olyan erős a LogMeIn-GoTo kombinált vállalat, ebben a negyedévben jelképes, 9,9 millió dolláros adózott profitot sikerült elérni. A szerény eredmény továbbra is az összeolvadás költségeinek tudható be, az egyszeri tételek, mint a megszerzett immateriális javak értékcsökkenése vagy a lehívott részvényopciók kiszűrésével azért masszív, 62 millió dollár körüli profit jön ki.

A közzétett táblázatokban nem szerepel, de a pénzügyi jelentést követő elemzői konferenciahíváson azért elhangzott, hogy a cég egyes fő üzleti egységei hogyan teljesítenek. A "collaboration cloud" 7 százalékkal tudott nőni az előző év hasonló időszakához képest és a bevétel 55 százalékát tette ki. Az identitás- és hozzáférésmenedzsment megoldások gyorsabban, 12 százalékkal nőttek, ez már 28 százalékos részesedést hasít ki. A "service cloud" pedig szerény 1 százalékkal emelkedett, részesedése pedig 17 százalék. Az amerikai bevételek adják továbbra is a vállalat gerincét, a nem-USA bevételek mindössze 24 százalékot tesznek ki, igaz, ez 1 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Apró érdekesség, hogy a cég mindössze 2823 alkalmazottal rendelkezik összesen (ez 45-tel magasabb, mint tavaly) - a milliárd dolláros bevételt megelőlegezve ez 354 ezer dolláros éves bevételt jelent minden egyes munkavállalóra vetítve.

Jól megy az összeborulás

Az összeolvadás egyik kimondott célja volt a keresztértékesítés, vagyis a két eredeti cég termékportfólióját kombinálni és egy-egy ügyfélnek mindkét oldalról értékesíteni. Ehhez mindkét sales-csapatnak fel kellett készülni a másik oldal termékeiből és az értékesítési rendszereket is össze kellett vonni, ami egy ekkora biznisznél már komoly feladat. A törekvés viszont sikeres, ma már a Yelp, a Hulu és a Hawaiian Air is vásárolt LastPasst ex-GoTós értékesítőktől, az OpenVoice és a GoToWebinar pedig jól megy a join.me-előfizetőknél. Ezzel párhuzamosan jól halad az előfizetéses struktúra konverziója is - a GoTo csomagok jellemzően havidíjas konstrukciót használtak, míg a LogMeIn-termékek éves díjazással működnek, ez utóbbi élt tovább az összeolvadás után is.

A másik fontos tétel a költségcsökkentés, ebben is van már jelentős előrelépés. Az adatközpontok konszolidációja mostanában fejeződik be, a lokációk száma globálisan már 50 százalékkal kevesebb, mint az induláskor. Az irodák is több helyen összeköltöztek, ami szintén jelentős megtakarításokat hoz majd - összesen ugye két év alatt 100 millió dolláros éves költségcsökkentést várt a konszolidációktól a cég. Jelen állás szerint ezt már 2017 során sikerült összehozni a gyors ütemű végrehajtással, de itt meg is áll a cég, a következő évre már aktív bővülés és nem költségcsökkentés a cél.

Vannak azért kihívások is. A GoTo ugye a Citrix egyik leváló üzletága, ennek megfelelően bizonyos divíziók egészben érkeznek vele (kutatás-fejlesztés, ügyfélszolgálat, marketing), másokat azonban az anyacég adott eddig (pénzügy, belső IT, HR, stb.). Ezeket így nulláról kellett újraépíteni, leginkább a LogMeIn meglévő szervezeteinek felskálázásával, ami rendkívüli kihívás egy ekkora és ilyen komplex szervezetnél - mondja Ed Herdiech, a cég pénzügyi igazgatója. A feladatot a CFO szerint sikerült mára levezényelni, a kritikus üzleti funkciókat már el tudja látni a szervezet, ráadásul mindezt úgy, hogy a felvásárlásoknál szokásos elvándorlási hullám mélyen az iparági átlag alatt maradt.

Az elért eredmények bőven az elemzői konszenzus fölött jöttek ki, a papír mégis szerény esést mutatott a tőzsdén. Ennek magyarázata viszonylag egyszerű, a részvényeket eddig tartó befektetők nagy része most realizálta az elmúlt bő évben elért nyereséget, az árfolyam eddig tartó száguldása ugyanis várhatóan lassul majd. Kontextus kedvéért: a LogMeIn papír tavaly március környékén még 50 dolláron állt, mostanra ez 122 dollárig emelkedett (a csúcs pedig 129 dollár volt pár napja). A vállalat értéke ezzel most 6,43 milliárd dollár - összehasonlításképp a MOL ma mintegy 11, 25 milliárd dollárt ér a befektetők szerint.